Как связан Владимир Маяковский с нашим краем?

С какого года Маяковский сотрудничал с областной газетой «Призыв» и печатал в ней свои стихи?
Правильно!
Неправильно!
-
Отрывки из какой известной поэмы Маяковского впервые были опубликованы во владимирской газете «Призыв»?
Правильно!
Неправильно!
-
Кого из владимирских поэтов критикует Маяковский такими строками: «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну, а что вот …?! Так. Ничего. Морковный кофе»?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком году Маяковский приезжал во Владимир?
Правильно!
Неправильно!
-
С какой целью Маяковский приезжал во Владимир?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком месте Владимира выступал Маяковский?
Правильно!
Неправильно!
-
О ком из великих русских поэтов высказался Маяковский во Владимире таким образом: «…безусловно, талантливый поэт, но он часто писал не то, что нам надо, и этим приносил не пользу, а вред. Тем хуже, что он был талантлив»?
Правильно!
Неправильно!
-
Какая владимирская газета 20-х годов напечатала такой отзыв о выступлении Маяковского: «…пришёл на сцену, прокричал, поругал всех и вся, себя похвалил, прочитал несколько своих стихотворений и быстро, боясь опоздать на поезд, убежал. Доклад был наполнен самохвальством, сравниванием себя с классиками, с двигателями культуры»?
Правильно!
Неправильно!
-
«Как рассказать о нем?/ Нелегко мне, / Разве такой уместится в строке! / Я Маяковского вечер помню / В нашем маленьком городке…» Кто из владимирских поэтов написал стихотворение о встрече с Маяковским в нашем городе?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком виде дух Маяковского вернулся во Владимир спустя 88 лет?
Правильно!
Неправильно!
-
Поделиться:
Обсуждение