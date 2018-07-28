Что вы знаете о Крещении Руси?

В каком году началось Крещение Руси?
Правильно!
Неправильно!
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Какой веры придерживалась Русь до введения христианства?
Правильно!
Неправильно!
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Какое государство оказало самое сильное влияние на Русь при принятии христианства?
Правильно!
Неправильно!
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Кто из князей крестил Русь в христианство?
Правильно!
Неправильно!
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Что советовали сделать князю Владимиру бояре и старцы, чтобы не ошибиться при выборе веры?
Правильно!
Неправильно!
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Где крестился сам князь Владимир?
Правильно!
Неправильно!
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В какой реке проходило первое массовое крещение Руси?
Правильно!
Неправильно!
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Какая славянская княгиня приняла христианство за 30 лет до князя Владимира?
Правильно!
Неправильно!
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Какой город до XII века сопротивлялся введению христианства на Руси?
Правильно!
Неправильно!
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В каком городе находятся сразу два памятника Владимиру Крестителю?
Правильно!
Неправильно!
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