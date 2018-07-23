Открывается школа взаимовыручки для владимирских мам 

Школа беби-ситтеров – новый и очень полезный курс для мамочек. Его разработала владимирский психолог Светлана Рыбакова, и он помогает получать и оказывать бесплатные услуги по присмотру за детьми. По большому счёту, это школа взаимовыручки для женщин, познающих счастье (и хлопоты) материнства. Даём слово автору курса.

«Зачастую молодым необходимо отлучиться по делам: на прием к врачу, за покупками, еще куда-то, где находиться с детьми затруднительно, а то и просто невозможно. А услуги няни стоят очень дорого. Поэтому мы решили собрать курс из группы таких же молодых мам, готовых друг друга выручать и иногда сидеть с детьми своих сверстниц. Помощь эта абсолютно бесплатная.

Курс, собственно говоря, тоже бесплатный. Будучи психологом, я подготовила его из расчета обучить и рассказать молодым мамам, как обращаться с чужими детьми, как вести их развитие и воспитание, что делать в разных обстоятельствах… Мы планируем провести три потока обучения. Первый стартует уже в грядущую субботу, 28 июля, в 10 утра. Один курс рассчитан на 11 часов. Для занятий мы встречаемся в Доме молодежи на Дзержинского, 5. Первый и второй дни занятия длинные – по 4 часа. В третий, последний день, – 2 часа. Соответственно, через месяц курс повторится».

В ходу курса молодые мамочки могут узнать:

как помочь малышу привыкнуть к новому человеку (пригодится для садика!);

как организовать досуг детей дома и на улице;

как присматривать одновременно за двумя и более детьми: практика регуляции состояний ребенка – это магия воспитателей;

трудное поведение ребенка: отказ от контакта, капризы, истерика. Как помочь малышу справиться с эмоциями и восстановить контакт;

практика разрешения конфликтов, детских и взрослых.

Огромный плюс этого курса – наличие практических занятий. Будут организовываться встречи, на которых можно задавать все интересующие вопросы. Все участники будут делиться своим опытом. Регистрация на участие в курсе – по ссылке: goo.gl/Zbqdtt

Юлия Митина

Главное фото: vk.com/mam33