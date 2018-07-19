Книги на помойке

Реалии сегодняшнего дня: книги, за которыми ещё вчера «охотились» владимирцы, оказываются на помойке. Вчерашний дефицит – а хорошие книги в советское время относились к разряду дефицита – всё чаще становятся обузой. Их некуда поставить. Они мешаются. С них надо вытирать пыль. Это обременительно. И люди – стыдливо, а иногда и средь бела дня – относят издания в то место, куда обычно складируют мусор. К возмущению людей «старой закалки», любящих и ценящих книги. По их мнению, отправить книгу на помойку – это кощунство, святотатство… Но стоит ли ломать копья? У известного владимирского журналиста Евгения Склярова на этот счёт своё, отличное от многих мнение…