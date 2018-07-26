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Синди Кроуфорд

Освежись! Носим футболки с названиями культовых напитков

Пять моделей в стиле 90-х

Летняя логомания в самом разгаре. По названию похоже на какой-то экзотический недуг, правда? В каком-то смысле так оно и есть. Принты в виде логотипов любимых напитков детства повсюду: на рюкзаках, ветровках, худи и, конечно, на летних футболках.  Так ярко и весело вернулись в моду тренды 90-х.  И хоть модниц и модников того времени называли поколением Pepsi, на футболках красуются логотипы и других культовых напитков. Выбираем (пить вовсе не обязательно)!

Coca Cola 

футболка с логотипом

Mango, 399 рублей

Одно из самых популярных сочетаний – белый и красный. Лаконичный логотип Coca Cola идеально вписывается в эти параметры. Дизайнеры Mango не стали изобретать велосипед. На футболке бренда надпись выглядит неброско, но узнаваемо. Такую можно носить с джинсами mom, например, или ультрамодной джинсовой юбкой.  Обязательно под заправку!

Fanta 

футболка с логотипом

Pull&Bear, 1599 рублей

Сочный и яркий логотип самого апельсинового из всех лимонадов – Fanta  – отлично подходит оптимистам. Дизайнеры Pull&Bear постарались и чуть состарили принт, создав ощущение настоящего ретро. Этим летом такие футболки можно носить с чем угодно: в отпуске с яркой юбкой, на работу – под пиджак (если дресс-код не слишком строгий).

Pepsi Cola 

футболка с логотипом

Reserved, 899 рублей

Вечный конкурент Coca Cola этим летом вновь на высоте, как и в 90-е (целое поколение не зря получило название Pepsi!). Его лого стало самым вариативным – одни дизайнеры используют уже привычный нам, другие предпочитают сделать его более винтажным. Марка Reserved создала скромный, но интересный серо-черный вариант. Носим с джинсовыми шортами, такими, в которых Синди Кроуфорд когда-то рекламировала Pepsi.

7-UP 

Футболка с логотипом

H&M, 790 рублей

Один из самых летних напитков  с лаймом и лимоном имеет такой же яркий логотип. Зеленый и красный отлично смотрятся на белом. H&M тоже предпочли классический вариант, чуть состарили принт и сделали футболку по фигуре – все, как носили в 90-е. Будет интересно смотреться с юбкой-трапецией на пуговицах, желательно мини.

Sprite 

Футболка с логотипом

Pull&Bear, 1599 рублей

И снова лайм-лимон, но от другого бренда. Зато все помнят слоган «Не дай себе засохнуть!». Веселый логотип Sprite отлично смотрится на футболках. Зеленый и желтый – идеальные цвета жаркого лета. Марка Pull&Bear снова предложила отличный ретровариант, который будет прекрасно выглядеть  с любой одеждой. Даже строгий костюм  в сочетании с такой футболкой и белыми кроссовками будет смотреться озорно и свежо.

А что бы выбрала ты? Делись в комментариях!

С любовью, МоднаЯ

Фото: yahoo.com

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