Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

На фотографии 1966 года изображено строительство нового здания одного из культурных учреждений Владимира. Что здесь выросло? Концертный зал им. С. Танеева Областной драматический театр Дом культуры ВХЗ (сейчас – Дом культуры молодежи) Правильно! Неправильно! -

В 1970 году в СССР отмечали 100-летие со дня рождения Владимира Ленина. По всей стране росли, как грибы, новые памятники вождю пролетариата. А где возник этот? Во Владимире на площади Ленина Во Владимире на площади Свободы На центральной площади города Кольчугино Правильно! Неправильно! -

В 1983 году в городе Владимире вырос первый шестнадцатиэтажный дом. Где он стоит? На углу улицы Горького и проспекта Строителей На углу улицы Верхняя Дуброва и проспекта Ленина На углу улицы Добросельской и Суздальского проспекта Правильно! Неправильно! -

На фото 1965 года изображена композиция «Материнство» в парке Пушкина нашего города. Что сейчас располагается на этом месте? Ничего Клумба Памятник князю Владимиру в парке Пушкина Правильно! Неправильно! -

В 50-60-х во Владимире была своя Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подобно московской. Что сейчас на этом месте? Площадь Ленина Центральный парк Здание областной администрации Правильно! Неправильно! -

В 1958 году было открыто культурное учреждение с двумя оригинальными кинозалами «Красный» и «Синий». Оно проработало 50 лет и сменило свой профиль. Что было в этом здании? Кинотеатр «Мир» Кинотеатр «Художественный» Дом культуры ВТЗ Правильно! Неправильно! -

До 2010 года на одной из центральных улиц стояла городская Доска почета. Ее убрали, так как на этом месте построили культовое для нашего города сооружение. Что это? Арт-объект «Я люблю Владимир» Памятник Александру Невскому Ресторан «МакДональдс» Правильно! Неправильно! -

На фотографии 1966 года запечатлено выступление ансамбля «Вишенка» на плоту. А где была сооружена такая импровизированная сцена? На озере Мелкое в Загородном парке На городском пляже на реке Клязьме На плотине реки Содышка Правильно! Неправильно! -

Эти дома снесли в 80-х годах, и долгое время на их месте располагался безымянный сквер. И только несколько лет назад его переименовали в честь нашего известного земляка. Как называется этот сквер? Диктора Левитана Андриановский Никитский Правильно! Неправильно! -