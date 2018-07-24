День растворимого кофе отметьте домашним зефиром

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Используйте бабушкины рецепты
День растворимого кофе отмечают в мире 24 июля. В это время в садах поспевает первый урожай яблок, из которых опытные хозяюшки делают нежный, тающий во рту зефир. А если в него добавить ложечку популярного напитка, то десерт получается просто божественным. При этом его низкая калорийность позволяет вам совершенно не беспокоиться о появлении лишнего веса. Кулинар-любитель Вероника Балабанова делится бабушкиным рецептом домашнего зефира. Поверьте, это самый вкусный десерт!
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Возьмите необходимые продукты
Яблоко очищенное — 150 г
Вода — 200 мл
Сахар тростниковый — 100 г
Желатин — 25 г
Кофе растворимый — 1 ч. л.
Сливки 10% — 100 г
Шоколад — 100 г
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Приготовьте яблочную основу
Мытые яблоки очистите от кожуры и семечек, порежьте их кубиками. В яблоки добавьте 100 мл воды и варите на слабом огне до мягкости. Измельчите блендером до однородного пюре. Добавьте сахар и кофе, поставьте на маленький огонь. После растворения сахара варите ровно 12 минут, периодически встряхивая.
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Взбейте воздушную массу
Желатин замочите в 100 мл воды на 1 час для набухания. В глубокую посуду переложите яблочную основу и желатин, быстро перемешайте до полного растворения желатина. Взбивайте миксером на низкой скорости. Смесь постепенно насыщается пузырьками воздуха и становится воздушной. Через 10 минут она станет светлой и упругой.
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Сформируйте зефир
Форму выстелете пергаментной бумагой для выпекания, чтобы ничего не прилипало, и переложите в нее зефирную массу. Уберите в холодильник на 3 часа до полного затвердения.
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Украсьте лакомство
На водяной бане растопите шоколад с добавлением сливок. Зефир порежьте на порции, полейте шоколадной глазурью и украсьте по желанию орехами или ягодами.
Татьяна Лысова
Фото Вероники Балабановой
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Ммм…Какое чудо!