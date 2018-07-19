18+
макияж

Жара, жара! Как не потерять лицо

Три средства помогут сохранить макияж летом

Летом многие девушки предпочитают совсем отказаться от макияжа.  Одна из главных причин – жара. Сохранить “лицо” при температуре выше 25 градусов непросто, даже если косметика стойкая. Есть три секрета, которые помогут решить проблему и при этом не испортить кожу, которая и так страдает от активного солнца. Рассказываю, что есть в моей летней косметичке:

Матирующий крем

Крем для лица по сути – база. Во многом от него зависит, как продержится макияж в течение дня. На лето я выбираю легкий матирующий крем. Эффект от него держится от пяти до восьми часов. Матирующие крема сейчас есть во многих линейках. Выбирайте средства с максимально натуральным составом, они не будут пересушивать кожу.

крем

Матирующий крем станет отличной базой для макияжа

Минеральная пудра

Минеральная пудра – must-have на лето. И дело не только в макияже, кстати. Считается, что это полностью органический продукт, который способен решить многие проблемы. Минеральная пудра в отличие от многих косметических средств не закупоривает поры, не вызывает воспалений и не пересушивает кожу, позволяя ей дышать. Она хорошо фиксирует макияж. Большинство производителей выпускают рассыпчатую минеральную пудру, но есть и прессованные варианты. Важно: внимательно читайте состав продуктов.

пудра

Минеральная пудра закрепляет макияж и решает проблемы с кожей

Термальная вода

Термальную воду летом я использую вместо фиксатора, т.е. распыляю поверх макияжа. Так он дольше сохраняется в первозданном виде. Просто распылите воду на лицо с расстояния 10-15 сантиметров и слегка промокните салфеткой. Помимо прочего, термальная вода отлично успокаивает кожу в жару и усиливает ее естественные защитные свойства.

вода

Термальная вода – must-have на лето

С любовью, МоднаЯ

Фото: marieclaire.ru

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Неидеально – значит, модно

Какой макияж и укладку выбрать для выпускного

Экспертно о косметике

Как выбрать идеальный крем

Бьюти-набор для идеального селфи

Собираем косметичку вместе

Макияж на последний звонок

Делаем ставку на естественность

Одним цветом!

Владимирский визажист раскрывает все тонкости монохромного мейкапа

Рисуем модные веснушки!

Что делать, если природа не отметила вас веселыми пятнышками