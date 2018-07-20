Напитайся в выходные летом и весельем

850-летие Гороховца

В эти выходные на улице Ленина, которая на время праздника вновь станет, как 100 лет назад, Благовещенской, откроется «Город мастеров». Купеческой кухней удивят гастрономические мастер-классы да «Гороховецкое подворье». Гостей города ожидает массовое костюмированное шествие. В сквере им. Патоличева разместится выставка творческих работ. В доме Ершова (Сапожникова)- самовар с обжигающим чаем, сбитень, купеческие угощения, мастер-классы и увлекательное путешествие по купеческим палатам. А во дворе Царя Гороха гостям будут предложены состязания, традиционные игровые конкурсы и знаменитая гороховая каша.

В субботу днем с народной программой выступят лучшие коллективы Владимирской области, а также Санкт-Петербургский струнный квартет. Вечером жителей и гостей города развлекут артисты лейбла Black Star Клава Кока и Natan, звезды музыкальных шоу Первого канала и ТНТ, а также группа “Блестящие”, которая откроет программу в 18.00. После концерта над Клязьмой расцветет праздничный фейерверк! После салюта начнется шоу одного из ведущих диджеев Нижнего Новгорода.

В воскресной программе: межрегиональный молодежный фестиваль «Гороховецкая рыбалка», стилизованный велопроезд, соревнования «Гороховецкое колесо» и выступления творческих коллективов из Дзержинска, Гусь-Хрустального, Гороховца.

С подробной программой празднования юбилея Гороховца можно посмотреть здесь

21-22 июля с 10.00 до 23.00

Вход свободный