Уникальные рецепты летнего чая

Пряный с цветками бархатцев и побегами туи, ароматный из полевых цветов, ферментированный из садовых листьев… Вкусный, душистый, насыщенный силами матушки-природы. Летний чай должен быть свежим или высушен максимально бережно. Тогда он будет иметь максимально естественные вкус и аромат. В нём сохранится вся польза летних луговых трав и душистых садовых растений. Обратите внимание: свежий чай, подвергшийся минимальной обработке, бодрит и охлаждает, а ферментированный – согревает и насыщает. И тому, и другому найдется время и место на нашем столе. Только не упустите время: с Ивана Купалы, 7 июля, до Ильина дня, 2 августа, самая подходящая пора для заготовки травяных сборов для чая.

Опытный садовод и травник Эдуард Кошевец делится своими уникальными рецептами приготовления чудесного летнего напитка.