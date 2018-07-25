Как связан Владимир Высоцкий с нашим краем?

Где сделано это фото юного Володи Высоцкого?
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Для какого фильма, снимавшегося во Владимире, проходил пробы Высоцкий?
Правильно!
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На какой завод области приезжал выступать Владимир Высоцкий?
Правильно!
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Кто из жен Владимира Высоцкого играла во владимирском драмтеатре в 1966-1969 годах?
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Неправильно!
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Какое отношение к Высоцкому имеет отель «Водолей» на Пужаловой горе в Гороховце?
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Неправильно!
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В каком фильме Высоцкий сыграл Ибрагима Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина, мать которого родилась в Муроме Владимирской губернии?
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Неправильно!
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В честь какого фильма с Высоцким назван ресторан на Пужаловой горе в Гороховце?
Правильно!
Неправильно!
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В каком городе нашей области есть улица Высоцкого?
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Неправильно!
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Почему владимирскую жительницу Нелли Орфаниди называют одной из самых преданных поклонниц Высоцкого?
Правильно!
Неправильно!
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В каком городе нашей области светомузыкальный фонтан поет голосом Высоцкого?
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Неправильно!
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