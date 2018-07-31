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Что делать в пробке: советы главного редактора «Авторадио-Владимир» 

Заняться спортом, попеть или выучить язык? Используйте время в пробке правильно! 

Каждое утро владимирцы монотонно и однотипно прожигают свое время в пробке. Но это время можно использовать совсем по-другому  – с пользой! О том, чем заняться в пробке, знает Анастасия Колова, главный редактор «Авторадио-Владимир».

Анастасия Колова, главный редактор “Авторадио -Владимир”

 Заняться самообразованием 

Самый правильный и полезный способ отвлечься от гудящих машин вокруг – заняться самообразованием. Попробуйте взять за привычку слушать в пробке  аудиокурс по изучению, например, иностранного языка. Или просто включите  аудиокнигу, которую давно  хотели почитать, да все времени не хватает. И тогда ежедневное стояние в пробке приобретет характер ежедневного обучения. 

Способ отвлечься от гудящих машин вокруг – заняться самообразованием. Фото: vistanews.ru

Сделать массаж 

Обычно люди, которые проводят много времени за рулем, жалуются на проблемы с позвоночником и суставами. И тут приходят на помощь разные виды водительской гимнастики. Тут уж кто во что горазд, но не забывайте про безопасность.  Я, например, ограничиваюсь массажем лица. Успокаивает и приводит в тонус кожу. К тому же, с  этого занятия можно моментально переключиться.

Массаж лица  – идеальное времяпрепровождение в пробке. Фото: youtube.com

Провести субботник в машине 

Все автолюбители знают, что машина – второй дом. И мусора там бывает побольше, чем в первом! Поэтому сделать небольшой субботник в пробке не помешает. Вынуть мусор из бардачка, карманов двери, подлокотника. Если влажные салфетки под рукой, то протрите все запыленные поверхности. Так ведь ездить намного комфортнее! 

Весело и под любимую музыку уберитесь в машине! Фото: antipriunil.ru

Решить проблемы по телефону 

Согласитесь, рабочие будни сейчас несутся с бешеной скоростью. Так что вечером перед сном мы часто вспоминаем о том, что нужно было сделать пару звонков, но уже поздно. Утром вновь забываем –  и так проходит день за днем. Стояние в пробке – самое время позвонить тем, кому давно собирались. Естественно, с применением хендс-фри. Держать трубку одной рукой и вести машину другой – плохая идея. 

Разговаривайте только по хендс-фри. Фото: 1gai.ru

Поднять себе настроение 

В конце концов расслабьтесь и зарядитесь энергией перед рабочим днем! Вы в машине одни, стесняться не перед кем, включите любимую музыку и пойте. Даже если вам наступил медведь на ухо – ничего страшного. Соседи по пробке увидят только то, как вы открываете рот и ритмично пританцовываете. Возможно, ваша энергия и им задаст позитивный ритм дня. Так что выплесните лишние эмоции – пойте!

Выплескивайте эмоции – пойте! Фото: colonialdrivingschool.com

Юлия Митина

Главная фото: partygorsk.com

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