Как связан Владимир Высоцкий с нашим краем?

Где сделано это фото юного Володи Высоцкого? На кремлевской елке в Москве На новогоднем вечере в московской школе № 237 В пионерском лагере «Машиностроитель» Петушинского района Правильно! Неправильно! -

Для какого фильма, снимавшегося во Владимире, проходил пробы Высоцкий? «Андрей Рублев» «Цареубийца» «Успех» Правильно! Неправильно! -

На какой завод области приезжал выступать Владимир Высоцкий? Ковровский завод имени Дегтярева Гусевской хрустальный завод Ни на какой Правильно! Неправильно! -

Кто из жен Владимира Высоцкого играла во владимирском драмтеатре в 1966-1969 годах? Людмила Абрамова Изольда Высоцкая Марина Влади Правильно! Неправильно! -

Какое отношение к Высоцкому имеет отель «Водолей» на Пужаловой горе в Гороховце? Отель назван в честь знака зодиака, под которым родился Высоцкий Первым владельцем отеля был сын Высоцкого Никита Отель стоит на улице Высоцкого Правильно! Неправильно! -

В каком фильме Высоцкий сыграл Ибрагима Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина, мать которого родилась в Муроме Владимирской губернии? «Интервенция» «Арап Петра Великого» «Плохой хороший человек» Правильно! Неправильно! -

В честь какого фильма с Высоцким назван ресторан на Пужаловой горе в Гороховце? «Вертикаль» «Опасные гастроли» «Короткие встречи» Правильно! Неправильно! -

В каком городе нашей области есть улица Высоцкого? Петушки Гороховец Ни в каком Правильно! Неправильно! -

Почему владимирскую жительницу Нелли Орфаниди называют одной из самых преданных поклонниц Высоцкого? Нелли Андреевна написала книгу о Высоцком Нелли Андреевна вела многолетнюю переписку с Высоцким Нелли Андреевна собрала свыше 800 записей Высоцкого Правильно! Неправильно! -