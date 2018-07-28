18+

Что вы знаете о Крещении Руси?

28 июля отмечается начало русского православия

Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты!

Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты!

Что вы знаете о Крещении Руси? Я набрал %%score%% из %%total%%

Поделитесь своими результатами

Google+

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Во Владимир прибыли мощи крестителя Руси

Тревожный набат в “Руси”

«Владимир» будет бороться за кубок «Столица Руси»

К юбилею Крещения Руси

Сегодня отмечается День крещения Руси

Кому на Руси жить хорошо?