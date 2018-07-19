Разделите эмоции ребёнка: слёзы, сопли, тоску…

Доверяйте персоналу лагеря. Здесь все работают во благо детей! У нас у всех общая цель, чтобы дети хорошо отдохнули, были здоровы и счастливы!

Материал и фото подготовлены управлением по делам молодёжи администрации г. Владимира

Верхний снимок: i-w-t.org