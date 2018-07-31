Что делать в пробке: советы главного редактора «Авторадио-Владимир» 

Каждое утро владимирцы монотонно и однотипно прожигают свое время в пробке. Но это время можно использовать совсем по-другому – с пользой! О том, чем заняться в пробке, знает Анастасия Колова, главный редактор «Авторадио-Владимир».

Заняться самообразованием

Самый правильный и полезный способ отвлечься от гудящих машин вокруг – заняться самообразованием. Попробуйте взять за привычку слушать в пробке аудиокурс по изучению, например, иностранного языка. Или просто включите аудиокнигу, которую давно хотели почитать, да все времени не хватает. И тогда ежедневное стояние в пробке приобретет характер ежедневного обучения.

Сделать массаж

Обычно люди, которые проводят много времени за рулем, жалуются на проблемы с позвоночником и суставами. И тут приходят на помощь разные виды водительской гимнастики. Тут уж кто во что горазд, но не забывайте про безопасность. Я, например, ограничиваюсь массажем лица. Успокаивает и приводит в тонус кожу. К тому же, с этого занятия можно моментально переключиться.

Провести субботник в машине

Все автолюбители знают, что машина – второй дом. И мусора там бывает побольше, чем в первом! Поэтому сделать небольшой субботник в пробке не помешает. Вынуть мусор из бардачка, карманов двери, подлокотника. Если влажные салфетки под рукой, то протрите все запыленные поверхности. Так ведь ездить намного комфортнее!

Решить проблемы по телефону

Согласитесь, рабочие будни сейчас несутся с бешеной скоростью. Так что вечером перед сном мы часто вспоминаем о том, что нужно было сделать пару звонков, но уже поздно. Утром вновь забываем – и так проходит день за днем. Стояние в пробке – самое время позвонить тем, кому давно собирались. Естественно, с применением хендс-фри. Держать трубку одной рукой и вести машину другой – плохая идея.

Поднять себе настроение

В конце концов расслабьтесь и зарядитесь энергией перед рабочим днем! Вы в машине одни, стесняться не перед кем, включите любимую музыку и пойте. Даже если вам наступил медведь на ухо – ничего страшного. Соседи по пробке увидят только то, как вы открываете рот и ритмично пританцовываете. Возможно, ваша энергия и им задаст позитивный ритм дня. Так что выплесните лишние эмоции – пойте!

Юлия Митина

Главная фото: partygorsk.com