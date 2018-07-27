Самая высокая колокольня «ушла» от владимирцев к ивановцам

Небоскребов во Владимирском крае нет. Но это скорее плюс, нежели минус, так как колорита нашей древней земле они вряд ли добавят. Поэтому пока самые высокие сооружения в 33-м регионе – телевышки и телемачты, наибольшая из которых – 350-метровая – стоит в деревне Быково Судогодского района. Но всё же эти объекты – сравнительно новые, а в старину архитектурными доминантами во владимирских городах и селах были колокольни православных храмов. Причем в отличие от современных мачт и вышек это гораздо более капитальные сооружения, стоящие века. А любопытно, какие же из владимирских колоколен – самые высокие?

Шуйское чудо (106 метров)

В пределах старой Владимирской губернии самым высоким сооружением являлась колокольня Воскресенского собора в уездном городе Шуе, которая с 1778-го по 1918 год входила в число владимирских городов. Об этом до сих пор напоминает владимирский геральдический лев на шуйском гербе. Высота пятиярусной шуйской звонницы вместе со шпилем составляет целых 106 метров.

В Российской Империи она уступала только колокольне Петропавловского собора в Петербурге, высота которой со шпилем – 122,5 метра, и 116-метровой колокольне Спасо-Преображенского собора в городе Рыбинске Ярославской губернии. Зато превосходила питерский Исаакиевский собор (101,5 метра) и самую высокую в Москве пятиярусную колокольню Симонова монастыря, выстроенную в 1839 году зодчим Константином Тоном (94 метра).

С главным храмом северной столицы шуйское «чудо света» роднит и конструкция огромного шпиля, заново установленного в 1874 году (первоначальный был поврежден ураганом в мае 1868 года). Каркас шпиля образует восьмигранная пирамида высотой 40,5 метра, каждая грань которой представляет собой решетчатую форму. Прочность конструкции придают перекрестные раскосы и элементы, образующие в горизонтальной плоскости кольца-связи. Подобное техническое решение было использовано и при сооружении знаменитой 300-метровой Эйфелевой башни в Париже. Металлические конструкции для Шуи и для Петропавловского собора в Петербурге изготовил Камско-Воткинский завод на Урале.

В 2011 году шуйская колокольня переместилась на четвертое место среди самых высоких колоколен России, так как ее обогнала на один метр 107-метровая колокольная Казанского Богородичного монастыря в Тамбове, возведенная заново. Строилась гигантская колокольня в Шуе в качестве памятника победе в Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе русской армии, завершившемся взятием Парижа. Спроектировал шуйскую звонницу архитектор Гауденцио Маричелли ди Бедиллора, выходец из населенного по преимуществу итальянцами швейцарского кантона Тесина, приехавший в Россию (где его звали Яков Яковлевич) в 1792 году. Он выстроил несколько храмов и высоких колоколен, а также несколько дворцов-усадеб, но в Шуе потерпел фиаско.

В 1819 году уже возведенная до третьего яруса колокольня обрушилась. Достраивать ее пришлось талантливому владимирскому архитектору Евграфу Яковлевичу Петрову, ученику выдающегося зодчего XVIII века Матвея Федотовича Казакова. Окончательно колокольня в Шуе была закончена постройкой только в 1832 году.

Лежневское творение Маричелли (86 метров)

Вторым по высоте зданием Владимирской губернии считалась колокольня в селе Лежнево Ковровского уезда (Лежнево входило в состав Ковровского края в 1778-1918 гг.), построенная в 1816-1822 годах тем же Г. Маричелли ди Бедиллора на средства местных фабрикантов Кокушкиных. Это оригинальное и изящное сооружение высотой 86 метров до сих пор производит сильное впечатление. В отличие от шуйской колокольни, лежневская увенчана не шпилем, а куполом, иначе могла бы оказаться не второй, а первой.

Тем не менее колокольня в Лежнево (она еще украшена часами, которые до сих пор в исправности) выше Ивана Великого в Москве, высота которого составляет «всего» 81 метр и лишь немного уступает «свече» преподобного Сергия – звоннице Троице-Сергиевой лавры высотой в 87,33 метра. Кстати, изображение этой колокольни сегодня составляет основу герба поселка Лежнево.

Можно добавить, что создавший две самые высокие колокольни Владимирской губернии зодчий Маричелли скончался в 1822 году после длительной болезни в нижегородском городке Починки, где оказался случайно. Он был назначен на пост главного архитектора присоединенной к России Грузии, но так и не доехал до Закавказья. Его могила в Починках (ныне это село с населением в 12 тысяч человек) затеряна.

Суздальская колокольня (72 метра)

Шуйская и лежневская колокольни теперь являются гордостью соседней Ивановской области. А в составе нашего региона самой высокой из прежних губернских колоколен осталась 72-метровая Преподобенская колокольня Суздальского Ризоположенского монастыря, построенная в 1813-1819 годах вышеупомянутым Евграфом Петровым – тоже в честь победы над Наполеоном. Известно, что эту звонницу возвела артель каменщиков под руководством мастера Кузьмина.

Как вспоминали старожилы, на монастырскую звонницу «доступ для всех желающих был открыт только в последний день пасхальной недели в субботу. И многие суздальцы и стар, и млад – взбирались на эту колокольню, не затем, чтобы звонить – звонили сами монашки, а затем, чтобы посмотреть на далекие загородные окрестности, на остатки снега на полях, на разлив Нерли, на дальний океан занерльских лесов».

В советское время, когда монастырь был закрыт, на этой колокольне действовала смотровая площадка для туристов. Сегодня именно Преподобенская колокольня в Суздале официально считается самым высоким зданием Владимирской области (мачты и вышки – лишь технические сооружения).

Доминанта Владимира (70 метров)

Немного уступает суздальской звоннице гораздо более известная колокольня владимирского Успенского собора – одного из символов Владимира и всего Владимирского края. Ее высота вместе со шпилем – 70 метров. Эта четырехъярусная колокольня в стиле классицизма с элементами готики была пристроена к древнему Успенскому собору в 1810 году по проекту архитектора Алексея Никитича Вершинского на месте старой шатровой колокольни, поврежденной молнией и разобранной в 1806 году.

Вершинскому удалось создать из храма XII столетия и колокольни почти на семь веков младше единый архитектурный комплекс, который в ином виде теперь просто невозможно представить. И хотя существует точка зрения, что колокольня диссонирует с шедевром белокаменного зодчества времен Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, высокая соборная звонница, бесспорно, украшает исторический центр Владимира.

Звонница в Стародубе (68 метров)

Немало высоких звонниц находится во владимирских селах. Одна из самых высоких, лишь на несколько метров уступающая владимирской соборной колокольне, и весьма необычной архитектуры высится на крутом берегу реки Клязьмы в селе Клязьминский Городок (бывшем городе Стародубе) Ковровского района при местном Покровском храме. Эта высокая четырехъярусная колокольня была построена в 1800-е годы на средства клязьмогородецкого помещика князя Петра Михайловича Волконского, будущего генерал-фельдмаршала. В хорошую погоду ее видно с левобережья Клязьмы за десятки верст. Среди сельских жителей с давних пор бытовала легенда, что с колокольни можно увидеть Суздаль. Вот только в отличие от суздальской и владимирской колоколен, клязьмогородецкая звонница давно не ремонтировалась и пребывает ныне в плачевном состоянии.

Удивительно, что практически все самые большие звонницы в прежних владимирских пределах уцелели и не были разрушены во время гонений на Русскую православную церковь. Говорят, что тогда просто боялись подрывать слишком высокие сооружения. А вот, к примеру, более приземистые соборные колокольни в Муроме и Вязниках взорвали и снесли до основания…

Николай Фролов