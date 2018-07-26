Зоопарк «Лимпопо». Едем на день рождения!

На носу выходные. А значит, пора подумать, как провести их интересно и с пользой. Например, можно организовать встречу с павлином, кроликом, северным оленем и даже белым медведем. Нет, барон Мюнхгаузен, Алиса из Страны чудес и Снежная королева здесь абсолютно ни при чем. А перечисленные животные не сказочные, а самые настоящие.

Это обитатели нижегородского зоопарка «Лимпопо», куда можно и нужно отправиться всей семьей. Как? Вы там еще не бывали? Тогда с удовольствием поделюсь своими впечатлениями и, конечно, полезной информацией. Тем более, по счастливому стечению обстоятельств, 29 июля зоопарк отмечает свое 15-летие! И по этому случаю здесь появился новый житель – белый медведь.

Зоопарков много. Почему в Нижний?

Владимир и Нижний Новгород связывает прекрасная автомобильная дорога с минимальным количеством населенных пунктов. Пробок нет. Расстояние – 250 км. Время в пути – около 3 часов. Согласитесь, комфортно и нисколько не утомительно. Маленькие дети спокойно перенесут дорогу, да еще силы останутся. И это момент принципиальный. Ведь предстоит много ходить. Хотя на этот случай есть прекрасное решение: для детей можно взять специальную тележку и возить их по территории с полным комфортом. Малышне прикольно, а родителям спокойно.

С любовью к животным и верой в людей

Территория зоопарка состоит из двух частей. Она ухоженная и комфортная. Животные содержатся в просторных вольерах. Видно, что о них заботятся.

Обитателей можно покормить, но только не всем подряд. Для этого купите специальный корм, который продается здесь повсюду. Пышная растительность, креативные тематические скульптуры, таблички с забавными надписями создают прекрасное настроение и пробуждают желание гулять здесь бесконечно долго.

Из интересного: каждый посетитель может посоревноваться с цаплей в стоянии на одной ноге. Специальный секундомер зафиксирует ваш результат.

Выдра, вы великолепны!

Если повезет и у местной выдры будет хорошее настроение, вы увидите настоящее шоу! За еду она покажет вам поистине драматическую театральную историю, которая заставит вас испытать всю палитру нечеловеческих эмоций. Нарезая круги по искусственному водоему, выдра проверит вас на прочность, ожидая, когда вы дрогнете и кинете ей кусочек морковки или банана. В тот самый момент зверек ловко выскочит на сушу, цепко схватит добычу, плюхнется на спину и будет вальяжно плавать, наслаждаясь угощением. Причем всю церемонию выдра может повторить не один раз. Что тут скажешь, артистка больших и малых академических театров! Никак не меньше…

Ягнята и козлята – веселые ребята

Шумное столпотворение царит всегда в зоне контактного зоопарка. Здесь гостей встречают преимущественно домашние животные. Забавные козлята, поросята, ягнята и даже детеныш ламы с удовольствием принимают угощение и играют с малышней.

Однако не стоит оставлять детей без присмотра, животные могут ненароком сбить маленького посетителя, ведь хорошим манерам они не обучены. Звери же…

Приятный бонус

Привлекает гостей и бесплатная выставка ретро-автомобилей, выпущенных в разные годы Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Экспозиция организована перед входом в зоопарк.

А уже на самой территории есть кафе и парк аттракционов для детей. Так что каждый найдет здесь занятие по душе!

Сколько стоит

Зоопарк работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Продажа билетов заканчивается в 20.00. Вход для детей до 14 лет – 250 руб. Для взрослых – 500 руб. Бесплатно (при предъявлении документов) зоопарк могут посетить:

дети до 5 лет;

дети из многодетных семей;

именинники;

молодожены в день свадьбы.

А в день рождения зоопарка (29 июля) в честь праздника для всех ребят до 14 лет – свободный вход. Начало – в 12 часов. Чем не повод, чтобы собраться и в ближайшие выходные поехать в «Лимпопо»?

Дарья Ермолина

Фото автора