Заготовьте малину на зиму: джем без косточек и компот из жмыха

Малиновый джем – отличная палочка-выручалочка для тех, кто отказывается от классического варенья из-за того, что ягода содержит уйму мелких и довольно твердых косточек. Есть не очень приятно, поэтому все вкусовые оттенки отходят на второй план. Во время приготовления джема из малины избавьтесь от семян и добавьте к душистой ягоде одну из ярких десертных пряностей – кардамон. Получится просто кулинарный восторг и истинное удовольствие! А из оставшегося жмыха сварите прекрасный компот.

Кулинарный блогер Светлана Баталова знает, как приготовить сразу две заготовки на зиму из килограмма малины.