Вместо доисторических животных должен быть Андрей Боголюбский

Недавно прочёл информационный бюллетень (издатель и автор неизвестны), в котором были опубликованы итоги опроса жителей Владимира по изменению внешнего состояния города. В этой акции приняли участие 859 владимирцев, из них 84% респондентов отметили, что областной центр стал более благоустроенным за счет проектов реконструкции Патриаршего сада, Георгиевской улицы и Лыбедской магистрали.

К сожалению, необходимо иметь в виду, что так называемая Лыбедская магистраль, образованная по ломаной линии из ряда владимирских улиц, унесла с поверхности исторического центра Владимира отдельные зеленые насаждения: исчезли ценные реликтовые деревья, плантации и отдельные участки повсеместно известной знаменитой владимирской вишни. Принимая во внимание возникший в нашем городе диагноз «зеленая недостаточность» Владимира на Клязьме, можно повременить и не торопиться с возвышенной оценкой областного центра.

Одобряя проекты по совершенствованию градообразующего состояния Владимира, проницательные владимирцы напоминают и подчеркивают назревшую необходимость логического завершения архитектурно-художественного оформления площади имени адмирала Лазарева на сближении улиц Балакирева, Чайковского, Красноармейской и проспекта Строителей у гостиницы «Золотое кольцо» (обозначить и обустроить!).

В экстренном благоустройстве нуждается Центральный сквер исторического ядра Владимира в начале Октябрьского проспекта у Театральной площади рядом с памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые ворота». Здесь многие годы «тусуются» халявные скульптуры неизвестных доисторических зверей. Эти животные непотопляемы по воле чиновников бывшей власти областного центра, не принявших требования граждан ликвидировать слоновую дискотеку, как некоторые из них называли это уродливое зрелище, позорящее красивый древний город на Клязьме.

Владимирцы старшего поколения вспоминают, что в советский период городская власть одобрила проект памятника и возведение монумента в этом сквере великому князю Андрею Боголюбскому, сделавшему Владимир столицей Руси и победившему Киев.

Вячеслав Мохорев, юрист

Фото: photobook33.ru