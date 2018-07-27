ТОП-5 кухонных девайсов, которые незаслуженно забыты

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Радость от пребывания на кухне
Открываем антресоли, проводим ревизию на верхних полках кухонных шкафов, рассматриваем содержимое маминого серванта и торопимся готовить со вкусом и удовольствием.
Найденные примус, мельхиоровую ложку и эмалированную кружку ставим на видное место и передаем потомкам как семейные реликвии. А сейчас расскажу о тех вещах, которые пригодятся нам, чтобы улучшить качество современной жизни и получить кайф от пребывания на кухне.
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Ступка
Проверьте, не досталась ли вам ступка по наследству? Если нет, этим предметом стоит обзавестись. Говорят, что идеальна – каменная, хотя она вполне может быть из дерева, металла или фарфора. Известные шеф-повара по всему миру активно мнут, давят и растирают, возводя ступку в ранг предметов почти сакральных, без которых жизнь на кухне, да и вообще жизнь – тускла и скучна. Вслед за ними и вы попробуйте один раз размять в ступке кумин или кориандр, приготовить ароматную соль с орегано, базиликом и розмарином. И все! Вы сразу поймете, чем домашняя пряная смесь отличается от покупной, и вам не придет в голову сравнить домашний песто и соус из магазина. Без ступки с пестиком не обойтись в приготовлении таких блюд, как плов, хумус, всевозможных соусов и заправок для салатов. Домашние будут с порога угадывать, когда вы приготовили что-то из этого списка – чудесный аромат и яркий вкус сделают обычный семейный ужин особенным.
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Пельменница и формы для вареников
Не в каждом доме эти кухонные штуки используются активно, а зря. Приготовление домашних пельменей – прекрасная традиция, объединяющая семью. Под это дело идеально выделить целый вечер. Объявить полную мобилизацию, и пусть весь личный состав под вашим чутким руководством просеивает муку, режет лук, раскатывает тесто, раскладывает начинку, слепляет краешки своим фирменным способом – косичкой, зубчиком или елочкой. Тут кто как любит. Делаем с запасом – и в морозилку. Существенно экономит время и бережет нервы шеф-повара пельменница. Если поискать на сайтах объявлений, можно найти алюминиевую «made in USSR», когда-то оцененную в 1 рубль 95 копеек. Но современная пластиковая тоже подойдет. Раз-два и почти 40 штук чудо-пельмешек идеального размера и формы готовы. Ну, сейчас-то летом, в сезон фруктов и ягод грех не вспомнить про родственника пельменницы – форму для вареников. Размеры ее варьируются. Вареники с ягодами всегда получаются очень вкусными, а потому логично дефицитными: сколько ни приготовь, запас сделать не удается.
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Ложка для мороженого
На несколько минут вернуться в детство поможет простая порционная ложка для мороженого. Берем упаковку пломбира или сливочного, формируем с помощью ложки идеальный шарик, а лучше три или даже пять. С таким вещами мелочиться нельзя! Выкладываем в креманку (тоже, кстати, полезная штука, поищите в бабушкином буфете или в мамином шкафу), посыпаем измельченным орехом или шоколадной крошкой, и вот оно – мороженое из владимирского кафе «Лакомка», куда по входным и не только стремились дети со всего города. Раздобыть бы еще зеленый сироп «Тархун», и ностальгия по самому беззаботному времени жизни накроет окончательно!
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Сифон для газировки
В каждой советской семье, которой посчастливилось обладать сифоном, есть множество историй, связанных с этим девайсом. Чаще всего очень веселых, так как не всегда это чудо использовалось по прямому назначению, а именно – для газирования воды. Иногда по праздникам вместо лимонада на выходе получался… впрочем, сейчас не об этом.
Вернемся к безалкогольным напиткам. Приготовленный при помощи сифона лимонад – вкуснее и полезнее магазинного. В нем почти нет сахара – вкуса добиваемся благодаря сокам из ягод и фруктов. Можно готовить напиток из трав, например, из мяты или ромашки. Идеально запастись сиропами, но подойдет и варенье.
Понятно, что раритетный сифон, произведенный в СССР, скорее всего, придется отправить в музей из-за утраты запаса специальных баллончиков СО2. К счастью, в магазинах сейчас продают современные сифоны, практически неотличимые от ретро-образцов, но со всеми необходимыми комплектующими.
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Джезва (турка)
Каждое утро большинство из нас пьет кофе, и почти все пользуются для его приготовления кофемашиной и электрической кофемолкой. Но иногда в холодные зимние, серые осенние или неожиданно прохладные летние утренние часы можно достать из шкафа джезву, или турку, как привыкли ее называть в России. Это небольшая емкость с ручкой, чаще всего медная и с зауженным горлышком. Кофе, приготовленный в джезве, – другой. Тягучий, ароматный, обжигающий. Когда его варишь, постигаешь дзен. Сначала 3 минуты полной концентрации (не прозевать, когда кофе решит «сбежать»), зато потом некоторое количество времени наедине с собой, своими ощущениями и богатым вкусом напитка. Экспериментируйте – используйте кофе разного помола, добавляйте на дно джезвы любимые специи или мед. Удовольствие гарантировано!
Кофе в джезве (базовый рецепт)
- Засыпаем в джезву молотый кофе из расчета 8-10 граммов на 100 мл жидкости.
- Заливаем водой.
- Ставим на огонь.
- Ждем момента закипания (кофе поднимается с краев, «ловим» его, не даем кипеть и снимаем с огня).
- Позволим напитку немного отстояться.
- Наливаем кофе в кружку.
Специи, сахар и щепотку соли можно добавить на этапе закладки кофе.
Светлана Шумилова
Верхнее фото: mebhome.ru
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