Что вы знаете о Крещении Руси?

В каком году началось Крещение Руси? 988 1008 1018 Правильно! Неправильно! -

Какой веры придерживалась Русь до введения христианства? Каталицизм Язычество Ислам Правильно! Неправильно! -

Какое государство оказало самое сильное влияние на Русь при принятии христианства? Хазарский каганат Волжская Булгария Византийская империя Правильно! Неправильно! -

Кто из князей крестил Русь в христианство? Ярослав Мудрый Владимир Мономах Владимир Красное Солнышко Правильно! Неправильно! -

Что советовали сделать князю Владимиру бояре и старцы, чтобы не ошибиться при выборе веры? Познакомиться с богослужением Поститься 40 дней Бросить жребий Правильно! Неправильно! -

Где крестился сам князь Владимир? Киев Корсунь (Херсонес) Владимир Правильно! Неправильно! -

В какой реке проходило первое массовое крещение Руси? Волга Днепр Клязьма Правильно! Неправильно! -

Какая славянская княгиня приняла христианство за 30 лет до князя Владимира? Ольга Рогнеда Анастасия Правильно! Неправильно! -

Какой город до XII века сопротивлялся введению христианства на Руси? Суздаль Владимир Муром Правильно! Неправильно! -