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«У меня все получится»: как я похудела на 24 кг

Шесть простых правил для желающих похудеть

Депрессия, комплексы, низкая самооценка и обычная человеческая лень – все это знакомо людям с лишним весом. Ожирение – серьезная проблема, причем больше психологическая, чем физическая. Очень сложно преодолеть себя и сказать: «Я могу!». Нашей героине это удалось. Надежда Браун всего  за пять месяцев похудела  на 24 кг и готова рассказать свою историю.

Сегодня Надежда Браун вместо 80 кг весит 56 при росте 165 см.

«Я никогда не была худышкой»

За своим весом особенно никогда не следила. Не обращала внимания на то, что я ем и сколько. К моменту, когда поняла, что ситуация катастрофическая, мой вес составлял 80 кг при росте 165 см.

Когда я смотрела на свои фотографии, мне казалось, что там не я, а какая-то другая женщина, которая к своим 25 годам выглядит на все 35. Я столько ела сладкого и булок, что сейчас меня охватывает ужас. Я помню то дикое чувство, когда ешь и не можешь остановиться, пока еда не закончится.

“Я помню то дикое чувство, когда ешь до тех пор, пока еда не закончится…”

Как начала худеть

Можно любить себя такую, какая ты есть. Но я считаю, что это неправильно. Нужно стремиться стать лучше как внутренне, так и внешне. Я очень хорошо помню, как сказала себе: «Все, меня это допекло!» К тому моменту я больше года читала паблики про правильное питание, разглядывала фото “до” и “после” неизвестных мне девушек. И… ничего не делала.

Наконец, я полностью поменяла свой рацион, занялась спортом от 4 раз в неделю. Не скажу, что мне потребовались сверхусилия. Да, было трудно. Соблазны повсюду.

Отмечу, что никогда не экспериментировала со своим здоровьем: не пила «чудо-чаи», не пробовала супердиеты, таблетки, крема и прочую широко разрекламированную ерунду. Я попросту в них не верила.

Надежда  Браун “до”  и “после”. Результата она достигла всего за пять месяцев. И с успехом удерживает его.

Меняйте привычки

Привычка есть все без разбора – много, вкусно, жирно, до отвала, на ночь! Привычка, которая нарабатывается годами с самого детства. А похудеть хочется быстро. Но трудно только вначале. Я всегда искала возможность договориться с собой, держала в голове свою долгосрочную цель, представляла себя стройняшкой и искала альтернативу в еде, если мне хотелось чего-то вредного.

Надежда Браун: “Чтобы похудеть, нужно полностью пересмотреть свое пищевое поведение!”

Поэтому мой главный совет: просто поменяйте привычки. Я очень быстро приобрела новые правила в питании, которые до сих пор позволяют мне сохранить результат. Сейчас у меня нет никаких ограничений в еде. Я абсолютно уверена, что каждая девушка может самостоятельно привести свое тело в порядок. Нет ни одной объективной причины не верить в себя, нужно просто действовать. И результат не заставит себя ждать. Да, и начать нужно сегодня. Сейчас.

Я стала активно изучать психологию питания. Я знаю, насколько важно начать – это тот самый рывок, который выступает трамплином на пути к переменам. Здесь нужен правильный настрой, и у меня есть методики и собственный опыт, о которых я рассказываю девчонкам в своем блоге @naydi_nadi и на курсе.

Свитер один и тот же, а девушки уже разные.

Шесть  простых правил, которых нужно придерживаться, чтобы похудеть:

  1. Не заглушайте  обиды, горе и чувство вины сладостями, контролируйте себя.
  2. Не давайте  себе право на ошибку. Все мы любим вознаградить себя кусочком торта после тренировки. И, вообще, сведите к минимуму жирное, мучное, сладкое.
  3. Помните о долгосрочных целях, а не о сиюминутном желании.
  4. Думайте о своем рационе на день заранее, чтобы не покупать булочку на обеде в кафе. Считайте калории и принимайте пищу дробно.
  5. Найдите для себя источник энергии. Без постоянной подпитки у вас не хватит силы воли завершить начатое. Когда чего-то хочется съесть, сделайте то, что вы любите: покатайтесь на велосипеде, посмотрите любимый фильм и так далее.
  6. Объединитесь с другими худеющими девушками. Постоянное общение с человеком, у которого цели похожи на ваши,  помогает легче переносить отказ от привычного образа жизни.

Юлия Митина

Фото из личного архива Надежды Браун

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