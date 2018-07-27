Культурно обогащайся в эти выходные

45-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни

Ежегодно в июле в Вязники съезжаются известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дорого творчество замечательного русского поэта Алексея Фатьянова, песенная и поэтическая культура России. За 45 лет «Алешины праздники» прошли путь от городского мероприятия до события всероссийского масштаба. В этом году со сцены Солнечной поляночки прозвучат редко исполняемые песни на стихи нашего земляка. Многие артисты, приехавшие в Вязники, впервые откроют для себя Алексея Фатьянова и его малую родину. Поэтому праздник пройдет под девизом «Здравствуй, Фатьянов!». Начало в 14.00.

Выставка-ярмарка «Город мастеров и фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй» развернутся с 11.00 в Фатьяновском сквере. В это же время у дуба-старожила начнет свою работу свободный литературный микрофон «Пегас над городом».

Вечером с 20.00 на Соборной площади города начнется праздничная программа, посвященная 240-летию Вязников. Закончится День города в 23.55 красочным фейерверком.

г. Вязники

28 июля с 11.00 до 24.00

Вход свободный