Ты хоть себе-то не ври!

Для снижения чувства вины психика человека располагает целым арсеналом защит, первичных и вторичных. Каждый из нас использует эти защиты в разных сочетаниях, и у каждого из нас есть ведущая защита, которая «срабатывает» во всех дискомфортных ситуациях. К первичным защитным механизмам относят: отрицание, проекцию, вытеснение, рационализацию. Разберём, что это такое.

Отрицание

Отрицание предполагает полное игнорирование информации, неприятной нам. В случае любовной зависимости мы, например, можем отрицать очевидные «промахи» партнера: «Нет, ты не могла видеть его с девушкой в кафе, он в это время был на работе, ты ошиблась».

Проекция

При проекции мы приписываем собственные мысли, чувства и переживания окружающим людям: «Я вижу в его глазах такую любовь и привязанность, кажется, он хочет сделать мне предложение».

Вытеснение

При вытеснении мы словно забываем неприятные для нас события или мысли: «Какие эсэмэски я находила у него? Не было ничего подобного!».

Рационализация

Более сложная форма защиты. Формируется в старшем возрасте. С ее помощью мы способны аргументированно убедить себя в чем угодно. В ситуации патологических отношений это может выглядеть так: «Конечно, его вызвали ночью на работу. Да, это продолжается уже не первый месяц, ведь у него ответственная должность», «Волосы на его одежде? Он, наверное, в автобусе в час пик проехался, там еще и не такое может быть», «Губная помада на лацкане? Так это он к своей маме заезжал, она его на прощание обняла и, видимо, испачкала».

Так как защиты призваны сохранять целостность и здоровье психики человека, они исправно и надежно работают.