Ты хоть себе-то не ври!

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По завету доктора Хауса
«Все лгут» – такой философии придерживался доктор Хаус в одноименном сериале. Причём люди врут себе не реже, чем другим. Но в межличностном общении ложь обычно осознанна и преследует конкретную цель, в то время как самообман либо не улавливается человеком, либо тщательно маскируется психологическими защитами. «Призыв» спросил психолога Центра патологии речи и нейрореабилитации Ольгу Коваль – как научиться не врать самим себе.
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Зачем люди лгут?
Самообман – один из способов защиты от чувства вины и от насущных проблем. Мы поддаемся ему, потому что не готовы признаться себе в своей уязвимости. К тому же своему внутреннему голосу всегда верить легче, чем аргументам других людей. Люди лгут для того, чтобы сохранить чувство безопасности, чувство принадлежности к важной для себя группе, чтобы ощущать себя «хорошим» и «правильным».
Фото: anomalno.ru
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Когда это происходит?
Самообман появляется тогда, когда существует некий «раскол» между неосознаваемыми потребностями и сознательной частью личности. Так, например, неосознаваемый страх одиночества может привести к формированию любовной зависимости, одно из проявлений которой – «неразбиваемые розовые очки». Человек не видит недостатков в своём партнере, а если видит – находит оправдания. Вообще для большинства форм зависимостей характерен самообман: «последняя сигарета», «с понедельника точно не пью», «всего одна конфетка». Мозг готов формулировать крайне убедительные доводы и аргументы для того, чтобы не менять привычную форму поведения.
Фото: i.flamber.ru
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Защитная реакция
Для снижения чувства вины психика человека располагает целым арсеналом защит, первичных и вторичных. Каждый из нас использует эти защиты в разных сочетаниях, и у каждого из нас есть ведущая защита, которая «срабатывает» во всех дискомфортных ситуациях. К первичным защитным механизмам относят: отрицание, проекцию, вытеснение, рационализацию. Разберём, что это такое.
Отрицание
Отрицание предполагает полное игнорирование информации, неприятной нам. В случае любовной зависимости мы, например, можем отрицать очевидные «промахи» партнера: «Нет, ты не могла видеть его с девушкой в кафе, он в это время был на работе, ты ошиблась».
Проекция
При проекции мы приписываем собственные мысли, чувства и переживания окружающим людям: «Я вижу в его глазах такую любовь и привязанность, кажется, он хочет сделать мне предложение».
Вытеснение
При вытеснении мы словно забываем неприятные для нас события или мысли: «Какие эсэмэски я находила у него? Не было ничего подобного!».
Рационализация
Более сложная форма защиты. Формируется в старшем возрасте. С ее помощью мы способны аргументированно убедить себя в чем угодно. В ситуации патологических отношений это может выглядеть так: «Конечно, его вызвали ночью на работу. Да, это продолжается уже не первый месяц, ведь у него ответственная должность», «Волосы на его одежде? Он, наверное, в автобусе в час пик проехался, там еще и не такое может быть», «Губная помада на лацкане? Так это он к своей маме заезжал, она его на прощание обняла и, видимо, испачкала».
Так как защиты призваны сохранять целостность и здоровье психики человека, они исправно и надежно работают.
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Как перестать себя обманывать?
Если человек не готов признать какую-то свою часть, не готов встретиться со своей тенью – он продолжит обманывать себя. В ситуации, когда есть смутное чувство, что в чем-то вы не откровенны с собой, необходимо понаблюдать и провести доскональную ревизию эмоций, мыслей и поведенческих реакций.
Фото: fb.ru
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Спроси себя
Задавайте себе вопросы:
- Про эмоции: «Что я чувствую? Чем вызвана эта эмоция? Почему она появилась именно сейчас? Направлена ли она на того, кому предназначается?»
- Про мышление: «Какие слова я использую для описания ситуации? Могу ли я доверять своим мыслям? Возможно ли такое, что эти мысли вызваны не актуальным состоянием «здесь-и-сейчас», а какими-то событиями прошлой жизни?»
- Про поведение: «Почему я веду себя так? Зачем я делаю то, что делаю, в чем мой мотив?»
Фото: static.diary.ru
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Помощь со стороны
Если вы не располагаете ресурсами для самостоятельного поиска себя – обратитесь к специалисту, психологу или психотерапевту. Его отстраненный и объективный взгляд на ситуацию поможет вам быстрее и менее болезненно пройти путь к знакомству с собой, снятию чувства вины и, следовательно, к избавлению от необходимости обманывать себя. Безусловно, ваши психологические защиты останутся при вас, но вы сможете осознанно отслеживать, какие из них, почему и когда сработали. А осознанность даст вам свободу в выборе того, как поступать и что при этом испытывать.
Юлия Митина
Главное фото: vse-sekrety.com
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