26 июля в российском прокате выходит продолжение киносаги «Миссия невыполнима: последствия», которую уже называют самой успешной и зрелищной экшн-франшизой. Эта киноистория началась в далеких 90-х годах, и вот в 2018-м, к великой радости поклонников, она получила свое продолжение…

Роль Итана Ханта вновь исполнил блистательный Том Круз. Его герой всегда готов на опасные приключения ради спасения мира. Предлагаем вспомнить, с чего же все начиналось в далеком 1996 году.

В бюро ЦРУ в Праге завелся “двойной” агент. Чтобы выявить “крота”, проводится специальная операция-инсценировка, но что-то идет не так… и друг за другом начинают гибнуть сотрудники бюро. Главный герой — Итан Хант, конечно же, остается в живых. И его обвиняют в предательстве. Вполне предсказуемо, что задача Итана – обнаружить настоящего злодея и снять с себя подозрения. И ему это удается! В 2000 и 2006 годах «Миссия..» пополнилась еще двумя частями.

Дальше франшиза продолжилась фильмами «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011) и «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015).

В «Миссия невыполнима: Племя изгоев» Итан борется с Синдикатом – командой профессиональных спецагентов, которые готовят серию страшных терактов. «Миссия невыполнима: последствия» — продолжение истории про «изгоев». Любители красивых пейзажей и головокружительных высот будут в восторге — их в фильме достаточно.

И, конечно, главная изюминка новой части — харизматичный и вечно юный Том Круз.

Критики отмечают, что оторваться от экрана невозможно. По их мнению, «Миссия невыполнима: последствия» — лучший фильм лета. Значит, пора запасаться попкорном.

Кому понравится фильм:

фанатам Тома Круза;

преданным поклонникам саги «Миссия невыполнима»;

шпионам и “двойным” агентам:);

любителям экшна, драйва и быстрой езды;

всем, кто хочет хорошо провести время за просмотром интересного кино.

Ольга Андриенко