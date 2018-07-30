Заигрались! Или как собрать семью за столом по-быстрому

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Каждый за себя, но вместе - команда!
Среди моих самых ярких воспоминаний о детстве – ежевечерние битвы с братом в «Конкурент». Это, если кто не помнит, одна из первых российских «настолок» с уклоном в экономику. Когда выросли, конкурентами и соперниками мы не стали. Напротив, игра еще больше сдружила нас – детей с 5-летней разницей в возрасте – и стала совместным приятным воспоминанием. Хочу, чтобы в памяти моих детей хранилась такая картинка: вся семья за одним столом, где каждый хоть и сам за себя, но команда.
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Экономические «ходилки»
Начнем, пожалуй, с «Монополии» и ей подобных. Что тут говорить, игра в представлении не нуждается. Мои дети начали «прикупать» улицы, дома и отели, водопроводы и прочие коммуникации почти с пеленок. Преувеличила, конечно, но совсем немного. Если серьезно, старшему игру подарили на семилетие и… началось. Сын довольно быстро понял, что нужно покупать все, что плохо лежит, и в первый же вечер обанкротил нас с мужем (а у супруга, между прочим, опыт ой-ой-ой какой – он в детстве монополию от руки рисовал, чтобы с друзьями сыграть).
Итак, мы постоянно платили налоги и пошлины, чем очень веселили новоиспеченного монополиста. Когда пришло время ложиться спать, сын потребовал зафиксировать результаты, чтобы завтра продолжить. На вопрос, как это сделать, он просто дал нам смартфон.
Лайфхак: хотите продолжить – фотографируйте. Несколько снимков игрового поля в телефоне освежат вам память, и на следующий вечер вы продолжите игру с того места, на котором закончили. Собственные сбережения (деньги, фишки и прочие карточки) раскладываем по отдельным пакетикам.
Попытки отыграться остались попытками. С трудом упросили ребенка обнулить результаты. А недавно я услышала, как сын учит играть младшую сестренку: «Если пройдешь через эту клетку, выдам тебе из банка 200 рублей». М – мотивация…
Лично я вижу в подобных играх только плюсы. Дети в игровой форме постигают азы обращений с деньгами. Им жить в современном мире. А вы знаете, что им правит.
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Мемо - игры на развитие памяти
Когда я покупала первую коробочку «Мемо» (кажется, это была серия «Удивительные животные») , я и не подозревала, что вечера надолго перестанут быть томными. Очень простые правила: 25 пар карточек-фотографий разложены на столе рубашками вниз, каждый игрок по очереди открывает две картинки, запоминая где что находится. Как только игрок обнаруживает пару, он забирает карты себе. Выигрывает тот, у кого парных картинок в итоге оказывается больше.
Удивительное началось сразу. Дети как-то быстро запомнили, как выглядит носач и не путали его со звездоносом. Особый восторг у всей семьи вызвали и вызывают по сей день мадагаскарская руконожка и мышевидный олень. Вот вы знали, что они существуют? Мы теперь знаем! Про каждое из удивительных созданий можно прочитать в книжечке, которая входит в комплект.
У детей хорошая память, и игровые тренировки делают ее еще лучше. Туры, которые выиграли родители, можно пересчитать по пальцам. Победа вселяет уверенность в ребенка, который в честной борьбе выиграл у взрослого (пусть уставшего после работы, но взрослого).
Лайфхак: у нас в семейной коллекции МЕМО разных серий. Благодаря этой игре, мы выучили флаги стран мира, достопримечательности мира, России, Москвы и Санкт-Петербурга, знаем основные вехи освоения космоса. Самая ценная лично для меня игра – «Картины русских художников». Ну, а что? Учу основы живописи по картам!
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Игры на логику
Карточную игру «Вкусометр» мы купили сами. «Зверометр» чуть позже подарили друзья. Кроме памяти, эти и подобные им «настолки» тренируют логику и умение анализировать информацию. Игрок выбирает пять карт и по заданию ведущего должен расположить их по порядку. Например, в случае со «Вкусометром» – по сложности приготовления блюда или по его итоговой калорийности. Есть еще довольно субъективный критерий «Вкус», судя по которому мои любимые маринованные опята располагаются в самом конце «вкусовой» цепочки, хуже показатели только у бородинского хлебушка. Странно, конечно…
Лайфак: по вкусу мы картинки не раскладываем, производитель игры предусмотрел возможность выставить каждому продукту собственную оценку. Ей и руководствуемся. Гамбургеры, наггетсы и хот-доги – в нашей семье успехом не пользуются, а вот мороженое, яблоки и торт «Прага» мы просто обожаем.
Игра учит договариваться, мотивирует обсудить вкусовые пристрастия каждого члена семьи, а также наглядно объясняет детям вред фастфуда и пользу яблок и рыбы на гриле.
Приятный бонус: каждый поход в магазин теперь сопровождается комментариями сына о калорийности продуктов. Похоже, у меня теперь есть личный диетолог.
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Любимое ретро - русское лото
Любовь к этой игре у меня с детства. Поэтому как можно скорее хотелось приобщить к ней семью. Мужа, к счастью, учить не пришлось. Детям объяснили правила за 1 минуту. Тут у нас самый азартный игрок – 5-летняя дочь. Зорко высматривает на карточке выпавшие числа. Ей нравится самостоятельность в игре. Иногда я ей немного подыгрываю. Особенно когда мешочек с бочонками почти пуст, а победа так близка и желанна.
Лайфхак: достойное по качеству и недорогое лото мне удалось найти в спортивном магазине. В магазинах игрушек на меня частенько смотрели так, словно я спрашиваю что-то запрещенное или неприличное.
Игра точно для всей семьи. Интересно и пенсионерам, и дошкольникам. Со старшим ребенком, благодаря наглядности лото, повторили десятки. Ну, а еще детям безумно нравится, когда мы называем выпавшие числа – «барабанные палочки» – 11, «дедушка» – 90, «дедушкин сосед» – 89 или «гуси-лебеди» – 22, и так далее.
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Игра на реакцию и внимание «Доббль»
Это игра, в которую меня, к сожалению, берут редко. Дети играют в нее сами. Дома и в гостях. Ну, и привлекают случайно оказавшихся под рукой, ничего не подозревающих взрослых.
Смысл игры в том, чтобы поскорее избавиться от карточек, которые достались при раздаче. Причем вариантов в правилах описано несколько. Каждая партия длится не более 5 минут. Благодаря этой невероятной динамике наблюдать за играющими занятно. Уж очень они эмоциональны. Отвлечь их нереально – концентрация на игре полная. А самим участникам «Доббля» смешно – они так торопятся произнести слова на карточках, что нередко получаются веселые «черехапа» и «клист» (кленовый лист).
Мне (как маме) игра нравится по двум причинам: во-первых, она удобна для перевозки и хранения – упакована в круглую металлическую баночку, а во-вторых, она настолько проста и интересна, что играть в нее дети могут самостоятельно.
Резюме: мы продолжим играть и пробовать новые «настолки». Конечно, мы не идеалисты – иногда сложно собраться и выделить время, иногда мы так выжаты после рабочего дня, что не до игр… Но, видя на пороге кухни ребенка с очередной коробочкой, понимаешь, ему это важно. И всем нам тоже важно!
В старости я буду играть в домино с подругой, вспоминать эти вечерние семенные посиделки и… звонить своим подросшим детям. Когда дозвонюсь, строго спрошу, во что они играют с моими внуками.
Света Мазур
Фото автора
Верхнее фото: bukvic.ru
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