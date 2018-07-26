Освежись! Носим футболки с названиями культовых напитков

Летняя логомания в самом разгаре. По названию похоже на какой-то экзотический недуг, правда? В каком-то смысле так оно и есть. Принты в виде логотипов любимых напитков детства повсюду: на рюкзаках, ветровках, худи и, конечно, на летних футболках. Так ярко и весело вернулись в моду тренды 90-х. И хоть модниц и модников того времени называли поколением Pepsi, на футболках красуются логотипы и других культовых напитков. Выбираем (пить вовсе не обязательно)!

Coca Cola

Одно из самых популярных сочетаний – белый и красный. Лаконичный логотип Coca Cola идеально вписывается в эти параметры. Дизайнеры Mango не стали изобретать велосипед. На футболке бренда надпись выглядит неброско, но узнаваемо. Такую можно носить с джинсами mom, например, или ультрамодной джинсовой юбкой. Обязательно под заправку!

Fanta

Сочный и яркий логотип самого апельсинового из всех лимонадов – Fanta – отлично подходит оптимистам. Дизайнеры Pull&Bear постарались и чуть состарили принт, создав ощущение настоящего ретро. Этим летом такие футболки можно носить с чем угодно: в отпуске с яркой юбкой, на работу – под пиджак (если дресс-код не слишком строгий).

Pepsi Cola

Вечный конкурент Coca Cola этим летом вновь на высоте, как и в 90-е (целое поколение не зря получило название Pepsi!). Его лого стало самым вариативным – одни дизайнеры используют уже привычный нам, другие предпочитают сделать его более винтажным. Марка Reserved создала скромный, но интересный серо-черный вариант. Носим с джинсовыми шортами, такими, в которых Синди Кроуфорд когда-то рекламировала Pepsi.

7-UP

Один из самых летних напитков с лаймом и лимоном имеет такой же яркий логотип. Зеленый и красный отлично смотрятся на белом. H&M тоже предпочли классический вариант, чуть состарили принт и сделали футболку по фигуре – все, как носили в 90-е. Будет интересно смотреться с юбкой-трапецией на пуговицах, желательно мини.

Sprite

И снова лайм-лимон, но от другого бренда. Зато все помнят слоган «Не дай себе засохнуть!». Веселый логотип Sprite отлично смотрится на футболках. Зеленый и желтый – идеальные цвета жаркого лета. Марка Pull&Bear снова предложила отличный ретровариант, который будет прекрасно выглядеть с любой одеждой. Даже строгий костюм в сочетании с такой футболкой и белыми кроссовками будет смотреться озорно и свежо.

А что бы выбрала ты? Делись в комментариях!

С любовью, МоднаЯ

Фото: yahoo.com