Вкусные и простые способы приготовления брокколи

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Советы бывалых
Садоводов радует урожай брокколи. Теплая и влажная погода способствует бурному развитию этой вкусной и красивой разновидности капусты. Она хороша в салатах, супах, как гарнир и самостоятельное блюдо. Торопитесь наесться впрок и заготовить на зиму этот полезный овощ. Многочисленные важные элементы в составе брокколи благотворно воздействуют на организм человека. Низкая калорийность продукта (34 ккал на 100 г) способствует тому, что капусту активно используют в диетическом питании. Опытный владимирский садовод Эдуард Кошевец поделился семейными рецептами приготовления блюд и заготовок на зиму этого замечательного овоща – брокколи.
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Брокколи на завтрак
Кочан капусты опустите в кастрюлю с кипятком и поварите около 2 минут. Выньте, стряхните воду, слегка остудите и разберите на соцветия. Положите брокколи на разогретую с растительным маслом сковороду, слегка ее обжарьте и залейте взбитыми яйцами. Закройте сковороду крышкой и готовьте на маленьком огне до полного схватывания яичной массы. При взбивании к яйцам можно добавить молоко и приготовить брокколи в омлете.
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Капуста в кляре
Для кляра смешайте взбитое яйцо, 2 ст.л. крахмала, специи и соль по вкусу. Брокколи отварите и разберите на соцветия, как в предыдущем рецепте. Кусочки капусты обмакивайте в кляре и обжаривайте на разогретой с растительным маслом сковороде до подрумянивания. Внешне брокколи в кляре напоминают жареные куриные ножки.
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Заготовка на зиму
Хозяйки обычно жалуются, что замороженные соцветия брокколи получаются сухими, вялыми и резиновыми на вкус. Секрет заготовки этой капусты в том, что в заморозке вкус и форму она сохраняет только в предварительно отваренном виде. Кочан капусты опустите в кастрюлю с кипятком и поварите около 2 минут. Выньте, положите на вафельное полотенце, чтобы стекла вода. Остудите, разберите на соцветия, уложите в пластиковые контейнеры или пакеты и отправляйте в морозильник.
Татьяна Лысова
Фото Эдуарда Кошевца
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