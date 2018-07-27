Культурно обогащайся в эти выходные

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  1. Пой и пляши с Вязниками

    45-й Всероссийский  Фатьяновский праздник поэзии и песни

    Ежегодно в июле в Вязники съезжаются известные поэты, композиторы, исполнители и все те, кому дорого творчество замечательного русского поэта Алексея Фатьянова, песенная и поэтическая культура России. За 45 лет «Алешины праздники» прошли путь от городского мероприятия до события всероссийского масштаба. В этом году со сцены Солнечной поляночки прозвучат редко исполняемые песни на стихи нашего земляка. Многие артисты, приехавшие в Вязники, впервые откроют для себя Алексея Фатьянова и его малую родину. Поэтому праздник пройдет под девизом «Здравствуй, Фатьянов!». Начало в 14.00.

    Выставка-ярмарка «Город мастеров и фольклорный праздник «Вязниковский разгуляй» развернутся с 11.00 в Фатьяновском сквере. В это же время у дуба-старожила начнет свою работу свободный литературный микрофон «Пегас над городом».

    Вечером с 20.00 на Соборной площади города начнется праздничная программа, посвященная 240-летию Вязников. Закончится День города в 23.55 красочным фейерверком.

    г. Вязники

    28 июля с 11.00 до 24.00

    Вход свободный

    Фото: eventsinrussia.com

  2. Попробуй вкусности по старинным рецептам

    «Судогодские разносолы»

    Дом народного творчества приглашает на дегустацию традиционных русских блюд Судогодского района. Попробуйте, например, калитки, ржаные пирожки с картошкой или с луком и яйцом,  куженьку, большой открытый пирог с творогом или картошкой, жареный папоротник и селянку с белыми груздями. Будут и неожиданные напитки: черничный квас на шишках хмеля, квас свекольный, кисель из костяники, редька с квасом.

    В здании ДНТ можно посмотреть персональную выставку работ Евгении Славновой «Мои счастливые мгновения», посетить малый выставочный зал, где будут представлены изделия мастеров Судогодского района. С 11.00 до 16.00 здесь выступят народные ансамбли «Рябинушка», «Бабье лето», вокальный ансамбль «Синеборье», фольклорный ансамбль «Разнотравье», образцовый фольклорный театр «Судогодские потешки», гости из Юрьева-Польского – солисты ансамбля «Напевы Ополья» Павел Пантелеев и Юрий Солодов.

    Дом народного творчества г. Судогды: ул. Ленина, 10

    28 июля с 11.00 до 18.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/nashasudogda

  3. Окунись в историю

    Фестиваль исторической реконструкции «Бережец»

    В Гороховце на противоположном от города берегу Клязьмы раскинется реконструкторский фестиваль, воссоздающий атмосферу России начала XVII века. Сотни людей в старинных костюмах, воинственные храбрые воины, всерьез сражающиеся на лучных и фехтовальных турнирах, удивительные работы ремесленных мастеров – это действо запомнится надолго! На фестивале можно будет насладиться зрелищем восстановленной по точным историческим данным картины второго ополчения князя Пожарского. Вас ждет знакомство со множеством незаурядных людей со всей России и даже из-за рубежа. Из Словакии, например, в город пожалует целая группа реконструкторов из 15 человек.

    г. Гороховец

    28-29 июля с 10.00 до 20.00

    Вход свободный

    Подробная информация в официальной группе фестиваля «ВКонтакте»

    Фото: vk.com/beregec17

  4. Погуляй с пользой

    Экскурсия «От местных для местных»

    Новые экскурсии пройдут в рамках проекта «Подними глаза». В субботу экскурсовод  Ирина Курочкина приглашает в выездное путешествие по одному из самых кинематографичных городов нашей области – Суздалю.  Начало 28 июля в 14.00.

    Мистические истории из жизни города подготовил для владимирцев Алексей Валентинович в воскресенье. Начало 29 июля в 18.00. О местах во Владимире, которые связаны с военной историей нашей страны, расскажет краевед Андрей Ершов. Начало 29 июля в 16.00.

    28 и 29 июля

    Подробная информация в официальной группе «ВКонтакте»

    Фото: vladimir.bezformata.ru

  5. Поучаствуй в благотворительности

    Гаражная распродажа

    В воскресенье все желающие смогут найти для себя на улице Гагарина что-то интересное и приобрести за небольшую сумму. Вырученные средства будут перечислены обществу «Нужна помощь», которое помогает самым нуждающимся в стране больницам, реабилитационным центрам и другим организациям. Все желающие отдают на распродажу ненужные им вещи абсолютно бесплатно. В кофейне «Куртош и кофе» до 28 июля с 8.00 до 21.00 для этого установлена специальная корзина. Принести можно как одежду, так и книги, открытки, картины, аксессуары и тому подобное.

    Кафе «Куртош и кофе»: ул. Гагарина, 5

    29 июля с 12.00 до 19.00

    Вход свободный

    Фото: bavaria54.ru

    Татьяна Лысова

    Главная фото: kdk.vld.muzkult.ru

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