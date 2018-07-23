Во Владимирскую область приходит жара

Днём закрывайте окна, особенно если они выходят на солнечную сторону, и балкон. На ночь, наоборот, открывайте. Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами). Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной физической нагрузки.