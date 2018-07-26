Самые страшные колыбельные песни

Мы с рождения росли под эти песни. Мы сызмальства знаем про коварство серого волчка и опасности засыпания на боку. Колыбельные. Баю-баюшки-баю. Укачивание младенца, детская кроватка, мама, склонившаяся над дитём – это самые трогательные, самые добрые сцены, олицетворяющие мир, покой, семейное счастье и любовь… Всё хорошо. Если бы не одно. Слова. Если вникнуть в тексты народных колыбельных песен – оторопь берёт. Мурашки по коже. Тут тебе и смерть ребёночка, тут тебе и жестокость, причем как к детям, так и к животным. Что за ерунда? Почему так? На эту тему рассуждает культуролог Инна Савельева.

Фото: hsl.guru