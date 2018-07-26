Как победить незаконную археологию?

Много времени в детстве я проводил на реке Колокша. В нашем бедном на рыбу селе это было единственное место, где можно было поймать хоть что-то, отличное от карася или ротана. Речка течёт по красивым лугам и живописным полям Ополья. Места древние. Колокша, кстати, с языка народов меря переводится как рыбная река. Была, видимо, когда-то рыбной. И был тогда на реке один холм, не вписывающийся в общую картину. Холм огромный, песчаный, с него открывался шикарный вид.

Ещё в детстве было у меня понимание, что это место историческое, а холм, вполне возможно, имеет искусственное происхождение. И вот буквально недавно моим догадкам нашлись подтверждения. Согласно опубликованным в интернете картам РАН, ровно на этом месте в XI-XIII веках находилось селище под названием Крутец. По краям холма стоял частокол, а жители занимались земледелием. В советские времена во время археологических экспедиций здесь находили глиняные предметы быта, бронзовые украшения и доспехи.

И вот волею случая спустя много лет я оказался рядом и решил заехать пособирать ягоды. Место, конечно волшебное, пропитано особой энергетикой. Но, к удивлению своему, обнаружил, что все кругом перекопано, кругом ямки-канавки… Здесь побывали нелегальные археологи, или, в простонародье, чёрные копатели… Эти ребята времени зря не теряют. Наверняка что-то было найдено, изъято, и теперь картину жизни селища Крутец уже не восстановишь никогда.. А сколько таких мест по всей России? Несчетное количество! История великой страны ради жажды наживы безжалостно уничтожается.

Самое удивительное, что металлоискатели, несмотря на уголовную ответственность за их использование (243.2 УК РФ), свободно продаются. И я даже могу понять тех, кто покупает их! В свое время, когда закон о запрете любительской археологии не был ещё принят, я сам мечтал приобрести данный девайс. Конечно, не для того, чтобы грабить старинные селища и портить тем самым «карму». А просто думается мне, что за баней у бабушки наверняка можно что-нибудь интересное найти. Вряд ли это будет представляет интерес для науки, а вот для нашей семьи – вполне может быть. Да и кольцо потеряли золотое, когда картошку сажали, тоже не помешало бы вернуть его владелице… Но пять лет назад приняли 245 ФЗ, купить я ничего не успел – и слава Богу! Я человек законопослушный и потратить несколько десятков тысяч рублей на прибор, которым ты потом законно пользоваться не имеешь права, мне бы не хотелось.

А ведь тысячи людей по стране оказались ровно в такой ситуации. Купили металлоискатель, нашли пару монет да крестиков возле бабушкиного дома (вполне возможно, семейных реликвий), вошли во вкус – и в один день поставили себя вне закона.

И получается какая-то ерунда – металлоискатели прогрессируют, становятся точнее, продаются в свободной продаже, но пользоваться ими нельзя. Кстати, ровно такая же ситуация с рыбалкой – лов рыбы сетями признан незаконным, государство тратит огромные деньги на борьбу с браконьерами, но при этом сети разрешены в свободной продаже и продаются практически повсеместно. Где логика? Но если в случае с рыбалкой, законом запрещены только некоторые виды лова, то в случае с любительской археологией ее саму запретили полностью. Археологи, конечно, довольны: никакой любительской археологии не существует, есть только мы – считают они!

Но ведь принятых мер явно недостаточно, раз спустя 5 лет ребята с металлоискателями, теперь уже втихаря, но все же продолжают и дальше перекапывать все вокруг. Это ведь все равно что в пьющей стране запретить законодательно алкоголизм и при этом продавать алкоголь в розницу в магазинах шаговой доступности. Ну, раз запретили любительскую археологию, то и не продавайте инструменты для нее! Иначе какой смысл? Меньше копать владельцы металлоискателей не стали, а к каждому клочку земли полицейского не поставишь. Вот и получается – уголовную ответственность ввели, а историю как разрушали, так и продолжают разрушать! Находки оседают в частных коллекциях, и мы – рядовые жители – их никогда уже не увидим. Более того, вырванная из контекста вещь – нарушает весь контекст. И что происходило на той или иной территории много веков назад, ни мы, ни наши дети и внуки никогда не узнаем. Это катастрофа на самом деле.

С другой стороны, если верить Интернету, за границей частная археология вполне себе существует и она вполне успешна – люди сотрудничают с музеями и учеными, делятся находками, проводят совместные мероприятия. Даже появился новый вид туризма – поехать, например, в Австралию на любительский поиск золота (у нас за это тоже уголовная ответственность). В Великобритании, например, продаются места на коммерческие учебные раскопки или даже организовывают археологические туры выходного дня под жестким контролем специалистов.

Так, например, британская любительская археология за 2016 год подарила человечеству 82272 находки и 1008 сокровищ, – о чем сообщает доклад Portable Antiquities Scheme (PAS) – специального сайта, где любой британец с металлоискателем (или просто удачливый фермер) может добровольно зарегистрировать свою находку и внести свой вклад в развитии науки и сохранение истории.

А почему же мы в своей стране привыкли всех сограждан априори считать преступниками? Проведу аналогию: ходили однажды по крупному гипермаркету с одним американцем, он проголодался и решил съесть сникерс, пока мы наполняем корзину. В штатах, видимо, это в порядке вещей показать на кассе фантик от съеденного и оплатить его. У нас же чуть полицию не вызвали! Видимо, только языковой барьер да страх породить международный скандал спас его от гнева охраны. Вслед так и сказали: «Был бы русский, вызвали бы полицию!» Также и тут – понятно, что в археологии, как и у врачей, главный принцип «не навреди» – но, судя по всему, у официальных археологов и компетентных органов пока не получается ему следовать. Не поможет и запрет на продажу металлоискателей в России, так как их уже сотни тысяч на руках. Поздно пить боржоми…

Так может, лучше воспользоваться старинной мудростью: «Не можешь победить движение, возглавь его?» Тем более, что все прекрасно понимают: количество металлоискателей у населения сегодня зашкаливает, культурный слой как разрушали, так и продолжают разрушать, только теперь это все делают тихо и анонимно. Достаточно просто погуглить и быстро пробежаться по специализированным открытым форумам (а есть наверняка и закрытые), чтобы убедиться в том, что люди как копали, так и продолжают копать, да еще какие находки эти «дилетанты» делают – диву даешься!

Только вот теперь у нас официальная власть и наука спокойны – ведь с 2013 года введена уголовная ответственность за незаконную археологию. А законной в России она может быть только у государства. С другой стороны, почему для того, чтобы покопаться за родовой баней, надо спрашивать разрешение у государства – тоже непонятно. В общем, вопросов больше, чем ответов. Очевидно, принятые меры неэффективны, и мы продолжаем терять культурный слой, а добросовестные люди, интересующиеся историей родного края и своего рода, не имеют возможности заниматься любительскими исследованиями.

В этом плане мне нравится пример все той же рыбалки. Она давно коммерциализировалась. Создана федерация рыболовного спорта, все это щедро спонсируется производителями рыболовного снаряжения, проводятся крупные фестивали, «зарыбление» водоемов, прививается навык бережного отношения к природе, принципы «поймал-отпусти» и т.д.

Почему по такому пути не пойти и в случае с археологией? Недавно я побывал в многострадальной усадьбе Храповицкого, которой сегодня заведует ВСМЗ. Построили забор из зеленого профлиста, законсервировали объект (хотя с виду ничего не поменялось), сделали платный вход. А тем временем в округе сплошь и рядом вросшие в землю заброшенные остатки архитектурных форм. Я не пойму, у ВСМЗ что, нет возможностей булыжники вынуть и складировать до лучших времен? О какой реставрации усадьбы вообще может идти речь? Кругом поваленные деревья, парк стареет, ухода за ним не ведется никакого, даже таблички с редкими и уже старинными растениями все почернели, ничего не разобрать. Мне достоверно не известно, но из опыта могу предположить, что по утрам сотрудники музея находят свежие ямки на территории всего усадебного комплекса. И это точно не кроты!

В археологии считается, что лишний раз культурный слой лучше не трогать и просто ждать будущих времен, когда появятся новые технологии. Вот только пока дождутся, боюсь ничего там уже не останется. А ведь если нет ресурсов, может, лучше перенять опыт коммерческой рыбалки? Устроить фестиваль под крылом опытных археологов со спонсорством производителей металлоискателей (100% не откажут, так же, как не отказывают и производители катушек и удилищ), пригласить любителей с металлоискателями, всех зарегистрировать, раздать разряды, значки, выдать задания, подготовить спонсорские призы – и навести-таки порядок в увядающей усадьбе. В свое время все смеялись над рыболовным спортом, а теперь рыбалку всерьез рассматривают как потенциального кандидата на включение в Олимпийские игры. Мне почему-то кажется, что то же самое вполне может произойти и с любительской археологией.

В любом случае, нынешние меры явно не работают. И замалчивать проблему – это только усугублять ее. Артефакты продолжают незаконно изыматься из земли, культурный слой разрушается, а количество антиквариата и редких монет на «Авито» и других площадках растет из года в год. У нас и так все плохо с культурными корнями, с осознанием тысячелетней принадлежности к родной земле – так может быть, пора что-то менять, раз запретить не получается?

Виктор Волчек

Верхнее фото: nevsedoma.com.ua