День растворимого кофе отметьте домашним зефиром

День растворимого кофе отмечают в мире 24 июля. В это время в садах поспевает первый урожай яблок, из которых опытные хозяюшки делают нежный, тающий во рту зефир. А если в него добавить ложечку популярного напитка, то десерт получается просто божественным. При этом его низкая калорийность позволяет вам совершенно не беспокоиться о появлении лишнего веса. Кулинар-любитель Вероника Балабанова делится бабушкиным рецептом домашнего зефира. Поверьте, это самый вкусный десерт!