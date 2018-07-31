Как доехать из Владимира в Нижний Новгород за 320 рублей

Билеты на один и тот же поезд могут стоить по-разному: в зависимости от дня продаж, акций и спроса. Перевозчики это называют динамическим ценообразованием. Действуют еще сезонные коэффициенты и тариф «Планируй заранее!» Наш эксперт-путешественник Полина Перепечко расскажет, как сэкономить при покупке железнодорожных билетов. Поверьте, вариантов тут много.

Покупайте билеты заранее

Чем ближе дата поездки, тем билеты дороже, а то и совсем их нет ни в кассах, ни на сайте ОАО «РЖД». Дни максимального спроса – майские праздники, последняя неделя декабря, вечера пятницы и воскресенья (а это особенно актуально для тех, кто постоянно курсирует между Москвой и Владимиром). Из столицы до Владимира можно добраться на электричках, экспрессе, «Ласточках» и «Стрижах». Маршрут – Москва – Нижний Новгород. За поездку в «Ласточке», если купить билет за 90 суток, вы заплатите 500 – 600 рублей. Накануне или в день поездки за билет придется отдать 2 000 рублей. Самый дорогой – «Стриж»: билет, купленный заранее, стоит 1 500 рублей, в день поездки – 5 000 рублей.

Если даты вашей поездки можно варьировать, то имейте в виду: билет на вечер четверга однозначно дешевле, чем в пятницу. Самые дорогие билеты на «Сапсан» – в пятницу и в понедельник утром.

Совет. Более экономный и быстрый вариант – бюджетные “Ласточки” сообщения Москва – Иваново и Москва – Ковров: билет, купленный заранее, обойдется всего в 300 руб.

Помните о нюансах!

Для удобства пассажиров теперь существует предварительная продажа билетов на электрички. Их можно купить в кассе своего направления или в автомате, выбрав дату. Но эта услуга не распространяется на детские билеты. Их можно купить только в кассе и только в день поездки. Попав в большую очередь в кассу, можно остаться без билета или опоздать на электричку.

Если динамическое ценообразование не действует на нужном вам поезде, ищите тариф «Планируй заранее!» С начала сентября по конец ноября можно купить билеты на длительные поездки со скидкой 40% (если билет был куплен за 41 – 45 дней) и 20% (если до отправления осталось 31 – 40 суток).

Следите за акциями и конкурентами

ОАО «РЖД» часто балует акциями, когда можно купить билет дешевле в 2-4 раза, чем обычно. Например, сейчас действуют специальные тарифы на поезда “Ласточка” сообщением Москва – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Москва. Всего за 320 рублей на «Ласточке», например, можно долететь из Владимира до Нижнего Новгорода, если приобрести билеты в день отправления. Обычная стоимость билета – 1 011 руб.

И не забывайте про конкурентов – сторонние сайты (например, tutu.ru, ozon.travel и другие)! Иногда они устраивают распродажи билетов для привлечения клиентов, поэтому покупать у них может быть выгоднее, чем на официальном сайте ОАО «РЖД».

Берите билеты до конечной, даже если выходите раньше

Даже если конечная станция вам не нужна, все равно узнайте, сколько стоит билет до нее. Бывают акции, которые действуют только на полный маршрут. И билет до конечной станции может стоить дешевле, чем до промежуточной. Не переживайте, сойти с поезда можно на любой станции.

Дети со скидкой и на нижней полке

На проезд детей по России в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2018 года ОАО «РЖД» предлагает скидку в размере 50%. Скидка распространяется на плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го классов.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично действует скидка 65%. Детям в возрасте до 5 лет положен бесплатный проезд.

Совет: так как нижние полки дороже верхних, то оформлять нижнюю полку лучше на ребенка, а не на взрослого.

Семейный счет!

Даже если вы нечасто путешествуете, все равно имеет смысл зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД», чтобы копить баллы за совершенные поездки. Полученные баллы потом можно обменять на премиальные поездки. Семьям проект позволяет создать семейный счет и накапливать баллы за поездки на общем счету.

Скидки в «Сапсане» и детям, и взрослым

При покупке билетов на «Сапсан» действует ряд скидок. Дети до 5 лет «без места» едут бесплатно. Детям от 5 до 10 лет оформляются билеты по детскому тарифу (а это скидка от 35% до 50%). Пассажиры в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет имеют право на скидку до 30%.

Еще приятная скидка в 50% для пассажира-именинника и трех его друзей (сопровождающих). Скидка действует за семь дней до и семь дней после даты рождения. Не распространяется на классы обслуживания 1Р (купе-переговорная) и 1В (первый класс).

Молодоженам можно воспользоваться скидкой “Медовый месяц” в 50%, она действительна один месяц с даты регистрации брака.

Скидка 20% “Туда-Обратно” срабатывает при одновременном оформлении билетов туда и обратно в один и тот же класс обслуживания. Есть нюанс: чтобы оформить скидку, иногда придется доехать до кассы вокзала, не всегда получается оформить ее онлайн.

Совет: воспользовавшись скидкой именинника, оформляйте билеты в один конец, иначе сработает скидка «Туда-Обратно».

Елена Середина

Верхнее фото: my-best-travel.ru