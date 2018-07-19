Разделите эмоции ребёнка: слёзы, сопли, тоску…

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Без пап и мам
В августе начнётся третья смена в детских загородных лагерях. Одни ребята уже отдохнули, а другим только предстоит совершить длительную поездку за город – без пап и мам. Для кого-то поначалу это будет не радость, а стресс. Психолог владимирского лагеря “Дружба” Ольга Климова советует родителям, как помочь ребенку адаптироваться к лагерю.
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Метод "активного слушания"
Перед лагерем подготовьте ребенка к бытовой самостоятельности, проинструктируйте его. Первые 3-5 дней смены принимайте/разделяйте эмоции ребенка: слёзы, сопли, тоску по дому. Он имеет на это право. Главное: сами внутренне будьте уверенными и спокойными. Метод «активного слушания» вам в помощь.
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Время и терпение
Верьте в то, что ваш ребенок обязательно с этим справится! Нужно только время и терпение. Вспомните, как вы приучали его к детскому саду – получилось же! Дайте минимум 7 дней для того, чтобы ребенок привык к новым условиям, окружению и не забирайте его в этот период домой, даже на день. У кого-то из детей может быть просто бытовой шок от того, что туалет на улице, душ по расписанию, нужно убираться, еда непривычно правильная и сбалансированная… и т.д.
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Механизм адаптации
Ни в коем случае не давайте ребёнку надежду, что заберёте его раньше, чем закончится смена. Он должен смириться, что он здесь до конца. Ведь только тогда включается механизм адаптации. Не поддавайтесь на эмоции/страшилки/манипуляции со стороны ребенка. Всесторонне исследуйте все факты. Спрашивайте у вожатых, привлекайте психолога.
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Доверяйте взрослым
Доверяйте персоналу лагеря. Здесь все работают во благо детей! У нас у всех общая цель, чтобы дети хорошо отдохнули, были здоровы и счастливы!
Материал и фото подготовлены управлением по делам молодёжи администрации г. Владимира
Верхний снимок: i-w-t.org
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