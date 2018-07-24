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Отправляясь купаться, помните: только оно и не тонет!

Водовороты, быстрины и водоросли могут ожидать вас в водоёме

  1. Не по своей воле

    Завтра во Владимирской области резко повысится температура – до тридцати градусов. Жара продержится до конца недели. А значит, люди подадутся на водоёмы. Мы не будем говорить общие слова о том, что при купании нельзя пить алкоголь – это общее место, к тому уж если найдутся дураки, желающие выпить – их внушениями не прошибёшь. Поговорим о тех случаях, когда человек попал в трудную ситуацию не по своей воле, а из-за особенностей реки или озера. Такое бывает, и что при этом делать – советуют специалисты ГУ МЧС по Владимирской области.

  2. Если попали в водоворот

    Избегайте мест с многочисленными водоворотами, а также не купайтесь около мостов. Водовороты затягивают пловца на такую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не в состоянии выплыть из него. Если попал в водоворот, надо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

    Фото: krasfun.ru

  3. Если запутались в водорослях

    Запутавшись в водорослях, надо сохранять полное спокойствие и не делать никаких резких движений и рывков, иначе еще больше можно запутаться. Нужно только лечь на спину, стремясь легкими движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если это не поможет, то нужно подтянуть руками ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

    Фото: saratovstudio.ru

  4. Если попали на быстрину

    Попали на быстрое течение – не пытайтесь с ним бороться. Иначе легко выбиться из сил и утонуть. Лучше всего, не нарушая дыхания, плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.

    Фото: ytimg.com

  5. Если хлебнули лишнего

    При плавании часто случается «хлебнуть» воды. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательное горло и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм дыхания. Так, например, плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох в то время, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если же идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня.

  6. Если вы хвастун

    Особо следует выделить многочисленные случаи, когда пловцы терпят бедствие на воде вследствие излишней самонадеянности, неосмотрительности, хвастовства. Люди, обладающие такими пороками, хвастливо демонстрируют свое мастерство в плавании. Они уплывают далеко от берега без учета своих сил на обратный путь. Тем самым они обрекают себя на гибель. Поэтому не рекомендуется заплывать за пределы места, отведенного для купания и плавания.

    Фото: telegraf.in.ua

  7. Если сковали судороги

    Причинами судорог являются:

    • переохлаждение пловца в воде;
    • переутомление мышц, вызванное их длительной работой без расслабления, однообразность стиля и способа плавания;
    • ощущение пловцом резкого снижения температуры воды;
    • купание не закалённого пловца в воде с низкой температурой;
    • предрасположенность пловца к судорогам.

    Если появились судороги, надо переменить стиль плавания, а при возможности выйти из воды. Если же этого сделать нельзя, то для устранения судорог надо расслабить сокращающиеся мускулы путем растирания сведенной мышцы. Судороги мышц пальцев рук прекращаются, если энергично и часто разжимать и сжимать пальцы в кулак. При судорогах кисти рук их надо энергично сгибать и разгибать в суставе. Судороги руки можно устранить сгибанием и разгибанием руки в локте. При судорогах мышц живота сгибать и разгибать колени, подтягивая их к животу. Судороги в икрах и большом пальце ноги устраняются, если одной рукой держаться за пальцы ноги, а другой нажимать на колено и таким образом выпрямлять ногу. Если судороги схватили лодыжки, надо сгибать и разгибать ноги.

    Артём Дудукин

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