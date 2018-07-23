Вкусные и простые способы приготовления брокколи

Хозяйки обычно жалуются, что замороженные соцветия брокколи получаются сухими, вялыми и резиновыми на вкус. Секрет заготовки этой капусты в том, что в заморозке вкус и форму она сохраняет только в предварительно отваренном виде. Кочан капусты опустите в кастрюлю с кипятком и поварите около 2 минут. Выньте, положите на вафельное полотенце, чтобы стекла вода. Остудите, разберите на соцветия, уложите в пластиковые контейнеры или пакеты и отправляйте в морозильник.

Татьяна Лысова

Фото Эдуарда Кошевца