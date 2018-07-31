Топ-5 kids-friendly заведений Владимира

Этот текст будет полезен в первую очередь родителям тоддлеров (дети от года до четырех). Ваш ребенок уже вышел из возраста «сижу в детском стульчике и пускаю слюни», но еще не вступил в пору «поддерживаю непринужденную беседу о пенсионной реформе». Он требует много внимания и пока не может придумать себе развлечение самостоятельно, ему скучно сидеть со взрослыми, но и без взрослых ему не обойтись.

Как мы проводим время со своим подросшим малышом? Гуляем в парках и на детских площадках, играем дома, ходим на «развивашки». Бывает, что все эти младенческие забавы встают поперек горла и хочется просто потупить в телефончик за молочным коктейлем, съесть кусок пиццы и не думать каждую минуту, чем занять ребенка. На помощь усталому родителю приходят kids-friendly места.

Разберемся с терминологией. Под kids-friendly обычно понимают заведение, где будут рады вам и вашему малышу, несмотря на то, что он будет кричать и баловаться, то есть вести себя, как ребенок. Во Владимире нет проблем с такими местами. Молодых родителей не выгонят даже из пивных баров. В общем, большинство владимирских заведений можно назвать kids-friendly: как минимум на детский стульчик вы можете рассчитывать.

Здесь же я хочу рассказать о местах, где тоддлеру еще и будет чем заняться, пока вы спокойно наслаждаетесь одиночеством или обществом взрослых людей. Условно, мы будем говорить о семейных кафе, хотя не все заведения из списка себя таковыми называют. Сравнивать ценник будем по салату «Цезарь».

Семейное кафе и кондитерская «Карлсон»

Расположение: кафе находится в центре города, в ТЦ «Гагаринский». Удобно добраться общественным транспортом. Машину придется поставить на платную парковку у «Торговых рядов».

Меню: классическое «кафе для всех». Есть роллы, пицца, супы, салаты, паста, горячее. Обычно наличие в меню одновременно японской и итальянской кухонь – плохой показатель для кафе. Но не для семейного. Не забудьте уточнить про акции. Каждый день есть какая-нибудь скидка. Имеется детское меню. Цена салата «Цезарь» – 269 рублей.

Для детей: детская комната, даже две. Одна – игровая с горкой, батутом, бассейном шариков, конструкторами, головоломками и прочей детской радостью. Вторая – для более взрослых детей с телевизором и игровой приставкой. В детской комнате работает няня, которая следит за безопасностью. Каждый день, в пять или шесть вечера, здесь проводят платные мастер-классы (100 рублей) и бесплатные. Вот интересное из расписания на август: team-building шоу, скрапбукинг, танцевальный баттл, мыловарение, хот-дог пати.

Советы родителям. Коляску можно оставить внизу. В кафе лучше сесть напротив игровой, чтобы ребенок мог легко вас найти. Возьмите малышу сменку (нужно разуваться), чтобы он спокойно ходил между детской комнатой и вашим столиком. В выходной столик нужно заказать заранее. То же касается вечернего времени и мастер-классов. В идеале вы сдаете чадо на попечение няни, а сами спокойно попиваете мохито. Разумеется, безалкогольный, хотя кто вас осудит? Можно даже позвать друзей (с детьми или без).

Минусы: кафе стало очень популярным, всегда много народу. В детской комнате бывает толпа дошкольников. Отправлять туда малыша страшновато. Не всем детям нравится настойчивое внимание няни. Роллы – на любителя.

Ресторан «Вилла»

Ресторан не позиционирует себя как семейное кафе, но там есть детская игровая комната, поэтому заведение попадает в наш список.

Расположение: Большая Московская, 18. Опять центр города. Опять легко добраться на автобусе, а вот машину придется оставить на платной парковке или во дворах, прилегающих к пешеходной зоне. Кстати, можно совместить прогулку по «пешеходке» и обед в «Вилле».

Меню: «Вилла» и «Карлсон» принадлежат одним хозяевам. Их меню очень похожи и по стилю, и по содержанию. В «Вилле» к японской и средиземноморской кухне прибавляется гриль-меню. Получается, что здесь не только пицца и роллы, но еще и шашлык. В ресторане тоже действуют акции на некоторые позиции меню по определенным дням. Например, по понедельникам скидки на пиццу. «Цезарь» стоит 270 рублей.

Для детей: игровая комната значительно меньше, чем в «Карлсоне». Никаких тебе бассейнов и горок. Только мягкие игрушки, конструкторы, телевизор, приставка. То есть специально развлекать ребенка сюда не ходят. Все-таки «Вилла» больше нацелена на взрослую аудиторию. Но детям может понравиться сам ресторан. Он действительно похож на виллу где-нибудь на берегу Средиземного моря. Два этажа и крыша. И это отдельная тема. Представляет собой открытую веранду с навесами, которая начинает работать, когда на улице +10 и выше. Здесь стоят печки-камины, которые не дадут вам замерзнуть.

Советы родителям: приходите воскресным утром всей семьей съесть пирожное за полцены (такая акция). Сядьте на крыше, выпустите малыша побегать по территории. Обычно до обеда ресторан пустой.

Минусы: за ребенком придется следить. Чтобы не упал с лестницы, чтобы не обжегся о камин, чтобы не докучал другим посетителям. Туалет – один на все заведение и находится на 1-м этаже.

Семейное кафе и кондитерская «Пшеничный Кот»

Это первое семейное кафе во Владимире. Можно сказать, «Пшеничный Кот» – законодатель мод в этой области.

Расположение: Большая Московская, 19. На другой стороне от «Виллы».

Меню: помимо основного меню – есть банкетное, детское и постное. Здесь долгое время не было ни пиццы, ни роллов, ни шашлыка. Однако сейчас пицца в меню появилась. Кухню кафе можно назвать домашней: отдельный пункт – пельмени и вареники ручной лепки. Горячее, супы, салаты – все, как в хорошем ресторане. Цены, кстати, тоже. Сэкономить тут не получится. Из плюсов меню – завтраки. Если не успели поесть дома или ребенок отказался от каши, отличный выход. А еще это действительно кондитерская: 30 наименований десертов. Тортики, пирожные, тарт, пай, безе, печеньки, пряники – от бюджетных до дорогущих. Цена салата «Цезарь» – 330 рублей.

Для детей: правильное детское меню без колы и картошки фри. Две игровые комнаты. Первая – это бассейн с шариками и бизиборд, вторая – горка и игрушки. Чтобы пройти из одной в другую, нужно пересечь зал. Комната с бассейном за стеклом. Если занять столик напротив, можно наблюдать за малышом. «Пшеничный Кот» специализируется на проведении детских праздников. Шоу будут актуальны для детей постарше. В списке: шоу мыльных пузырей, приготовление мороженого, пицца-пати, пижамная и джинсовая вечеринки, крио-шоу с жидким азотом. Мастер-классы здесь тоже проводят. Можно найти варианты и для самых маленьких, и для первоклашек.

Советы родителям: те же советы про сменку и носки, подходящие для любого кафе с игровой комнатой, а еще прежде чем заказать что-то из длиннющего списка десертов, уточните у официанта наличие, а лучше выберите то, что есть на витрине.

Минусы: дороговато, в час пик придется долго ждать.

Кафе «ПиццаФабрика»

Это сеть кафе семейного отдыха и доставки еды. От сетевого кафе мы ждем высокого качества и соответствия стандартам франшизы. По крайней мере, в начале существования. «ПиццаФабрика» оправдывает ожидания.

Расположение: Федосеева, 5. Это бизнес-центр. Здесь же теперь располагается “Американский дом” и офис “Мегафона”. Можно сказать, что здание находится у подножия Студеной Горы. На общественном транспорте не подъехать, пешком с коляской или ребенком за руку тоже будет сложно – практически негде безопасно перейти улицу. Зато для водителей удобно – стоянка бесплатная.

Меню: пицца, пицца и еще раз пицца. Наверное, три страницы с картинками. Кафе специализируется на доставке, поэтому никуда не деться от роллов, а для неопределившихся – пицца-ролл. Это как шаурма, внутри которой пицца. Большая пицца стоит 500-600 рублей. Ей можно наесться вчетвером. Классические горячие блюда и салаты, супы и детское меню имеются. «Цезарь» – 210 рублей.

Для детей: детская комната со знакомым нам бассейном с шариками, горкой, телевизором, шалашом. В комнате установлена камера, картинка с которой идет на экраны, висящие в зале над столиками. Вы можете смотреть за ребенком по телевизору. Или через окно – комната за стеклом. Или не смотреть – в игровой есть няня. В «ПиццаФабрике» тоже проводят мастер-классы, но в отличие от остальных заведений здесь многие мероприятия проходят в дневное время. А еще детям должен понравиться интерьер. Яркая мебель, зелень, милые рисунки на стенах.

Советы родителям: если зовете с собой друзей, объясните им, как добраться. Навигатор может завести совсем не туда. Лучше сразу спрятать от ребенка пульт вызова официанта. Любопытный малыш будет постоянно нажимать на кнопку, а официант бегать к вашему столику и получать разряд тока (надеюсь, что нет).

Минусы: добираться лучше на машине.

И напоследок. Когда все эти детские места уже надоели. Когда хочется изысканного, а не пиццы. Когда есть что надеть, а некуда.

Парк-отель «Вознесенская Слобода» (неожиданный пункт)

На территории отеля работает гастрономический ресторан «Круча», о нем и поговорим.

Расположение: Вознесенская, 14-б. Это сразу за Вознесенской церковью, по узким улочкам вверх от Золотых ворот. Какой общественный транспорт? Только карета!

Меню: сахалинские устрицы, икра, элитные сыры, суп на телячьих хвостах, щучьи котлетки, говяжьи щечки, стейки, авторские десерты. Все дорого. Но как звучит! Салат с копченым цыпленком (аналог “Цезаря”) – 420 рублей.

Для детей: почему «Круча» попала в этот обзор? Просто чтобы глаз отдохнул от бесконечных бассейнов с шариками и пицца-роллов. Детское меню здесь, кстати, имеется. И ценник – средний по Владимиру. А еще «Вознесенка» – это огромная территория с холмами, беседками, качелями. Здесь можно и самому себя почувствовать ребенком (пока не принесли счет), и побродить по ухоженному газону, посмотреть вниз на поля, Клязьму и железную дорогу, ну и развлечь малыша. Куда ж без него.

Советы родителям: здесь можно просто попить кофе, посидеть на веранде, погулять по территории и не разориться. Никто на вас косо не посмотрит.

Минусы: дорого.

Итак, перед вами пять заведений, где можно побывать с детьми. Это субъективный рейтинг. И не рейтинг вовсе. Здесь нет первого и последнего мест, просто список. Его можно расширять до бесконечности, а можно сузить до одного-единственного самого любимого кафе. Надеюсь, этот я помогла вас выбрать.

Юлия Назарова

Фото автора

Верхнее фото: darlion.ru