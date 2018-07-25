Илья Муромец ходил в Бейрут, а Левитана разобрали на металл

350 лет назад, в 1668 году, был спущен на воду первый российский военный корабль «Орел». С этого события начинается история отечественного флота. Корабли и суда в России, а потом и в СССР, назывались в честь знаменательных побед, в честь городов и святых, а также в память о выдающихся деятелях страны – от царей и полководцев до известных деятелей искусств. Среди имен на борту оказалось немало так или иначе связанных с нашим Владимирским краем. Некоторые из них последовательно получали сразу несколько поколений кораблей.

Владимир Красное Солнышко и казнь декабристов

Самым первым персонажем, связанным с Владимирским краем, чье имя попало на борт корабля, стал великий князь Киевский Владимир I Святославович – он же Святой, Креститель и Красное Солнышко. Сегодня считается, что именно этот государь основал город Владимир на Клязьме. 74-пушечный парусный линейный корабль «Князь Владимир», названный в честь крестителя Руси, был построен в 1822-1824 годах в Архангельске на Соломбальской верфи знаменитым корабельным мастером Андреем Курочкиным.

Этот корабль обладал прекрасными мореходными качествами, а его днище для повышения скорости обили медными листами. Он вошел в состав Балтийского флота, совершив переход вокруг Скандинавии. В июле 1826 года именно на палубе «Князя Владимира» состоялась мрачная церемония разжалования и гражданской казни морских офицеров, принявших участие в восстании декабристов. Среди последних находился и лейтенант Николай Чижов, чьи ближайшие родственники на протяжении почти целого столетия жили и занимали видные посты во Владимирской губернии. Линкор «Князь Владимир» ходил в Англию, в Средиземное море, участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Но век деревянных парусников короток, и корабль закончил службу в 1831 году в балтийском порту Свеаборг.

Муромец в Ливане

В 1850-е годы на Балтике ходил паровой фрегат «Илья Муромец», названный в честь отнюдь не былинного, а вполне реального богатыря из Мурома, принявшего в конце жизни иноческий постриг и покоящегося в пещерах Киево-Печерской лавры. Фрегат с «богатырским» именем в 1861 году был направлен в столицу Ливана Бейрут для защиты прав христианского населения. А в 1863-м устаревший фрегат разоружили и затопили на Кронштадтском рейде.

Шесть Александров Невских

К числу наших земляков относится и легендарный Александр Ярославич Невский. Его имя носили три парусных линейных корабля русского флота и один фрегат, служившие на Балтике в конце XVIII – первой половине XIX веков. Третий линкор этого имени в 1828 году участвовал в Наваринском сражении, где в бою потопил один турецкий фрегат и взял в плен второй, а третий «турок» позорно бежал. В том же году на «Александре Невском» вспыхнуло одно из первых в русском флоте матросских восстаний. На стоянке у острова Мальта матросы выступили против жестокого обращения офицеров. Мятеж жестоко подавили, 16 моряков с «Александра Невского» приговорили к смертной казни. Правда, император Николай I «помиловал» героев Наварина, отправив их в Сибирь на вечную каторгу.

В 1861 году имя Александра Невского получил один из первых русских винтовых фрегатов. 25 сентября 1868-го он потерпел кораблекрушение у побережья Дании. Погибли 5 моряков. Основная часть экипажа, в том числе находившийся на борту брат царя великий князь Алексей Александрович, спаслась. В СССР о герое Ледового побоища вспомнили лишь перед Великой Отечественной, создав известный кинофильм «Александр Невский». А крейсер с таким названием в советском ВМФ появился только в 1953 году – в составе Северного флота. В 1972 году крейсер «Александр Невский» участвовал в спасательной операции потерпевшей аварию подводной лодки К-19. Тогда лодку удалось спасти, но 28 подводников все-таки погибли. В 1988 году крейсер «Александр Невский» снялся в кино, «сыграв» немецкий «карманный линкор» «Адмирал Шеер», во время Великой Отечественной войны совершивший пиратский набег на советское Заполярье.

Сегодня имя «Александр Невский» присвоено новому атомному подводному крейсеру стратегического назначения четвертого поколения, который с 2015 года вошел в состав Тихоокеанского флота. Кстати, однотипная субмарина, проходящая испытания на Северном флоте, названа «Князь Владимир», а головной корабль подобного типа, с 2013 года несущий службу в составе Северного флота, называется «Юрий Долгорукий» – в честь великого князя, основавшего в нашем крае города Юрьев-Польской и Стародуб.

Пожарский: из Англии – в Индию

Едва ли не первым из числа невенценосных особ удостоился оказаться увековеченным на борту корабля знаменитый воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский – потомок князей Стародубских, владимирский и суздальский вотчинник, похороненный в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре. Образ князя Пожарского взяли «на вооружение» накануне Отечественной войны 1812 года, когда в обществе усилился патриотический настрой. Первый военный корабль, названный «Князь Пожарский», был построен… в Англии! Именно там флигель-адъютант императора Александра I, князь-богач Александр Лобанов-Ростовский на собственные средства в 1824 году приобрел полюбившийся ему быстроходный 14-пушечный бриг. Бриг «Князь Пожарский» служил для обучения кадетов Морского корпуса, и на нем прошло выучку не одно поколение будущих морских офицеров.

В 1864 году на заводе англичанина Митчелла в Петербурге начали строить мощный броненосный крейсер «Князь Пожарский». Он стал первым броненосцем, показавшим Андреевский флаг на Тихом океане. Крейсер прослужил в строю почти 50 лет. Молодым лейтенантом на «Князе Пожарском» служил Александр Колчак – будущий адмирал и вождь Белого движения.

В годы Гражданской войны Белая гвардия вновь вернулась к патриотическому названию. «Князь Пожарский» – так был назван вспомогательный крейсер Белой Каспийской флотилии. В 1919 году он подорвался на минном заграждении красных. Экипаж затопил корабль, а сопровождавшие крейсер катера спасли людей.

До начала Великой Отечественной войны «княжеское» название в СССР было не в чести. Но на волне патриотизма полководца вновь возвели в статус официальных героев. В 1952 году в Ленинграде на заводе № 189 был заложен новейший крейсер, названный в честь Пожарского. Корабль нарекли «Дмитрий Пожарский» – с указанием имени, но без титула. По водоизмещению крейсер превосходил всех «тезок» вместе взятых. Четыре башни главного калибра со скорострельными орудиями калибра 152 мм и шесть башенных установок универсального калибра, не считая десятков зениток, мин и торпед, делали крейсер грозным противником. По Северному морскому пути он ушел на Дальний Восток, нес службу в Тихом и Индийском океанах.

Устояв перед тропическими штормами и не поддавшись натиску вероятного противника, крейсер «Дмитрий Пожарский» пал жертвой… перестройки. Решением высшего советского руководства в 1990 году его продали частной индийской фирме на металлолом.

Плавал по северным морям теплоход «Дмитрий Пожарский», а речной его тезка эксплуатируется до сих пор.

Дважды крейсер Адмирал Лазарев

В числе наших земляков, удостоившихся чести стать «человеком и пароходом», стал Михаил Петрович Лазарев, совершивший три кругосветных плавания, открывший Антарктиду, проявивший героизм в Наваринского сражении и закончивший карьеру главным командиром Черноморского флота. В 1867 году в Петербурге был спущен на воду первый в истории русского флота башенный броненосец, получивший имя «Адмирал Лазарев». Он нес 6 крупнокалиберных орудий в трех башнях. После установки на броненосец в 1877 году новых пушек, выпущенный Обуховским заводом по лицензии немецкой фирмы Круппа, «Адмирал Лазарев» стал одной из самых мощных единиц Балтийского флота. Броненосец оставался в строю до 1911 года.

А всего через 2 года, в 1913 году, в Николаеве был заложен новый легкий крейсер «Адмирал Лазарев». В 1916-м корабль спустили на воду, но окончанию работ помешали революция и Гражданская война. Только через десятилетие «адмирала» достроили по измененному проекту, заодно переписав название на «Красный Кавказ». Крейсер прославился в годы Великой Отечественной войны. В конце декабря 1941 года он высадил десант в захваченной немцами Феодосии, отшвартовавшись под ураганным огнем врага прямо у портового мола.

В 1953 году в состав Балтийского флота вошел новый крейсер «Адмирал Лазарев» – родной брат «Дмитрия Пожарского» и «Александра Невского». А в 1985-м ему на смену заложили тяжелый атомный крейсер того же имени, остающийся в составе Российского Тихоокеанского флота до сих пор.

Суворов – несчастливое название

Несколько кораблей было названо в честь еще одного нашего великого земляка полководца Александра Васильевича Суворова. Однако это имя по большей части оказалось несчастливым. Эскадренный броненосец «Князь Суворов», флагман 2-й Тихоокеанской эскадры, погиб в 1905 году в Цусимском сражении с японским флотом почти со всем экипажем. На нем пали смертью героев представители владимирского дворянства лейтенанты Петр Вырубов и князь Григорий Гагарин. В 1951 году заложенный в Ленинграде новый советский крейсер получил название «Александр Суворов». Он служил на Балтике, Северном и Тихоокеанском флотах до 1991 года, когда был отправлен на слом.

А вот речной пассажирский круизный четырехпалубный дизель-электрический теплоход «Александр Суворов», построенный в 1983 году в Чехословакии по заказу СССР, «прославился» катастрофой 5 июня 1983-го. Тогда это судно, зайдя в несудоходный пролет Ульяновского железнодорожного моста, врезалось рубкой и салоном на верхней палубе в мостовые конструкции, из-за чего погибло 176 человек, смотревших кинофильм и танцевавших на верхней палубе. Причины этой ужасной катастрофы так и остались до конца не выясненными. А «Александр Суворов» плавает по Волге до сих пор и базируется в Нижнем Новгороде.

Левитан из Жданова

Нельзя не упомянуть и скромный военный транспорт «Герман Лерхе». В 1905 году он вошел в состав 3-й Тихоокеанской эскадры адмирала Небогатова, совершил почти кругосветное плавание на Дальний Восток и сумел уцелеть в катастрофическом для русского флота Цусимском сражении. Человек, в честь которого получил название этот корабль, статский советник Герман Лерхе с 1859 по 1862 гг. занимал пост владимирского вице-губернатора.

Крепкий хозяйственник, Лерхе хорошо потрудился во Владимире и отсюда отправился на повышение губернатором в Томск. Позже тайный советник Лерхе занимал должность члена Совета Российского государственного банка. В его честь назвали транспорт, курсировавший по маршруту Одесса – Владивосток. Потомки бывшего владимирского вице-губернатора оказались в эмиграции и сегодня живут во Франции.

Наконец, чести стать человеком и пароходом удостоился еще один уроженец Владимира, далекий от флота, – диктор советского всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан. В апреле 1984 года в городе Жданове (Мариуполе) был поднят советский флаг на новом контейнеровозе водоизмещением 14470 тонн, построенном по заказу СССР в Болгарии и названном «Юрий Левитан». В церемонии принимали участие дочь выдающегося диктора Наталья и внук Борис (спустя 22 года Борис зверски убьет свою мать, единственного ребенка Левитана). Это судно эксплуатировалось до 2009 года, после чего его разобрали на металл.

Корабли-города

Отдельного упоминания заслуживают корабли и суда, названные в честь городов Владимирщины. Это, прежде всего, подшефные корабли 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота – малые противолодочные корабли и тральщики «Владимирец», «Суздалец», «Муромец», «Ковровец» и «Александровец». Названия наших городов несло на борту и немало гражданских судов, например, океанские теплоходы «Ковров» и «Гусь-Хрустальный». Сухогруз «Гусь-Хрустальный» был построен в 1969-1970 гг. в Финляндии и эксплуатировался до начала 1990-х гг., причем длительное время с ним поддерживали дружеские связи жители Гусь-Хрустального. А по Клязьме вплоть до начала 2000-х гг. ходили буксиры «Ковров», «Вязники» и «Гороховец», базировавшиеся в вязниковском речном порту. Эти кораблики давно списаны.

Имена наших земляков и городов на борту кораблей – тема поистине неисчерпаемая. И она заслуживает целой книги, которая, возможно, еще будет написана.

Николай Фролов