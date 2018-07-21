Узнаете ли вы место во Владимире по советской фотографии?

На фотографии 1966 года изображено строительство нового здания одного из культурных учреждений Владимира. Что здесь выросло?
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В 1970 году в СССР отмечали 100-летие со дня рождения Владимира Ленина. По всей стране росли, как грибы, новые памятники вождю пролетариата. А где возник этот?
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Неправильно!
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В 1983 году в городе Владимире вырос первый шестнадцатиэтажный дом. Где он стоит?
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Неправильно!
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На фото 1965 года изображена композиция «Материнство» в парке Пушкина нашего города. Что сейчас располагается на этом месте?
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Неправильно!
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В 50-60-х во Владимире была своя Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подобно московской. Что сейчас на этом месте?
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В 1958 году было открыто культурное учреждение с двумя оригинальными кинозалами «Красный» и «Синий». Оно проработало 50 лет и сменило свой профиль. Что было в этом здании?
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Неправильно!
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До 2010 года на одной из центральных улиц стояла городская Доска почета. Ее убрали, так как на этом месте построили культовое для нашего города сооружение. Что это?
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Неправильно!
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На фотографии 1966 года запечатлено выступление ансамбля «Вишенка» на плоту. А где была сооружена такая импровизированная сцена?
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Неправильно!
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Эти дома снесли в 80-х годах, и долгое время на их месте располагался безымянный сквер. И только несколько лет назад его переименовали в честь нашего известного земляка. Как называется этот сквер?
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На фото 1963 года запечатлено одно из популярных у владимирцев кафе "Ландыш", которое до наших дней не дожило. На каком проспекте находилась эта точка общепита?
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