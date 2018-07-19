Жара, жара! Как не потерять лицо

Летом многие девушки предпочитают совсем отказаться от макияжа. Одна из главных причин – жара. Сохранить “лицо” при температуре выше 25 градусов непросто, даже если косметика стойкая. Есть три секрета, которые помогут решить проблему и при этом не испортить кожу, которая и так страдает от активного солнца. Рассказываю, что есть в моей летней косметичке:

Матирующий крем

Крем для лица по сути – база. Во многом от него зависит, как продержится макияж в течение дня. На лето я выбираю легкий матирующий крем. Эффект от него держится от пяти до восьми часов. Матирующие крема сейчас есть во многих линейках. Выбирайте средства с максимально натуральным составом, они не будут пересушивать кожу.

Минеральная пудра

Минеральная пудра – must-have на лето. И дело не только в макияже, кстати. Считается, что это полностью органический продукт, который способен решить многие проблемы. Минеральная пудра в отличие от многих косметических средств не закупоривает поры, не вызывает воспалений и не пересушивает кожу, позволяя ей дышать. Она хорошо фиксирует макияж. Большинство производителей выпускают рассыпчатую минеральную пудру, но есть и прессованные варианты. Важно: внимательно читайте состав продуктов.

Термальная вода

Термальную воду летом я использую вместо фиксатора, т.е. распыляю поверх макияжа. Так он дольше сохраняется в первозданном виде. Просто распылите воду на лицо с расстояния 10-15 сантиметров и слегка промокните салфеткой. Помимо прочего, термальная вода отлично успокаивает кожу в жару и усиливает ее естественные защитные свойства.

С любовью, МоднаЯ

Фото: marieclaire.ru