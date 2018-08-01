Паспорт туриста «Золотого кольца» позволит сэкономить

Теперь паспорт туриста «Золотого кольца» можно оформить не только в Ярославле, как это было раньше, но и во Владимире. “Золотое кольцо России” – это девять древних, богатых историей городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и, конечно, Владимир. Чтобы туристам было проще, выгоднее и интереснее путешествовать, им предлагают оформить паспорт туриста. Он дает возможность воспользоваться системой бонусов и скидок.

Центр выдачи открылся в выставочном павильоне «Небо33» на территории Центрального парка. Все подробности о паспорте и о том, как его получить, мы узнали у Александра Чехлова, соорганизатора проекта “Паспорт туриста “Золотого кольца”.

Зачем нужен?

Паспорт туриста – не просто сувенир. А целая дисконтно-скидочная система, которая действует во всех городах “Золотого кольца”.

Можно пользоваться преимуществами при посещении кафе, ресторанов, музеев, гостиниц. Во Владимире скидку можно получить на посещение колеса обозрения «Небо33», Музея ложки, на отдых в «Велесе» или «Русской деревне», а также на проживание в хостеле «Белый тополь». Список мест будет постоянно расширяться. Его можно посмотреть на сайте НК “Межрегиональное объединение туриндустрии “Золотое кольцо”. Размер скидок по паспорту – от 5% до 15%. Срок действия туристического документа – 10 лет.

Паспорт – это еще и интересный квест для путешественников. В нем можно ставить отметки о тех местах, где вы побывали. Об этом можно попросить сотрудников того или иного туристического объекта.

Как получить?

Центр выдачи во Владимире работает ежедневно (без выходных) с 10.30 до 21.00. Любой желающий (вне зависимости от регистрации и гражданства) может подойти и оформить этот документ. Процесс займет буквально 10-15 минут. Вас сфотографируют и выдадут паспорт. Стоимость – 1000 рублей.

Хотите стать партнером? Предоставьте скидку!

Те организации, которые хотят оказаться в списке объектов паспорта туриста «Золотого кольца», могут обратиться в центр выдачи. Участие бесплатное. Единственное условие – предоставлять скидку туристам.

Юлия Митина

Фото Славы Логинова и npgr.su.