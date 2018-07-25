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Как связан Владимир Высоцкий с нашим краем?

25 июля – день памяти известного актера, поэта и певца

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