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Самая высокая колокольня «ушла» от владимирцев к ивановцам

Топ-5 высочайших культовых сооружений Владимирской области

Небоскребов во Владимирском крае нет. Но это скорее плюс, нежели минус, так как колорита нашей древней земле они вряд ли добавят. Поэтому пока самые высокие сооружения в 33-м регионе – телевышки и телемачты, наибольшая из которых – 350-метровая – стоит в деревне Быково Судогодского района. Но всё же эти объекты – сравнительно новые, а в старину архитектурными доминантами во владимирских городах и селах были колокольни православных храмов. Причем в отличие от современных мачт и вышек это гораздо более капитальные сооружения, стоящие века. А любопытно, какие же из владимирских колоколен – самые высокие?

350-метровая радиотелевизионная мачта в деревне Быково Судогодского района, самое высокое сооружение во Владимирской области

Шуйское чудо (106 метров)

В пределах старой Владимирской губернии самым высоким сооружением являлась колокольня Воскресенского собора в уездном городе Шуе, которая с 1778-го по 1918 год входила в число владимирских городов. Об этом до сих пор напоминает владимирский геральдический лев на шуйском гербе. Высота пятиярусной шуйской звонницы вместе со шпилем составляет целых 106 метров.

В Российской Империи она уступала только колокольне Петропавловского собора в Петербурге, высота которой со шпилем – 122,5 метра, и 116-метровой колокольне Спасо-Преображенского собора в городе Рыбинске Ярославской губернии. Зато превосходила питерский Исаакиевский собор (101,5 метра) и самую высокую в Москве пятиярусную колокольню Симонова монастыря, выстроенную в 1839 году зодчим Константином Тоном (94 метра).

Колокольня Шуйского Воскресенского собора – ныне четвертая по высоте в России

С главным храмом северной столицы шуйское «чудо света» роднит и конструкция огромного шпиля, заново установленного в 1874 году (первоначальный был поврежден ураганом в мае 1868 года). Каркас шпиля образует восьмигранная пирамида высотой 40,5 метра, каждая грань которой представляет собой решетчатую форму. Прочность конструкции придают перекрестные раскосы и элементы, образующие в горизонтальной плоскости кольца-связи. Подобное техническое решение было использовано и при сооружении знаменитой 300-метровой Эйфелевой башни в Париже. Металлические конструкции для Шуи и для Петропавловского собора в Петербурге изготовил Камско-Воткинский завод на Урале.

В 2011 году шуйская колокольня переместилась на четвертое место среди самых высоких колоколен России, так как ее обогнала на один метр 107-метровая колокольная Казанского Богородичного монастыря в Тамбове, возведенная заново. Строилась гигантская колокольня в Шуе в качестве памятника победе в Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе русской армии, завершившемся взятием Парижа. Спроектировал шуйскую звонницу архитектор Гауденцио Маричелли ди Бедиллора, выходец из населенного по преимуществу итальянцами швейцарского кантона Тесина, приехавший в Россию (где его звали Яков Яковлевич) в 1792 году. Он выстроил несколько храмов и высоких колоколен, а также несколько дворцов-усадеб, но в Шуе потерпел фиаско.

В 1819 году уже возведенная до третьего яруса колокольня обрушилась. Достраивать ее пришлось талантливому владимирскому архитектору Евграфу Яковлевичу Петрову, ученику выдающегося зодчего XVIII века Матвея Федотовича Казакова. Окончательно колокольня в Шуе была закончена постройкой только в 1832 году.

Лежневское творение Маричелли (86 метров)

Вторым по высоте зданием Владимирской губернии считалась колокольня в селе Лежнево Ковровского уезда (Лежнево входило в состав Ковровского края в 1778-1918 гг.), построенная в 1816-1822 годах тем же Г. Маричелли ди Бедиллора на средства местных фабрикантов Кокушкиных. Это оригинальное и изящное сооружение высотой 86 метров до сих пор производит сильное впечатление. В отличие от шуйской колокольни, лежневская увенчана не шпилем, а куполом, иначе могла бы оказаться не второй, а первой.

Колокольня при Знаменской церкви поселка Лежнево

Тем не менее колокольня в Лежнево (она еще украшена часами, которые до сих пор в исправности) выше Ивана Великого в Москве, высота которого составляет «всего» 81 метр и лишь немного уступает «свече» преподобного Сергия – звоннице Троице-Сергиевой лавры высотой в 87,33 метра. Кстати, изображение этой колокольни сегодня составляет основу герба поселка Лежнево.

Можно добавить, что создавший две самые высокие колокольни Владимирской губернии зодчий Маричелли скончался в 1822 году после длительной болезни в нижегородском городке Починки, где оказался случайно. Он был назначен на пост главного архитектора присоединенной к России Грузии, но так и не доехал до Закавказья. Его могила в Починках (ныне это село с населением в 12 тысяч человек) затеряна.

Суздальская колокольня (72 метра)

Шуйская и лежневская колокольни теперь являются гордостью соседней Ивановской области. А в составе нашего региона самой высокой из прежних губернских колоколен осталась 72-метровая Преподобенская колокольня Суздальского Ризоположенского монастыря, построенная в 1813-1819 годах вышеупомянутым Евграфом Петровым – тоже в честь победы над Наполеоном. Известно, что эту звонницу возвела артель каменщиков под руководством мастера Кузьмина.

Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря в Суздале – самое высокое здание во Владимирской области

Как вспоминали старожилы, на монастырскую звонницу «доступ для всех желающих был открыт только в последний день пасхальной недели в субботу. И многие суздальцы и стар, и млад – взбирались на эту колокольню, не затем, чтобы звонить – звонили сами монашки, а затем, чтобы посмотреть на далекие загородные окрестности, на остатки снега на полях, на разлив Нерли, на дальний океан занерльских лесов».

В советское время, когда монастырь был закрыт, на этой колокольне действовала смотровая площадка для туристов. Сегодня именно Преподобенская колокольня в Суздале официально считается самым высоким зданием Владимирской области (мачты и вышки – лишь технические сооружения).

Доминанта Владимира (70 метров)

Немного уступает суздальской звоннице гораздо более известная колокольня владимирского Успенского собора – одного из символов Владимира и всего Владимирского края. Ее высота вместе со шпилем – 70 метров. Эта четырехъярусная колокольня в стиле классицизма с элементами готики была пристроена к древнему Успенскому собору в 1810 году по проекту архитектора Алексея Никитича Вершинского на месте старой шатровой колокольни, поврежденной молнией и разобранной в 1806 году.

Колокольня владимирского Успенского собора

Вершинскому удалось создать из храма XII столетия и колокольни почти на семь веков младше единый архитектурный комплекс, который в ином виде теперь просто невозможно представить. И хотя существует точка зрения, что колокольня диссонирует с шедевром белокаменного зодчества времен Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, высокая соборная звонница, бесспорно, украшает исторический центр Владимира.

Звонница в Стародубе (68 метров)

Немало высоких звонниц находится во владимирских селах. Одна из самых высоких, лишь на несколько метров уступающая владимирской соборной колокольне, и весьма необычной архитектуры высится на крутом берегу реки Клязьмы в селе Клязьминский Городок (бывшем городе Стародубе) Ковровского района при местном Покровском храме. Эта высокая четырехъярусная колокольня была построена в 1800-е годы на средства клязьмогородецкого помещика князя Петра Михайловича Волконского, будущего генерал-фельдмаршала. В хорошую погоду ее видно с левобережья Клязьмы за десятки верст. Среди сельских жителей с давних пор бытовала легенда, что с колокольни можно увидеть Суздаль. Вот только в отличие от суздальской и владимирской колоколен, клязьмогородецкая звонница давно не ремонтировалась и пребывает ныне в плачевном состоянии.

Колокольня Покровской церкви в селе Клязьминский Городок

Удивительно, что практически все самые большие звонницы в прежних владимирских пределах уцелели и не были разрушены во время гонений на Русскую православную церковь. Говорят, что тогда просто боялись подрывать слишком высокие сооружения. А вот, к примеру, более приземистые соборные колокольни в Муроме и Вязниках взорвали и снесли до основания…

 Николай Фролов

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