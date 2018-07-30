Заигрались! Или как собрать семью за столом по-быстрому

Начнем, пожалуй, с «Монополии» и ей подобных. Что тут говорить, игра в представлении не нуждается. Мои дети начали «прикупать» улицы, дома и отели, водопроводы и прочие коммуникации почти с пеленок. Преувеличила, конечно, но совсем немного. Если серьезно, старшему игру подарили на семилетие и… началось. Сын довольно быстро понял, что нужно покупать все, что плохо лежит, и в первый же вечер обанкротил нас с мужем (а у супруга, между прочим, опыт ой-ой-ой какой – он в детстве монополию от руки рисовал, чтобы с друзьями сыграть).

Итак, мы постоянно платили налоги и пошлины, чем очень веселили новоиспеченного монополиста. Когда пришло время ложиться спать, сын потребовал зафиксировать результаты, чтобы завтра продолжить. На вопрос, как это сделать, он просто дал нам смартфон.

Лайфхак: хотите продолжить – фотографируйте. Несколько снимков игрового поля в телефоне освежат вам память, и на следующий вечер вы продолжите игру с того места, на котором закончили. Собственные сбережения (деньги, фишки и прочие карточки) раскладываем по отдельным пакетикам.

Попытки отыграться остались попытками. С трудом упросили ребенка обнулить результаты. А недавно я услышала, как сын учит играть младшую сестренку: «Если пройдешь через эту клетку, выдам тебе из банка 200 рублей». М – мотивация…

Лично я вижу в подобных играх только плюсы. Дети в игровой форме постигают азы обращений с деньгами. Им жить в современном мире. А вы знаете, что им правит.