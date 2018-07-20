Напитайся в выходные летом и весельем

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Поздравь соседей с юбилеем
850-летие Гороховца
В эти выходные на улице Ленина, которая на время праздника вновь станет, как 100 лет назад, Благовещенской, откроется «Город мастеров». Купеческой кухней удивят гастрономические мастер-классы да «Гороховецкое подворье». Гостей города ожидает массовое костюмированное шествие. В сквере им. Патоличева разместится выставка творческих работ. В доме Ершова (Сапожникова)- самовар с обжигающим чаем, сбитень, купеческие угощения, мастер-классы и увлекательное путешествие по купеческим палатам. А во дворе Царя Гороха гостям будут предложены состязания, традиционные игровые конкурсы и знаменитая гороховая каша.
В субботу днем с народной программой выступят лучшие коллективы Владимирской области, а также Санкт-Петербургский струнный квартет. Вечером жителей и гостей города развлекут артисты лейбла Black Star Клава Кока и Natan, звезды музыкальных шоу Первого канала и ТНТ, а также группа “Блестящие”, которая откроет программу в 18.00. После концерта над Клязьмой расцветет праздничный фейерверк! После салюта начнется шоу одного из ведущих диджеев Нижнего Новгорода.
В воскресной программе: межрегиональный молодежный фестиваль «Гороховецкая рыбалка», стилизованный велопроезд, соревнования «Гороховецкое колесо» и выступления творческих коллективов из Дзержинска, Гусь-Хрустального, Гороховца.
С подробной программой празднования юбилея Гороховца можно посмотреть здесь
21-22 июля с 10.00 до 23.00
Вход свободный
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Поезжай на сельский праздник
Фестиваль агротуризма «Сырмарка»
Бесплатный автобус со станции Петушки доставит вас на ферму Джона Кописки. Гостей здесь ожидают конные шоу, фольклорная программа,кулинарные мастер-классы и дефиле в русских народных костюмах. Лучшие сыровары России представят на дегустацию свою уникальную продукцию, по результатам которой будет выбран «Сырный король».
В воскресенье в честь Дня реки Клязьмы откроется сельская ярмарка и подготовлена праздничная программа. Гости Богдарни смогут посетить экскурсии по объектам земледелия, конное представление «Владимирский трак» и поучаствовать в путеШЕФствии основателя Академии ресторанного бизнеса Анатолия Одинцова в тайны высокой кухни.
Богдарня: Петушинский район, д. Крутов
21 и 22 июля
Вход свободный
Подробная информация в официальной группе «ВКонтакте»
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Прогуляйся с пользой для ума и тела
Экскурсии от местных для местных
В субботу краевед Андрей Ершов приглашает на познавательную прогулку по древнему городу. Если не будет дождя, то можно будет завершить экскурсию небольшим пикником. А если будет еще и тепло, то и позагорать-покупаться в Каменке.
Премьера экскурсии «Люди Добрые» состоится в воскресенье. Вместе с Ириной Курочкиной отправляйтесь изучать жизнь замечательных людей из района Доброе. Заодно оздоровитесь и пожжёте калории.
21 и 22 июля
Подробная информация в группе «ВКонтакте»
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Развлекись всей семьей
«День мороженого»
На площади у фонтана в Центральном парке расположатся торговые точки с огромным выбором мороженого на любой вкус от самых популярных брендов. Генеральный партнер праздника «Ice cream33» с 12.00 до 15.00 проведет акцию «Мороженое по доступным ценам», в ходе которой все желающие смогут приобрести понравившееся лакомство по привлекательной цене.
Гостей парка ожидает праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города Владимира, показательные выступления студии художественной гимнастики «Пируэт», веселый интерактив с аниматорами и ростовыми куклами, мастер-класс и общий флешмоб от воспитанников школы современной хореографии «Урбанакадемия». Самые активные и находчивые участники конкурсов получат сертификаты, которые можно будет обменять на бесплатное мороженое в торговых точках на территории парка. Завершением праздника, по традиции, станет зажигательная дискотека.
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
21 июля с 12.00
Вход свободный
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Потанцуй в пене
День Нептуна
В конце июля в Древнем Риме устраивали праздник в честь покровителя морей и океанов — грозного и могучего Нептуна. Но праздник этот по-прежнему популярен. Обычно в День Нептуна стоит жаркая погода, поэтому традиционные для этого праздника обливания водой под задорный смех очень востребованы и любимы.
В этот день в парке «Пингвин» состоятся пенная вечеринка с мини-дискотекой и забавные конкурсы. На празднике предстанет во всей красе бог морей Нептун с белой бородой, в ластах, с трезубцем в руках и в окружении свиты. Нептуна всегда сопровождают разукрашенные русалки.
Парк «Пингвин»: Суздальский пр-кт, 8
22 июля в 16.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Главное фото: pena-party.ru
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