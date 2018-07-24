Отправляясь купаться, помните: только оно и не тонет!

-
Не по своей воле
Завтра во Владимирской области резко повысится температура – до тридцати градусов. Жара продержится до конца недели. А значит, люди подадутся на водоёмы. Мы не будем говорить общие слова о том, что при купании нельзя пить алкоголь – это общее место, к тому уж если найдутся дураки, желающие выпить – их внушениями не прошибёшь. Поговорим о тех случаях, когда человек попал в трудную ситуацию не по своей воле, а из-за особенностей реки или озера. Такое бывает, и что при этом делать – советуют специалисты ГУ МЧС по Владимирской области.
-
Если попали в водоворот
Избегайте мест с многочисленными водоворотами, а также не купайтесь около мостов. Водовороты затягивают пловца на такую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не в состоянии выплыть из него. Если попал в водоворот, надо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
-
Если запутались в водорослях
Запутавшись в водорослях, надо сохранять полное спокойствие и не делать никаких резких движений и рывков, иначе еще больше можно запутаться. Нужно только лечь на спину, стремясь легкими движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если это не поможет, то нужно подтянуть руками ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
-
Если попали на быстрину
Попали на быстрое течение – не пытайтесь с ним бороться. Иначе легко выбиться из сил и утонуть. Лучше всего, не нарушая дыхания, плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.
-
Если хлебнули лишнего
При плавании часто случается «хлебнуть» воды. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательное горло и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм дыхания. Так, например, плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох в то время, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если же идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня.
-
Если вы хвастун
Особо следует выделить многочисленные случаи, когда пловцы терпят бедствие на воде вследствие излишней самонадеянности, неосмотрительности, хвастовства. Люди, обладающие такими пороками, хвастливо демонстрируют свое мастерство в плавании. Они уплывают далеко от берега без учета своих сил на обратный путь. Тем самым они обрекают себя на гибель. Поэтому не рекомендуется заплывать за пределы места, отведенного для купания и плавания.
-
Если сковали судороги
Причинами судорог являются:
- переохлаждение пловца в воде;
- переутомление мышц, вызванное их длительной работой без расслабления, однообразность стиля и способа плавания;
- ощущение пловцом резкого снижения температуры воды;
- купание не закалённого пловца в воде с низкой температурой;
- предрасположенность пловца к судорогам.
Если появились судороги, надо переменить стиль плавания, а при возможности выйти из воды. Если же этого сделать нельзя, то для устранения судорог надо расслабить сокращающиеся мускулы путем растирания сведенной мышцы. Судороги мышц пальцев рук прекращаются, если энергично и часто разжимать и сжимать пальцы в кулак. При судорогах кисти рук их надо энергично сгибать и разгибать в суставе. Судороги руки можно устранить сгибанием и разгибанием руки в локте. При судорогах мышц живота сгибать и разгибать колени, подтягивая их к животу. Судороги в икрах и большом пальце ноги устраняются, если одной рукой держаться за пальцы ноги, а другой нажимать на колено и таким образом выпрямлять ногу. Если судороги схватили лодыжки, надо сгибать и разгибать ноги.
Артём Дудукин
Обсуждение