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Во Владимирскую область приходит жара

Правила поведения при жаркой погоде

  1. Идёт великая сушь

    Летняя жара возвращается в регион-33. В среду и четверг столбики термометров поднимутся до плюс 30, обещают синоптики. Людям, чувствительным к такого рода изменениям погоды, придётся нелегко. Да и всем остальным, за редким исключением, скорее всего, будет не комфортно. Как лучше пережить жару, советуют специалисты Главного управления ГО и ЧС по Владимирской области.

  2. Важней всего погода в доме

    Днём закрывайте окна, особенно если они выходят на солнечную сторону, и балкон. На ночь, наоборот, открывайте. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки.

  3. Время уйти в тень

    Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах. Пейте больше жидкости, избегая сладких и алкогольных напитков. Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног.

  4. Одежда должна быть лёгкой

    Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте летний головной убор и солнцезащитные очки. Зная особенности своей кожи, можно самостоятельно сделать вывод, стоит ли загорать и, если стоит, то как долго. Белокожим людям лучше избегать активного солнца.

  5. Помните о родных!

    Если надумали купаться, помните: жаркая погода и холодная вода – это резкий перепад температур, на который нормально реагирует только здоровый организм. Людям с сердечными, хроническими заболеваниями, пожилым следует проявлять крайнюю осторожность при купании. В воду следует заходить постепенно, исключить длительные заплывы и опасное поведение на воде. Ещё совет – помните о своих родных и знакомых: пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.

  6. Куда обратиться, если плохо

    В случае возникновения чрезвычайного происшествия необходимо немедленно сообщить об этом по номеру  «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области МЧС России – 39-99-99.

    Алексей Морозов 

    Фото “Призыв.Ру” и bird.a42.ru

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