Культурно обогащайся в эти выходные

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Пой и пляши с Вязниками
45-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни
Ежегодно в июле в Вязники съезжаются известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дорого творчество замечательного русского поэта Алексея Фатьянова, песенная и поэтическая культура России. За 45 лет «Алешины праздники» прошли путь от городского мероприятия до события всероссийского масштаба. В этом году со сцены Солнечной поляночки прозвучат редко исполняемые песни на стихи нашего земляка. Многие артисты, приехавшие в Вязники, впервые откроют для себя Алексея Фатьянова и его малую родину. Поэтому праздник пройдет под девизом «Здравствуй, Фатьянов!». Начало в 14.00.
Выставка-ярмарка «Город мастеров и фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй» развернутся с 11.00 в Фатьяновском сквере. В это же время у дуба-старожила начнет свою работу свободный литературный микрофон «Пегас над городом».
Вечером с 20.00 на Соборной площади города начнется праздничная программа, посвященная 240-летию Вязников. Закончится День города в 23.55 красочным фейерверком.
г. Вязники
28 июля с 11.00 до 24.00
Вход свободный
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Попробуй вкусности по старинным рецептам
«Судогодские разносолы»
Дом народного творчества приглашает на дегустацию традиционных русских блюд Судогодского района. Попробуйте, например, калитки, ржаные пирожки с картошкой или с луком и яйцом, куженьку, большой открытый пирог с творогом или картошкой, жареный папоротник и селянку с белыми груздями. Будут и неожиданные напитки: черничный квас на шишках хмеля, квас свекольный, кисель из костяники, редька с квасом.
В здании ДНТ можно посмотреть персональную выставку работ Евгении Славновой «Мои счастливые мгновения», посетить малый выставочный зал, где будут представлены изделия мастеров Судогодского района. С 11.00 до 16.00 здесь выступят народные ансамбли «Рябинушка», «Бабье лето», вокальный ансамбль «Синеборье», фольклорный ансамбль «Разнотравье», образцовый фольклорный театр «Судогодские потешки», гости из Юрьева-Польского – солисты ансамбля «Напевы Ополья» Павел Пантелеев и Юрий Солодов.
Дом народного творчества г. Судогды: ул. Ленина, 10
28 июля с 11.00 до 18.00
Вход свободный
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Окунись в историю
Фестиваль исторической реконструкции «Бережец»
В Гороховце на противоположном от города берегу Клязьмы раскинется реконструкторский фестиваль, воссоздающий атмосферу России начала XVII века. Сотни людей в старинных костюмах, воинственные храбрые воины, всерьез сражающиеся на лучных и фехтовальных турнирах, удивительные работы ремесленных мастеров – это действо запомнится надолго! На фестивале можно будет насладиться зрелищем восстановленной по точным историческим данным картины второго ополчения князя Пожарского. Вас ждет знакомство со множеством незаурядных людей со всей России и даже из-за рубежа. Из Словакии, например, в город пожалует целая группа реконструкторов из 15 человек.
г. Гороховец
28-29 июля с 10.00 до 20.00
Вход свободный
Подробная информация в официальной группе фестиваля «ВКонтакте»
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Погуляй с пользой
Экскурсия «От местных для местных»
Новые экскурсии пройдут в рамках проекта «Подними глаза». В субботу экскурсовод Ирина Курочкина приглашает в выездное путешествие по одному из самых кинематографичных городов нашей области – Суздалю. Начало 28 июля в 14.00.
Мистические истории из жизни города подготовил для владимирцев Алексей Валентинович в воскресенье. Начало 29 июля в 18.00. О местах во Владимире, которые связаны с военной историей нашей страны, расскажет краевед Андрей Ершов. Начало 29 июля в 16.00.
28 и 29 июля
Подробная информация в официальной группе «ВКонтакте»
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Поучаствуй в благотворительности
Гаражная распродажа
В воскресенье все желающие смогут найти для себя на улице Гагарина что-то интересное и приобрести за небольшую сумму. Вырученные средства будут перечислены обществу «Нужна помощь», которое помогает самым нуждающимся в стране больницам, реабилитационным центрам и другим организациям. Все желающие отдают на распродажу ненужные им вещи абсолютно бесплатно. В кофейне «Куртош и кофе» до 28 июля с 8.00 до 21.00 для этого установлена специальная корзина. Принести можно как одежду, так и книги, открытки, картины, аксессуары и тому подобное.
Кафе «Куртош и кофе»: ул. Гагарина, 5
29 июля с 12.00 до 19.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главная фото: kdk.vld.muzkult.ru
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