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Открывается школа взаимовыручки для владимирских мам 

Женщин научат общаться с чужими детьми  

Школа беби-ситтеров – новый и очень полезный курс для мамочек. Его разработала владимирский психолог Светлана Рыбакова, и он помогает получать и оказывать бесплатные услуги по присмотру за детьми. По большому счёту, это школа взаимовыручки для женщин, познающих счастье (и хлопоты) материнства. Даём слово автору курса.   

Светлана Рыбакова

«Зачастую молодым необходимо отлучиться по делам: на прием к врачу, за покупками, еще куда-то, где находиться с детьми затруднительно, а то и просто невозможно. А услуги няни стоят очень дорого. Поэтому мы решили собрать курс из группы таких же молодых мам, готовых друг друга выручать и иногда сидеть с детьми своих сверстниц. Помощь эта абсолютно бесплатная. 

Курс, собственно говоря, тоже бесплатный. Будучи психологом, я подготовила его из расчета обучить и рассказать молодым мамам, как обращаться с чужими детьми, как вести их развитие и воспитание, что делать в разных обстоятельствах… Мы планируем провести три потока обучения. Первый стартует уже в грядущую субботу, 28 июля, в 10 утра. Один курс рассчитан на 11 часов. Для занятий мы встречаемся в Доме молодежи на Дзержинского, 5. Первый и второй дни занятия длинные – по 4 часа. В третий, последний день, – 2 часа. Соответственно, через месяц курс повторится».

В ходу курса молодые мамочки могут узнать: 

  • как помочь малышу привыкнуть к новому человеку (пригодится для садика!); 
  • как организовать досуг детей дома и на улице; 
  • как присматривать одновременно за двумя и более детьми: практика регуляции состояний ребенка – это магия воспитателей; 
  • трудное поведение ребенка: отказ от контакта, капризы, истерика. Как помочь малышу справиться с эмоциями и восстановить контакт; 
  • практика разрешения конфликтов, детских и взрослых. 

Огромный плюс этого курса – наличие практических занятий. Будут организовываться встречи, на которых можно задавать все интересующие вопросы. Все участники будут делиться своим опытом. Регистрация на участие в курсе – по ссылке: goo.gl/Zbqdtt

Юлия Митина

Главное фото: vk.com/mam33

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