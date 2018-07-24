Топ-5 самых распространенных ошибок сантехников

Все мы периодически обращаемся за помощью к сантехникам. Чаще всего это специалист из ТСЖ или УК, обслуживающих ваш дом. К глубокому сожалению, местный сантехник далеко не всегда отличается высокой квалификацией. Список «косяков», которые я наблюдаю регулярно, конечно, куда более широкий, но мы выбрали для читателей «Призыва» топ-5 самых распространенных. Самое главное, в этот список попали те ошибки, которые вы сможете самостоятельно проверить, выявить (или, при контроле работ – не допустить) у себя в квартире.

1) Неправильная установка фильтра грубой очистки

Самая частая ошибка, которая с ходу бросается в глаза – это неправильная установка фильтра грубой очистки , называемого чаще «косым фильтром» или «грязевиком». Данный тип фильтров обязателен к установке перед водосчетчиком – иначе счетчик не примут к расчетам. Тут действует два простых правила: отстойник всегда должен смотреть вниз, и большинство таких фильтров запрещено использовать при подаче воды снизу-вверх.

На фотографии выше видно, что один фильтр установлен правильно (тот что сверху), а другой 100% не работает. Грязь в водопроводной воде должна оседать внизу отстойника – на нее действует сила притяжения земли. А устанавливая отстойник в вертикальное положение, добьешься только одного: вся грязь будет скапливаться в трубе. Рано или поздно это приведет к тому, что труба зарастет, и напор воды станет слабым – потребуется серьезный ремонт водопроводной системы квартиры.

В следующий раз, когда будете снимать показания счетчиков, обратите внимание на фильтры грубой очистки – правильно ли они у вас установлены. Для простоты восприятия мы подготовили для вас картинку, на которой наглядно показано, какая установка правильная, а какая нет. Это настолько распространенная ошибка, что, я уверен, у многих читателей «Призыва» косые фильтры установлены так, как на картинке выше справа. Так что же делать, спросите вы? Самый правильный вариант, конечно, найти грамотного сантехника и переделать систему (хоть это и не просто!). Но если этот вариант не подходит, тогда есть вариант попроще – установить в косой фильтр инвертор потока. Найти его в наличии во Владимире не так просто, но под заказ специализированные магазины сантехники привезут обязательно.

2) Нарушение технологии сварки полипропиленовых труб

Мы уже писали о том, что распространённые полипропиленовые трубы запрещено использовать на центральном отоплении в многоквартирном доме. Но есть у них еще один недостаток (при всех неоспоримых достоинствах!): если трубу перегревать во время сварки, внутренний диаметр трубы заплавляется и становится меньше. На фотографии показан пример сварки полипропиленновых труб – правильный справа и неправильный слева. Как мы видим, та труба, что слева, уже была перегрета, и диаметр существенно уменьшился – все это негативно влияет на и без того слабый напор в наших домах. Бывают случаи, что трубу спаивают полностью, и вода даже перестает течь. Чаще всего перегревают трубы универсальные отделочники — те, кто делают ремонт в ванной комнате “под ключ”. Они убеждены, чем больше нагреваешь трубу, тем надёжнее будет соединение, что, конечно же, далеко от действительности.

Увы, внешне увидеть, заужен ли у вас диаметр трубы или нет, невозможно. Это можно понять только по тонкой струйке воды из крана. Особенно если напоры горячей и холодной воды различаются. У моей соседки такая проблема — в ванной плохой напор горячей воды. Соединения перегрели, диаметр заузили, а трубы, как нынче принято, спрятали под плиткой — и исправить теперь проблему можно только повредив новый ремонт. Поэтому прежде чем делать чистовую отделку в ванной или на кухне, обязательно убедитесь, что напор горячей и холодной воды одинаковый. Ну, а если проблема уже настигла вас, ищите доступ к трубам и опять же – приглашайте грамотного сантехника все исправить.

3) Очень мелкие люки в ванной

Данный вид проблемы не относится напрямую к проблеме сантехников. Это проблема отделочников, но, как правило, комплексный ремонт в ванных комнатах делает мастер-универсал.

Я не знаю откуда у них такая любовь к маленьким люкам, но через такие люки можно только снимать показания счетчиков, с ключами уже не подлезть. Если вдруг случится протечка или вам надо просто поменять счетчик, то исправить проблему можно будет, опять же, только разломав плитку. Согласитесь – это совершенно не то, на что вы рассчитываете, делая ремонт в ванной комнате. Здесь совет может быть только один – устанавливайте люки размером, достаточными для обслуживания вашей сантехники. Тем более сейчас есть люки-невидимки, которые отлично вписываются в любой дизайн. И кстати, как вы уже заметили, на приведенном выше примере фильтр грубой очистки также установлен неправильно – настолько распространена эта ошибка.

4) Неправильная установка полотенцесушителей

Строго говоря, от водяных полотенцесушителей лучше отказаться и переходить на электрические. Но если уж вы решили установить водяной или поменять старый змеевик, убедитесь, что устанавливают вам его правильно. Во-первых – обязательно при наличии байпаса (перемычки) должны быть краны. Чаще всего сантехники рекомендуют ставить шаровые краны, но лучше этого не делать. Они не могут регулировать температуру и в сильные морозы, когда ТЭЦ топит «на всю катушку», можно запросто обжечься о полотенцесушитель. Для полотенцесушителей же продают специальные вентильные краны, их и стоит покупать.

Они хромированные, красиво выглядят, и позволяют регулировать температуру. Но никогда не устанавливайте кран на сам стояк – так можно оставить без тепла или воды своих соседей – спасибо за это они вам точно не скажут. Ну, а во-вторых, полотенцесушитель должен быть надежно закреплен на стене. Я неоднократно видел, как полотенцесушитель устанавливают и совершенно не закрепляют. Он просто держится на резьбовых соединениях (на фото), что рано или поздно обязательно закончится потопом.

5) Горячая вода — слева, холодная — справа.

Большинство людей на планете правши, поэтому во избежание ожогов европейские нормы предусматривают, чтобы горячая вода была слева, а холодная всегда справа. В наших домах, построенных в советское время, в ванных использовался смеситель-гусак, задача которого наливать воду сразу и в ванную, и в раковину. Так как кран смещен относительно раковины, чаще всегда холодная вода была слева, т.е. ближе к человеку, а горячая справа – дальше. Наши сантехники, особенно старой закалки, восприняли это за догму и теперь, когда устанавливают смесители, часто нарушают принятые современные стандарты и монтируют горячую воду справа. Но делать это просто так, по наитию, совершенно недопустимо!

В зимнее время в сильные морозы, в большинстве наших квартир температура горячей воды существенно превышает нормативы, и может достигать 90 градусов (лично делал замеры зимой). Такая вода может серьезно обжечь кожу. Поэтому нужно предусмотреть установку смесителя таким образом, чтобы правой рукой (если Вы правша, коих большинство), Вам было удобно открыть сначала холодную воду, чтобы потом разбавить ее горячей, а не наоборот.

Единственный вариант, когда холодная вода все же должна быть слева, это когда используется смеситель-гусак одновременно на ванную и раковину, а сам смеситель установлен справа от раковины. Но в этом случае, если вы в будущем надумаете купить популярный нынче термостатический смеситель, который автоматически контролирует температуры воды, работать он не будет. Для подобных смесителей вывод горячей воды всегда должен быть слева.

К сожалению, высококвалифицированных специалистов сегодня не так много, и для получения качественной услуги мы обязаны быть подкованы и проверять работу. Надеюсь данный материал окажется вам полезным и поможет избежать множества проблем.

Виктор Волчек

Верхний рисунок: flamber.ru