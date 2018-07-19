Воздухоплаватели остались на земле

Двухдневный фестиваль воздухоплавателей, который впервые за 17 лет приехал в древний Суздаль, не состоялся из-за сильного ветра. Его порывы достигали 15 метров в секунду. Организаторы не смогли даже развернуть демонстративную версию воздушного шара.

На прекрасном месте, рядом с Ильинским лугом, выставили 15 плетеных гондол и от души покоптили небо из горелок. Организаторы фестиваля не слишком расстроились случившимся. Привыкли к таким сюрпризам. Ведь вся их деятельность напрямую зависит от капризов погоды. Воздушный шар может лишь подниматься и опускаться, а остальное – на усмотрение ветра.

Константин Миронов

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