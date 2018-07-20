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Два часа от Владимира, и ты на море!

Искупаться и отдохнуть можно в старинном русском городе Переславле-Залесском

Лето, офис, кондиционер, полно работы, домашние хлопоты – а хочется купаться. Хочется плавать с детьми в теплой и чистой воде, нежится на пляже… Бросить бы все да сорваться куда-нибудь в теплые края, но все время что-то мешает: то денег нет, то времени, то отпуск не дают. Как назло, еще на сайте администрации города рапортуют о том, что в этом году во Владимире купаться запрещено на всех водоемах – превышены допустимые значений цветности, железа и бактерий группы кишечной палочки. Так все лето мимо и пролетит (как обычно)… Знакомые мысли? Думаю, да. И я тоже регулярно от них страдал. Пока друзья один раз не посадили меня в машину, и показали настоящее природное чудо всего в двух часах езды от Владимира. В 140 км от нашего губернского центра, в городе Переславль-Залесский, есть шикарное «почти-море» озеро Плещеево.

Ну чем не море? (фото автора)

Рай для отдыха с детьми: мелко, чисто, вода теплая и невероятно прозрачная. Дно песочное, никакого ила, рыбки плавают – ну натуральное южное море, чем то похожее на Азовское, только абсолютно пресное.  Пляжей на озере несколько, но самый лучший – это, конечно, городской пляж. Нужно отдать должное администрации города – пляж обустроенный, есть места для переодевания, зонтики, развлечения для детей, спортивная площадка для взрослых, беседки для уединения и отдыха душой. Но самое главное – специально обученные люди, ходят по пляжу с совком и веником и убирают мусор в течение всего дня! Я давно не видел таких чистых пляжей. В хорошую солнечную погоду народу очень много, но места хватит всем.

Пляж на Плещеевом озере (фото автора)

Раньше мы ездили туда на автомобиле одним днем. Утром выезжаешь, а вечером уже дома. Но Переславль-Залесский по праву может получить статус курортного города – многие люди приезжают туда на несколько дней, просто чтобы загорать, купаться и смотреть достопримечательности, коих там огромное количество.

В Переславле-Залесском прекрасные виды (фото: fotorelax.ru)

Решив остаться на ночь, на Авито мы нашли отличные квартиры в новых домах в шаговой доступности от озера стоимостью всего 1500 рублей сутки. Единственная проблема – погода. Климат все же наш, северный, и поэтому надо выбирать теплые деньки для поездок с целью «морезамещения». К примеру, на следующей неделе обещают жаркую погоду. Давно не были на море? Вот вам и отличный повод съездить на озеро Плещеево!

Городские власти следят за состоянием пляжа (фото автора)

А сколько там достопримечательностей и точек притяжения туристов – всех и не перечислить! Нескончаемое количество музеев, начиная от старейшего музея России «Ботик Петра I» (основан в 1803 году), до современных частных музеев, таких как Музей Радио, Музей истории денег, Музей утюга, Музей царства ряпушки…

Знаменитая переславская ряпушка (фото: myremdom.ru)

Переславская ряпушка – это вообще уникальная для нашей местности история, единственная эндемичная рыба, обитающая только в этом озере. За любовь к ней царских особ, рыбу называют «царской сельдью». Сейчас, она, к сожалению, находится на грани исчезновения, но попробовать ряпушку в Переславле вам удастся непременно, продают ее на каждом шагу. Но это уже привозная ряпушка, из Сибири. Что не делает её хуже!

Из тени деревьев можно полюбоваться на невероятные пейзажи (фото автора)

Еще неподалеку находится единственный в России музей узкоколейной железной дороги – отличное место для всей семьи. Любителям сыров обязательно стоит заехать на дегустацию (бесплатную) в сыроварню Марии Коваль. Есть и мини-зоопарки с верблюдами, удивительный по красоте дендрарий с диковинными деревьями, знаменитый синь-камень и Александрова гора.  Любителям экстремальных видов спорта можно полетать на воздушном шаре, попробовать свои силы на параплане. И ведь это я еще ничего не упомянул о несчетных исторических, но действующих  монастырях и храмах, соборах, куда съезжаются тысячи паломников!

Паломники в Переславле-Залесском (Фото: центрвик.рф)

В общем, удивительно место. По праву может считаться летним городом-курортом. Так что, владимирцам повезло, «отдохнуть на море», можно гораздо ближе и намного дешевле, лишь бы повезло с погодой. Уложиться можно даже в один день, хотя конечно, намного лучше остановиться на несколько ночей. Единственный минус — это ужасные дороги в Ярославской области. Зато какое счастье, после шикарного отдыха, загоревшим, вдоволь накупавшимся, въехать во Владимирскую область и увидеть вот такую картину:

Граница Ярославской и Владимирской областей (фото автора)

 Лучшее завершение отдыха и придумать сложно. :)

Виктор Волчек

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