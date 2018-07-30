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Заготовьте малину на зиму: джем без косточек и компот из жмыха

Делаем два блюда из одного килограмма ягод

  1. Два блюда из одного килограмма

    Малиновый джем – отличная палочка-выручалочка для тех, кто отказывается от классического варенья из-за того, что ягода содержит уйму мелких и довольно твердых косточек. Есть не очень приятно, поэтому все вкусовые оттенки отходят на второй план. Во время приготовления джема из малины избавьтесь от семян и добавьте к душистой ягоде одну из ярких десертных пряностей – кардамон. Получится просто кулинарный восторг и истинное удовольствие! А из оставшегося жмыха сварите прекрасный компот.

    Кулинарный блогер Светлана Баталова знает, как приготовить сразу две заготовки на зиму из килограмма малины.

  2. Возьмите нужные продукты

    Малина – 1 кг

    Сахар – 0, 5 кг

    Выберете сразу чистую ягоду, чтобы не пришлось ее мыть, тем самым увеличивая в джеме процент лишней влаги. Поверьте, это может испортить вкус и повлиять на сроки хранения.

  3. Приготовьте сироп

    Засыпьте в эмалированной миске малину сахарным песком и перемешайте ложкой, немного приминая. Так как малина – ягода очень нежная, она сразу дает сок, и сахар быстро начинает таять. Оставьте емкость с ягодой на 10-15 минут. После выделения сока малину нагревайте на медленном огне, регулярно помешивая.

  4. Растворите желатин

    Когда кристаллы сахара в малиновом соке растворятся, образуется теплый прозрачный сироп. Слейте некоторое его количество в стакан через ситечко. Растворите в малиновом сиропе гранулы желатина.

  5. Займитесь кардамоном

    Очистите зернышки кардамона от коробочек и тщательно разотрите в ступке для раскрытия аромата. В малиновую массу всыпьте растертые зерна кардамона и продолжайте медленно нагревать до закипания.

  6. Избавьтесь от семян малины

    Не дожидаясь, пока малина сильно закипит, откиньте ее на сито и тщательно протрите через него, избавляясь от семян. Этот жмых и пойдет на компот.

  7. Соедините ягоды и желатин

    Протертое через сито ягодное пюре и желатин в сиропе смешайте и поставьте на огонь. Доведите заготовку для джема до кипения и сразу же снимите после появления первых пузырей. Разлейте горячий малиновый джем по банкам, закатайте их и переверните вверх дном. Дайте сутки постоять в теплом одеяле, а затем отправляйте баночки в темный шкаф на хранение.

  8. Сделайте из остатков компот

    Жмых из 1 кг малины залейте примерно 0,7 л воды. Доведите полученную малиновую жидкость до кипения, а затем ее процедите. В полученный отвар по вкусу можно добавить сахар или лимонную кислоту.

    Для хранения на зиму закатайте горячий компот в стерилизованные банки. А можно сразу же угостить ароматным и вкусным малиновым компотом любимую семью!

    Татьяна Лысова

    Фото Светланы Баталовой

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