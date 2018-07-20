Два часа от Владимира, и ты на море!

Лето, офис, кондиционер, полно работы, домашние хлопоты – а хочется купаться. Хочется плавать с детьми в теплой и чистой воде, нежится на пляже… Бросить бы все да сорваться куда-нибудь в теплые края, но все время что-то мешает: то денег нет, то времени, то отпуск не дают. Как назло, еще на сайте администрации города рапортуют о том, что в этом году во Владимире купаться запрещено на всех водоемах – превышены допустимые значений цветности, железа и бактерий группы кишечной палочки. Так все лето мимо и пролетит (как обычно)… Знакомые мысли? Думаю, да. И я тоже регулярно от них страдал. Пока друзья один раз не посадили меня в машину, и показали настоящее природное чудо всего в двух часах езды от Владимира. В 140 км от нашего губернского центра, в городе Переславль-Залесский, есть шикарное «почти-море» озеро Плещеево.

Рай для отдыха с детьми: мелко, чисто, вода теплая и невероятно прозрачная. Дно песочное, никакого ила, рыбки плавают – ну натуральное южное море, чем то похожее на Азовское, только абсолютно пресное. Пляжей на озере несколько, но самый лучший – это, конечно, городской пляж. Нужно отдать должное администрации города – пляж обустроенный, есть места для переодевания, зонтики, развлечения для детей, спортивная площадка для взрослых, беседки для уединения и отдыха душой. Но самое главное – специально обученные люди, ходят по пляжу с совком и веником и убирают мусор в течение всего дня! Я давно не видел таких чистых пляжей. В хорошую солнечную погоду народу очень много, но места хватит всем.

Раньше мы ездили туда на автомобиле одним днем. Утром выезжаешь, а вечером уже дома. Но Переславль-Залесский по праву может получить статус курортного города – многие люди приезжают туда на несколько дней, просто чтобы загорать, купаться и смотреть достопримечательности, коих там огромное количество.

Решив остаться на ночь, на Авито мы нашли отличные квартиры в новых домах в шаговой доступности от озера стоимостью всего 1500 рублей сутки. Единственная проблема – погода. Климат все же наш, северный, и поэтому надо выбирать теплые деньки для поездок с целью «морезамещения». К примеру, на следующей неделе обещают жаркую погоду. Давно не были на море? Вот вам и отличный повод съездить на озеро Плещеево!

А сколько там достопримечательностей и точек притяжения туристов – всех и не перечислить! Нескончаемое количество музеев, начиная от старейшего музея России «Ботик Петра I» (основан в 1803 году), до современных частных музеев, таких как Музей Радио, Музей истории денег, Музей утюга, Музей царства ряпушки…

Переславская ряпушка – это вообще уникальная для нашей местности история, единственная эндемичная рыба, обитающая только в этом озере. За любовь к ней царских особ, рыбу называют «царской сельдью». Сейчас, она, к сожалению, находится на грани исчезновения, но попробовать ряпушку в Переславле вам удастся непременно, продают ее на каждом шагу. Но это уже привозная ряпушка, из Сибири. Что не делает её хуже!

Еще неподалеку находится единственный в России музей узкоколейной железной дороги – отличное место для всей семьи. Любителям сыров обязательно стоит заехать на дегустацию (бесплатную) в сыроварню Марии Коваль. Есть и мини-зоопарки с верблюдами, удивительный по красоте дендрарий с диковинными деревьями, знаменитый синь-камень и Александрова гора. Любителям экстремальных видов спорта можно полетать на воздушном шаре, попробовать свои силы на параплане. И ведь это я еще ничего не упомянул о несчетных исторических, но действующих монастырях и храмах, соборах, куда съезжаются тысячи паломников!

В общем, удивительно место. По праву может считаться летним городом-курортом. Так что, владимирцам повезло, «отдохнуть на море», можно гораздо ближе и намного дешевле, лишь бы повезло с погодой. Уложиться можно даже в один день, хотя конечно, намного лучше остановиться на несколько ночей. Единственный минус — это ужасные дороги в Ярославской области. Зато какое счастье, после шикарного отдыха, загоревшим, вдоволь накупавшимся, въехать во Владимирскую область и увидеть вот такую картину:

Лучшее завершение отдыха и придумать сложно. :)

Виктор Волчек