«У меня все получится»: как я похудела на 24 кг

Депрессия, комплексы, низкая самооценка и обычная человеческая лень – все это знакомо людям с лишним весом. Ожирение – серьезная проблема, причем больше психологическая, чем физическая. Очень сложно преодолеть себя и сказать: «Я могу!». Нашей героине это удалось. Надежда Браун всего за пять месяцев похудела на 24 кг и готова рассказать свою историю.

«Я никогда не была худышкой»

За своим весом особенно никогда не следила. Не обращала внимания на то, что я ем и сколько. К моменту, когда поняла, что ситуация катастрофическая, мой вес составлял 80 кг при росте 165 см.

Когда я смотрела на свои фотографии, мне казалось, что там не я, а какая-то другая женщина, которая к своим 25 годам выглядит на все 35. Я столько ела сладкого и булок, что сейчас меня охватывает ужас. Я помню то дикое чувство, когда ешь и не можешь остановиться, пока еда не закончится.

Как начала худеть

Можно любить себя такую, какая ты есть. Но я считаю, что это неправильно. Нужно стремиться стать лучше как внутренне, так и внешне. Я очень хорошо помню, как сказала себе: «Все, меня это допекло!» К тому моменту я больше года читала паблики про правильное питание, разглядывала фото “до” и “после” неизвестных мне девушек. И… ничего не делала.

Наконец, я полностью поменяла свой рацион, занялась спортом от 4 раз в неделю. Не скажу, что мне потребовались сверхусилия. Да, было трудно. Соблазны повсюду.

Отмечу, что никогда не экспериментировала со своим здоровьем: не пила «чудо-чаи», не пробовала супердиеты, таблетки, крема и прочую широко разрекламированную ерунду. Я попросту в них не верила.

Меняйте привычки

Привычка есть все без разбора – много, вкусно, жирно, до отвала, на ночь! Привычка, которая нарабатывается годами с самого детства. А похудеть хочется быстро. Но трудно только вначале. Я всегда искала возможность договориться с собой, держала в голове свою долгосрочную цель, представляла себя стройняшкой и искала альтернативу в еде, если мне хотелось чего-то вредного.

Поэтому мой главный совет: просто поменяйте привычки. Я очень быстро приобрела новые правила в питании, которые до сих пор позволяют мне сохранить результат. Сейчас у меня нет никаких ограничений в еде. Я абсолютно уверена, что каждая девушка может самостоятельно привести свое тело в порядок. Нет ни одной объективной причины не верить в себя, нужно просто действовать. И результат не заставит себя ждать. Да, и начать нужно сегодня. Сейчас.

Я стала активно изучать психологию питания. Я знаю, насколько важно начать – это тот самый рывок, который выступает трамплином на пути к переменам. Здесь нужен правильный настрой, и у меня есть методики и собственный опыт, о которых я рассказываю девчонкам в своем блоге @naydi_nadi и на курсе.

Шесть простых правил, которых нужно придерживаться, чтобы похудеть:

Не заглушайте обиды, горе и чувство вины сладостями, контролируйте себя. Не давайте себе право на ошибку. Все мы любим вознаградить себя кусочком торта после тренировки. И, вообще, сведите к минимуму жирное, мучное, сладкое. Помните о долгосрочных целях, а не о сиюминутном желании. Думайте о своем рационе на день заранее, чтобы не покупать булочку на обеде в кафе. Считайте калории и принимайте пищу дробно. Найдите для себя источник энергии. Без постоянной подпитки у вас не хватит силы воли завершить начатое. Когда чего-то хочется съесть, сделайте то, что вы любите: покатайтесь на велосипеде, посмотрите любимый фильм и так далее. Объединитесь с другими худеющими девушками. Постоянное общение с человеком, у которого цели похожи на ваши, помогает легче переносить отказ от привычного образа жизни.

Юлия Митина

Фото из личного архива Надежды Браун