Заготовьте малину на зиму: джем без косточек и компот из жмыха

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Два блюда из одного килограмма
Малиновый джем – отличная палочка-выручалочка для тех, кто отказывается от классического варенья из-за того, что ягода содержит уйму мелких и довольно твердых косточек. Есть не очень приятно, поэтому все вкусовые оттенки отходят на второй план. Во время приготовления джема из малины избавьтесь от семян и добавьте к душистой ягоде одну из ярких десертных пряностей – кардамон. Получится просто кулинарный восторг и истинное удовольствие! А из оставшегося жмыха сварите прекрасный компот.
Кулинарный блогер Светлана Баталова знает, как приготовить сразу две заготовки на зиму из килограмма малины.
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Возьмите нужные продукты
Малина – 1 кг
Сахар – 0, 5 кг
Выберете сразу чистую ягоду, чтобы не пришлось ее мыть, тем самым увеличивая в джеме процент лишней влаги. Поверьте, это может испортить вкус и повлиять на сроки хранения.
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Приготовьте сироп
Засыпьте в эмалированной миске малину сахарным песком и перемешайте ложкой, немного приминая. Так как малина – ягода очень нежная, она сразу дает сок, и сахар быстро начинает таять. Оставьте емкость с ягодой на 10-15 минут. После выделения сока малину нагревайте на медленном огне, регулярно помешивая.
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Растворите желатин
Когда кристаллы сахара в малиновом соке растворятся, образуется теплый прозрачный сироп. Слейте некоторое его количество в стакан через ситечко. Растворите в малиновом сиропе гранулы желатина.
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Займитесь кардамоном
Очистите зернышки кардамона от коробочек и тщательно разотрите в ступке для раскрытия аромата. В малиновую массу всыпьте растертые зерна кардамона и продолжайте медленно нагревать до закипания.
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Избавьтесь от семян малины
Не дожидаясь, пока малина сильно закипит, откиньте ее на сито и тщательно протрите через него, избавляясь от семян. Этот жмых и пойдет на компот.
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Соедините ягоды и желатин
Протертое через сито ягодное пюре и желатин в сиропе смешайте и поставьте на огонь. Доведите заготовку для джема до кипения и сразу же снимите после появления первых пузырей. Разлейте горячий малиновый джем по банкам, закатайте их и переверните вверх дном. Дайте сутки постоять в теплом одеяле, а затем отправляйте баночки в темный шкаф на хранение.
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Сделайте из остатков компот
Жмых из 1 кг малины залейте примерно 0,7 л воды. Доведите полученную малиновую жидкость до кипения, а затем ее процедите. В полученный отвар по вкусу можно добавить сахар или лимонную кислоту.
Для хранения на зиму закатайте горячий компот в стерилизованные банки. А можно сразу же угостить ароматным и вкусным малиновым компотом любимую семью!
Татьяна Лысова
Фото Светланы Баталовой
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