Жительница Владимира ночевала с бывшим мужем ради победы на СТС

В конце августа на телеканале «СТС» выйдет новый проект «Союзники». На виллу в Шри-Ланке вывезли 8 разведенных пар, чтобы два месяца те соревновались за 10 миллионов рублей, которые пойдут на воспитание и развитие их совместных детей. В этом проекте участвовала и владимирская пара – Светлана и Дмитрий Кукушкины. Светлана рассказала «Призыву» о том, как это было.

Я сидела за компьютером, работала. Увидела рекламку телеканала СТС: «Если вы в разводе и хотите получить 10 миллионов, то идите к нам!». Зашла на сайт, узнала подробности. Позвонила бывшему мужу, предложила поучаствовать. К моему удивлению, он согласился. Мы заполнили анкеты, отправили, стали ждать. Прошло около недели – тишина. Потом я позвонила сама. И не зря. Мне сказали: «Раз уж вы нам позвонили, приезжайте на кастинг!» Я еще подумала: а если б не позвонила – не попала бы на шоу?!

На кастинге нас представили аудитории, как мистера и миссис Смит. Мы рассказывали про нашу семейную жизнь. Как жили, как разводились, из-за чего… После этого домой. А потом ещё на кастинг, и ещё. С каждым разом все больше людей в этом участвовало. А когда уже подтвердилось наше участие в шоу, мы узнали: участников выбирали из 2500 пар по всей России. Кастинги проходили в Калининграде, Москве, Перми и других городах. Всего отобрали 8 пар.

Следующим этапом была проверка на физическое здоровье. Это важно – последующие испытания потребовали немало сил. Было жёстко, честно признаюсь. А самым серьезным испытанием была «проверка экстремальной близости». Это когда вы живете все в одной комнате, и твой бывший муж спит буквально по соседству. Это сложно, потому что у всех разные причины развода, все по-разному друг к другу относятся.

Все пары разделялись по цветам. Мы были командой оранжевых! Кстати, если бы не испытания, то можно было бы это назвать медовым месяцем. Потому что вилла шикарная, потрясающий сервис и хорошие слуги. Это было очень здорово! Скоро выйдут первые серии шоу, и я обязательно расскажу чуть больше. Но пока нельзя. Смотрите шоу и болейте за нашу пару!

Записала Юлия Митина

Главное фото: vk.com