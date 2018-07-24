Гусь домашний – птица вольная

Многие горожане мечтают: вот перееду в деревенский домик, буду разводить курочек, уток, гусей… Но с кондачка такое дело не делается: уход за животными, и птицей в том числе – занятие хлопотное, требует и сил, и знаний. Совет опытного человека – бесценен. А суздальский гусевод Павел Девятов – как раз такой человек. Разведением гусей он занимается много лет. Ему и слово.

– Я занимаюсь разведением редких пород гусей. Ко мне даже приезжают туристы посмотреть на уникальных птиц. В основном, конечно, из Москвы. А в этом году были группы даже из Бразилии, Франции и Израиля. У нас есть программа «Сельский тур», показываем птичий двор, выезжаем в леса, в поля, собираем дикорастущие травы. Показываем гостям обычную ферму. Там можно и корову подоить, и молочка попробовать свежего.

С чего начал

– Гусеводство меня увлекло, когда еще в институте работал. Организовал Ассоциацию гусеводов России и десять лет ее возглавлял. А как ушел на пенсию, решил возродить владимирскую породу, которая переживала не лучшие времена. Изначально у меня были одна гусыня и два гусака. Сегодня удалось породу восстановить до 100 голов основного стада . Из Владимирской области птиц я не вывожу. Хочу, чтобы на нашей земле разводилась именно наши гуси. Ведь надо ценить и беречь то, что у нас есть.

Человек с образованием

– Я окончил сельскохозяйственный техникум в Суздале в 1962 году, меня распределили в поселок Кишлеево Собинского района. Много лет работал здесь главным зоотехником. А потом сконцентрировался на гусеводстве.

Цель разведения гусей

– Заработать, конечно. Мы этим живем. У нас неофициальный клуб – 4 человека, у каждого по 30 голов птицы. По весне яйца и молодняк продаем, мясом торгуем. Это, пожалуй, самый прибыльный вариант, если рассматривать содержание гусей как бизнес.

Правила содержания

– Гуси требуют особого ухода, в отличие от кур или уток. Им просто необходим свободный выпас. И тесный вольер этой птице не подойдет по одной простой причине: гуси съедают до 6 кг зелени в день. А если им будет не хватать еды, они перестанут набирать мышечную массу. Как следствие – снижение иммунитета и болезни.

Поэтому, в первую очередь, необходимы просторный вольер и место для постоянного выгула. Внутри вольера температура должна быть не меньше +10 градусов. Пол застелите сеном или опилками. Внутрь обязательно поместите кормушки, поилки, места для гнезд. В качестве корма для гусей подходят отруби и зерно. Также используют сухие корма.

Нести яйца гуси начинают с 8 – 11 месяцев. Забивать их рекомендуется, когда они весят уже более 4 кг. Это где-то 120-130-дневный возраст. То есть, если завести гусей в конце весны – начале лета, то к ноябрю вы сможете уже получить мясо.

Основные правила по уходу

Убирайте вольер регулярно. Гуси не куры, они не утаптывают помет. В грязном помещении будет большой риск появления паразитов и бактерий.

Вольер оградите сеткой от собак.

Для высиживания птенцов используйте инкубаторы.

Вовремя собирайте яйца, чтобы гусыни не насиживали их.

Выбор породы гусей

– Породу нужно выбирать исходя из ваших потребностей. Сначала подумайте, для чего вы хотите завести гусей. Обычно выделяют три вида пород: мясную, пуховую и жировую. Лучше всего найти определенного заводчика. Так вы сможете осмотреть поголовье, познакомиться с условиями содержания. Гуси прекрасно переносят транспортировку, поэтому заводчика можно искать, как в других областях, так и за рубежом.

Юлия Митина

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