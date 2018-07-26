Идите за красотой в баню

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Лучшие процедуры для молодости и здоровья
Любители баньки утверждают, что посещение парной приносит такую же пользу женщине, как и визит в дорогой спа-салон. В парилке кожа очищается, тонизируется, омолаживается и массируется. В эпоху всеобщей зожификации у многих есть карта в фитнес-клуб, в котором наверняка имеется русская баня или финская сауна. Запасайтесь бьюти-помощниками и отправляйтесь туда на сеанс омоложения. Модный блогер Катарина Кудряшова раскрывает секреты использования бани для поддержания здоровья кожи.
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Сауна или баня - в чем отличия?
Финская сауна, которая чаще всего имеется в фитнес-клубах, – это баня с сухим горячим воздухом. Температура здесь обычно от 70 до 100 градусов при влажности всего 5–20%. В русской бане температура обычно от 40 до 70 градусов, а относительная влажность доходит до 80–90 %. Что это значит? Сухой горячий воздух в сауне равномерно прогревает тело до потоотделения, лишь после этого происходит процесс испарения влаги с кожи, что защищает от перегрева. Поэтому перед сауной необходимо принять душ и хорошо вытереться полотенцем, чтобы избежать ожога.
В бане влага с кожи не испаряется, и тело внутри хорошо прогревается. Под воздействием пара открываются поры, из которых удаляется вся грязь, омертвевшие чешуйки. Таким образом, кожа обновляется. Обычно я чередую походы в парную с принятием душа и плаванием в бассейне. Такая методика положительно влияет на кровообращение и делает кожу более эластичной и упругой.
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Банные ритуалы
Те, кто давно посещает сауну и баню, успели выработать свои ритуалы красоты. Перед тем как пойти в парную, я обязательно принимаю душ. Это позволяет коже привыкнуть к высокой температуре. Смываю макияж, а волосы прячу под специальную шапочку или полотенце. На кожу ничего не наношу.
Если иду в сауну, то обязательно досуха вытираюсь, иначе можно обжечься сухим воздухом. Сначала парюсь несколько минут на разных полках, начиная с нижней. Три-четыре минуты для разогрева кожи в первый раз вполне достаточно. Во второй заход можно побыть подольше – определяйте это по самочувствию.
А вот после третьего захода, когда кожа достаточно распарится и поры раскроются, можно наносить и специальные скрабы или пилинги. Если я в бане, то составы наношу прямо там. Правда, в фитнес-клубах это запрещено, будьте внимательны. Если посещаю сауну, то сначала выхожу из нее, наношу отшелушивающие средства, а потом смываю их в душе.
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Бьюти-помощники для идеального результата
Я считаю, что чем больше натуральных ингредиентов в средствах для бани, тем лучше. Поэтому делаю их сама: например, смешиваю соль с медом или наношу на тело кофейную гущу. Моя подруга-косметолог приносит в баню роскошный скраб из лесных ягод, кедрового масла и морской соли среднего помола своего изготовления. Частицы соли выступают в качестве абразива, который эффективно отшелушивает ороговевшие клетки и способствует активному обновлению кожи. Растительные масла берут на себя задачу по увлажнению и питанию, восстанавливают защитные функции кожи. А ягодная масса насыщает ее необходимыми для здоровья и регенерации компонентами и дарит естественное сияние.
Наносим отшелушивающие средства на тело, массажными движениями тщательно прорабатываем каждый участок и смываем теплой водой. Кожа становится гладкой и нежной. Остается лишь последний этап – нанести на кожу крем, и она будет как бархат.
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Всем ли пойдет на пользу?
Перед тем как окунуться в омут с головой, вернее бежать в сауну или баню, необходимо проконсультироваться с врачом. Такие процедуры точно не рекомендуются людям с повышенным давлением, тромбофлебитом и венозной недостаточностью, атеросклерозом, заболеваниями сердца и острыми воспалениями сердечно-сосудистой системы, кожными заболеваниями, сахарным диабетом, а также тем, у кого есть склонность к кровотечениям. Также баня противопоказана в период простудных заболеваний, на голодный желудок или, наоборот, после плотного приема пищи с бокалом вина.
Татьяна Лысова
Главное фото: wonderbox.fr
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