Девушка-огонь: Анна Ореховая о своей работе в фаер-шоу

Изначально фаер-шоу – национальный танец аборигенов Новой Зеландии маори. Впоследствии его переняли бродячие артисты. Уже они сделали из этого танца то, что мы привыкли видеть сейчас. Страшно? Да! Но невероятно здорово, дух захватывает! Каково быть в эпицентре этого огненного действа, узнаем у милой и хрупкой девушки, профессионального фаерщика Анны Ореховой.

Научились сами

Для меня фаер-шоу – это разновидность уличного перфоманса, но не просто «покрутон», а именно танец с огнём – взаимодействие тела и реквизита под любую музыку.

Начала я заниматься этим в 2012 году. Тогда познакомилась с Сергеем (моим напарником), с которым мы и начали учиться крутить пои (пара шаров, связанных верёвкой или цепью, инвентарь для кручения и жонглирования). Занимались сами. Смотрели видеообучение в Интернете, пробовали. Потом стали осваивать веера, даблы, стаф, драгон стаф и другое.

«Огненный» дебют

Профессионально мы занимаемся этим примерно 5 лет. Никогда не думали и не стремились к тому, чтобы зарабатывать этим. Всё случилось спонтанно. Сначала наши друзья, организаторы исторического фестиваля, позвали нас выступить, и нам пришлось внезапно придумать небольшую шоу-программу. Выступали вчетвером, зрители приняли нас с таким восторгом и теплом! Даже лучше, чем другую команду, которая давно уже выступала и имела опыт.

Рост и развитие

Суть нашего успеха, мне кажется, в том, что мы всегда были за развитие в техническом плане: уровень кручения, трюки и интересные спецэффекты. Тогда мы как раз выступали с искро-поями. Такого в то время почти нигде не было. Их придумали немцы, они использовали этот чудо-реквизит, не раскрывая секрета, у себя на родине. А Сергей додумался, как сделать их самому.

После первого шоу нас пригласили выступить на свадьбу. Мы сформировали новый маленький коллектив (4 артиста) и усовершенствовали нашу программу. В этом составе выступали несколько лет, делали новые шоу, искали ноу-хау.

Еще круче и зажигательнее

Сейчас все ребята, с которыми мы выступаем, очень крутые. Ян Вассельман, например, занимает первые места по России и даёт мастер-классы на фаерских фестивалях. Мы всегда ставили себе задачи сделать лучше и сложнее, чем было. Нам интересно развить саму специфику фаер-шоу в нашей области. Многие думали, что фаерщик – это парень, который просто вышел и покрутил огонь. Нам же хотелось не отставать от своих коллег в других больших городах – таких, как Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Мы тоже хотели делать круто!

Безопасность превыше всего

Кстати, мы первыми во Владимире и области начали работать с техником. Отдельным человеком, который никак не участвовал в шоу, а следил за порядком на площадке и тушил реквизит. Вдумайтесь, некоторые коллективы в нашем городе этого не делали никогда! А это грубое нарушение техники безопасности.

Мы стали использовать ширму, чтобы огородить техническую зону от зрителя, чтобы люди не отвлекались от происходящего волшебства на сцене. Включили в шоу сценическое оборудование: свет, звук, фаер-машины, профессиональную холодную (а не бытовую) пиротехнику и прочее. Сейчас, благодаря всем этим вещам, на фаер-шоу во Владимире смотрят совсем иначе. Это уже высокий уровень. Здорово, когда нам доверяют крупные комплексы и площадки!

Как обучиться новичку?

Кто-то учится сам, можно найти кучу видеороликов в Интернете. Мне же нужно за кем-то повторить. Поэтому есть другой вариант – поехать на любой фаерский фестиваль и научиться там, ведь на подобных мероприятиях много мастер-классов как для новичков, так и для продвинутых ребят. WAFEst в Нижнем Новгороде – один из оптимальных вариантов.

Можно прийти к нам в зал и учиться вместе с нами. Но скажу сразу, быстро стать профи невозможно. Нужно вложить много терпения и сил, особенно поначалу. Вообще, тот, кто крутит огонь, учится всю жизнь. И нет предела совершенству!

Как победить страх

Природный страх огня есть у каждого, но он проходит со временем. Сейчас я уже об этом не думаю.

Хобби или работа?

А это уже кому как. Мы занимаемся только фаером, официальной другой работы у нас нет. Сами организуем выступления. Кто-то в нашей команде совмещает шоу с обычной работой.

Скажу, что творческая деятельность – это не работа, но и не хобби. Я считаю, что очень важно держать баланс между коммерческой составляющей и творческой. Нужно всегда быть посередине. Занимайся любимым делом и получай от этого доход! Если твой баланс нарушится, то всё. Это превратится либо в хобби без полноценной оплаты, либо в нелюбимую работу, которая уже надоела.

Я горжусь тем, что моя жизнь так сложилась, что я могу заниматься любимым делом. И это и есть моя работа, моё творчество, мой поиск себя и моя свобода!

Юлия Митина

Фото из архива Анны Ореховой