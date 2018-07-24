Отправляясь купаться, помните: только оно и не тонет!

Причинами судорог являются:

переохлаждение пловца в воде;

переутомление мышц, вызванное их длительной работой без расслабления, однообразность стиля и способа плавания;

ощущение пловцом резкого снижения температуры воды;

купание не закалённого пловца в воде с низкой температурой;

предрасположенность пловца к судорогам.

Если появились судороги, надо переменить стиль плавания, а при возможности выйти из воды. Если же этого сделать нельзя, то для устранения судорог надо расслабить сокращающиеся мускулы путем растирания сведенной мышцы. Судороги мышц пальцев рук прекращаются, если энергично и часто разжимать и сжимать пальцы в кулак. При судорогах кисти рук их надо энергично сгибать и разгибать в суставе. Судороги руки можно устранить сгибанием и разгибанием руки в локте. При судорогах мышц живота сгибать и разгибать колени, подтягивая их к животу. Судороги в икрах и большом пальце ноги устраняются, если одной рукой держаться за пальцы ноги, а другой нажимать на колено и таким образом выпрямлять ногу. Если судороги схватили лодыжки, надо сгибать и разгибать ноги.

Артём Дудукин