Во Владимирскую область приходит жара

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Идёт великая сушь
Летняя жара возвращается в регион-33. В среду и четверг столбики термометров поднимутся до плюс 30, обещают синоптики. Людям, чувствительным к такого рода изменениям погоды, придётся нелегко. Да и всем остальным, за редким исключением, скорее всего, будет не комфортно. Как лучше пережить жару, советуют специалисты Главного управления ГО и ЧС по Владимирской области.
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Важней всего погода в доме
Днём закрывайте окна, особенно если они выходят на солнечную сторону, и балкон. На ночь, наоборот, открывайте. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки.
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Время уйти в тень
Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах. Пейте больше жидкости, избегая сладких и алкогольных напитков. Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног.
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Одежда должна быть лёгкой
Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте летний головной убор и солнцезащитные очки. Зная особенности своей кожи, можно самостоятельно сделать вывод, стоит ли загорать и, если стоит, то как долго. Белокожим людям лучше избегать активного солнца.
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Помните о родных!
Если надумали купаться, помните: жаркая погода и холодная вода – это резкий перепад температур, на который нормально реагирует только здоровый организм. Людям с сердечными, хроническими заболеваниями, пожилым следует проявлять крайнюю осторожность при купании. В воду следует заходить постепенно, исключить длительные заплывы и опасное поведение на воде. Ещё совет – помните о своих родных и знакомых: пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.
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Куда обратиться, если плохо
В случае возникновения чрезвычайного происшествия необходимо немедленно сообщить об этом по номеру «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области МЧС России – 39-99-99.
Алексей Морозов
Фото “Призыв.Ру” и bird.a42.ru
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