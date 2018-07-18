Выставка одной картины открылась в Палатах

Работа Анатолия Кувина – одного из ярчайших представителей владимирской пейзажной школы – украсила вестибюль Палат. Она называется “В Пушкинском заповеднике. Савкина горка”, и пройти мимо неё невозможно.

На картине – спокойный летний пейзаж. Первый план занимает уходящее вдаль русло реки. На берегу от городской суеты и забот отдыхают люди. Идеально подобранная цветовая гамма настолько точно передаёт настроение природы, что начинаешь чувствовать приятный и тёплый летний ветерок и запахи травы.

Анатолий Кувин родился в 1931 году в селе Молитеево Владимирской области и был самым младшим ребенком в семье, где, кроме него, было еще восемь детей. По его собственному признанию, именно первые семь лет сельской жизни заложили в нем основы восприятия мира, став камертоном будущего творчества. В работах Кувина сочетаются повышенная цветовая экспрессия, декоративность и реалистическая тональность. Посмотреть на работу мастера можно будет до 19 августа.

Константин Миронов

Фото: Константин Миронов/Prizyv.ru

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