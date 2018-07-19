Как связан Владимир Маяковский с нашим краем?

С какого года Маяковский сотрудничал с областной газетой «Призыв» и печатал в ней свои стихи? 1917 1920 1923 Правильно! Неправильно! -

Отрывки из какой известной поэмы Маяковского впервые были опубликованы во владимирской газете «Призыв»? «Хорошо!» «Владимир Ильич Ленин» «Пятый Интернационал» Правильно! Неправильно! -

Кого из владимирских поэтов критикует Маяковский такими строками: «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну, а что вот …?! Так. Ничего. Морковный кофе»? А. Безыменский В. Полторацкий С. Ставровский Правильно! Неправильно! -

В каком году Маяковский приезжал во Владимир? 1918 1922 1927 Правильно! Неправильно! -

С какой целью Маяковский приезжал во Владимир? Провести творческую встречу с читателями Читать лекцию на тему: «Лицо левой литературы» Презентовать свою новую книгу Правильно! Неправильно! -

В каком месте Владимира выступал Маяковский? Партийный клуб Редакция газеты «Призыв» На квартире поэта Александра Безыменского Правильно! Неправильно! -

О ком из великих русских поэтов высказался Маяковский во Владимире таким образом: «…безусловно, талантливый поэт, но он часто писал не то, что нам надо, и этим приносил не пользу, а вред. Тем хуже, что он был талантлив»? Осип Мандельштам Александр Блок Сергей Есенин Правильно! Неправильно! -

Какая владимирская газета 20-х годов напечатала такой отзыв о выступлении Маяковского: «…пришёл на сцену, прокричал, поругал всех и вся, себя похвалил, прочитал несколько своих стихотворений и быстро, боясь опоздать на поезд, убежал. Доклад был наполнен самохвальством, сравниванием себя с классиками, с двигателями культуры»? «Владимирская газета» «Красная молодёжь» «Призыв» Правильно! Неправильно! -

«Как рассказать о нем?/ Нелегко мне, / Разве такой уместится в строке! / Я Маяковского вечер помню / В нашем маленьком городке…» Кто из владимирских поэтов написал стихотворение о встрече с Маяковским в нашем городе? В. Полторацкий А. Безыменский Ю. Мошков Правильно! Неправильно! -