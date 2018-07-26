Идите за красотой в баню

Финская сауна, которая чаще всего имеется в фитнес-клубах, – это баня с сухим горячим воздухом. Температура здесь обычно от 70 до 100 градусов при влажности всего 5–20%. В русской бане температура обычно от 40 до 70 градусов, а относительная влажность доходит до 80–90 %. Что это значит? Сухой горячий воздух в сауне равномерно прогревает тело до потоотделения, лишь после этого происходит процесс испарения влаги с кожи, что защищает от перегрева. Поэтому перед сауной необходимо принять душ и хорошо вытереться полотенцем, чтобы избежать ожога.

В бане влага с кожи не испаряется, и тело внутри хорошо прогревается. Под воздействием пара открываются поры, из которых удаляется вся грязь, омертвевшие чешуйки. Таким образом, кожа обновляется. Обычно я чередую походы в парную с принятием душа и плаванием в бассейне. Такая методика положительно влияет на кровообращение и делает кожу более эластичной и упругой.