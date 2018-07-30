На недельку, до второго, я уеду… на машине в Крым

Впереди последний месяц лета. И многие задумываются об автомобильном путешествии. Ведь это и свобода передвижения, и возможность самим планировать маршрут, и всегда много места для багажа. Хотя вот это вопрос спорный…Много места для багажа не бывает. Недавно из Крыма вернулась владимирский автомобилист Олеся Русалева. Она рассказала много интересного и дала ряд дельных советов для тех, кто в ближайшее время собрался посетить Солнечную Тавриду.

Маршрут

Я уже давно не беру стандартные путевки в турагентствах, не люблю никого ждать и от кого-то зависеть. По маршруту “Владимир – Керчь – Алушта – Ялта – Севастополь – Владимир” мы отправились втроем. Это оптимальное количество людей, чтобы сэкономить на дороге и с комфортом расположиться в салоне автомобиля.

Я опытный водитель, ехала за рулем сама. За весь маршрут мне достаточно было одной остановки. От Владимира мы доехали до Ростова-на-Дону, там переночевали и на следующий день отправились в Керчь.

Первая часть дороги у нас заняла около 19 часов. Можно добраться и быстрее, но не летом! Практически на каждой заправке или в кафе мы стояли в очередях по 40 минут. Трасса тоже была забита. Хотя дорога достаточно комфортная. Были участки, где можно разогнаться. Но в основном мы плелись в общем потоке со скоростью 60 – 80 км/ч. Учитывайте этот фактор.

Вторая часть маршрута(от Ростова-на-Дону до Керчи) заняла у нас около 5 часов.

Конечно, с нетерпением ждали, когда доберемся до Крымского моста! Ведь столько про него слышали . Подъезд к нему сделали великолепный. Это хорошая большая дорога. Единственное, нужно быть очень аккуратными и не превышать скорость. Там установлено много камер.

Совет: поскольку трасса М4 перегружена, ехать лучше через Рязань или Тамбов. Хоть навигатор и говорит, что это дольше, но по факту получается быстрее, да еще и без платных участков на дороге.

Финансы

В одну сторону на машине дорога нам обошлась в 8 000 рублей. Всего за весь отдых на авто ушло около 20 000 рублей. Мы передвигались исключительно на машине, исколесили весь полуостров Ездили очень много, чтобы посмотреть все красоты и достопримечательности Крыма.

Еда обошлась нам дешево, готовили сами, покупая продукты в обычных супермаркетах. Сложились по 2 000 рублей, и нам этого хватило на весь отдых. На троих вышло всего 6 000 рублей. И это на две недели.

С жильем повезло! В Керчи мы сняли небольшую квартирку. А в основном жили у знакомых. То есть почти не тратились. Это сделало наш отдых очень бюджетным!

В итоге двухнедельный отпуск обошелся в 30 000 рублей на человека.

Уникальные места Крыма, о которых мало кто знает

Кояшское озеро

Это довольно дикий уголок степного Крыма. Озеро находится в 30 км от Керчи и принадлежит заповеднику. Автобус туда ходит только два раза в день и до самого озера не довезет. Поэтому лучше ехать на машине. Вы не пожалеете, это потрясающе красиво! Это соленое озеро розового цвета. Его берега из кристаллической соли.

Бухта Ласки

В бухте очень здорово купаться. Абсолютно неразрекламированное место, но очень приятное. Здесь самое чистое и теплое море во всем Крыму. Под ногами галька, но это абсолютно не напрягает. Пляж потрясающий! Если еще раз приеду в Крым, вернусь сюда обязательно.

Лайфхаки для путешественников на авто

Всегда берите много воды

Большая рекомендация – берите много воды с собой в путешествие на машине. Пить хочется постоянно. А хорошую воду по пути найти бывает сложно. Поэтому лучше всего запастись заранее.

Кстати, на Кояшском озере вода нужна не только для питья. Будете гулять – все покроетесь озерной солью, а она очень едкая. Нужно будет смывать.

Если жарко

Можно заморозить несколько бутылок питьевой воды с собой. Лед постепенно тает – и весь путь вы сможете пить холодную воду.

Сумка-холодильник

Это настоящая палочка-выручалочка в дороге. Есть на свежем воздухе захочется быстро. А останавливаться в кафе неудобно и невыгодно. Поэтому мы заранее накупили съестного, приготовили и положили в сумку-холодильник. Когда захотелось – достали и отобедали.

Термокружка под кофе

Я была за рулем одна, поэтому кофе мне был необходим. Подключила термокружку в прикуриватель. И горячий напиток всегда под рукой.

Радар-детектор

Обязательно возьмите с собой радар-детектор. Контроль скорости на южных трассах стоит повсеместно, и его сложно определить визуально.

Еда

Арбузы дешевле в Краснодарском крае. В Крыму цены на них такие же, как во Владимире.

Рыбу покупайте на Центральном рынке в Керчи. Там она дешевле, свежее, и ассортимент больше. Там же продаются свежие мидии.

Развлечения

Если соберетесь в парк «Викинг», а он расположен в долине красных пещер по трассе “Симферополь – Алушта”, то лучше ехать туда на дневную программу, она интереснее. Планируйте провести там не менее 5 часов.

Юлия Митина

Фото Олеси Русалевой