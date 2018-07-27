ТОП-5 кухонных девайсов, которые незаслуженно забыты

В каждой советской семье, которой посчастливилось обладать сифоном, есть множество историй, связанных с этим девайсом. Чаще всего очень веселых, так как не всегда это чудо использовалось по прямому назначению, а именно – для газирования воды. Иногда по праздникам вместо лимонада на выходе получался… впрочем, сейчас не об этом.

Вернемся к безалкогольным напиткам. Приготовленный при помощи сифона лимонад – вкуснее и полезнее магазинного. В нем почти нет сахара – вкуса добиваемся благодаря сокам из ягод и фруктов. Можно готовить напиток из трав, например, из мяты или ромашки. Идеально запастись сиропами, но подойдет и варенье.

Понятно, что раритетный сифон, произведенный в СССР, скорее всего, придется отправить в музей из-за утраты запаса специальных баллончиков СО2. К счастью, в магазинах сейчас продают современные сифоны, практически неотличимые от ретро-образцов, но со всеми необходимыми комплектующими.