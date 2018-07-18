Уникальные рецепты летнего чая

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Поспешите заготовить травы
Пряный с цветками бархатцев и побегами туи, ароматный из полевых цветов, ферментированный из садовых листьев… Вкусный, душистый, насыщенный силами матушки-природы. Летний чай должен быть свежим или высушен максимально бережно. Тогда он будет иметь максимально естественные вкус и аромат. В нём сохранится вся польза летних луговых трав и душистых садовых растений. Обратите внимание: свежий чай, подвергшийся минимальной обработке, бодрит и охлаждает, а ферментированный – согревает и насыщает. И тому, и другому найдется время и место на нашем столе. Только не упустите время: с Ивана Купалы, 7 июля, до Ильина дня, 2 августа, самая подходящая пора для заготовки травяных сборов для чая.
Опытный садовод и травник Эдуард Кошевец делится своими уникальными рецептами приготовления чудесного летнего напитка.
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Пряный с бархатцами и побегами туи
В равных пропорциях возьмите кустики мяты, мелиссы, чабреца или душицы. Нарежьте их на равные части. Цветы бархатцев и молодые побеги туи добавляйте в сбор по своему вкусу. Чем их больше, тем ярче в чае пряная нотка. Такой сбор хорошо заваривать и в свежем виде, и в сушеном. Выложите травы на хлопчатобумажную ткань в затененном месте и сушите до легкой ломкости. Храните сбор в полотняном мешочке или стеклянной банке.
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Ароматный из полевых цветов
Дикорастущие душицу и зверобой также нарежьте ножницами на равные части. Добавьте к ним цветки полевой ромашки и выложите на полотенце. Сушите в затененном месте при комнатной температуре. Готовое сырье для чая сложите на хранение в полотняные мешочки. Для этих целей можно приспособить и обыкновенную хлопчатобумажную наволочку.
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Ферментированный из садовых листьев
Свежие листья смородины, малины и клубники (земляники) прокрутите через мясорубку. Получившуюся массу положите в кастрюлю, накройте ее влажным полотенцем и дайте сутки постоять при комнатной температуре. Выложите настоявшуюся массу на противень и отправьте в нагретую до 60 градусов духовку до полного высыхания. Можно в несколько приемов, как вам позволяет время. Чем дольше сушите – тем темнее будет чай, вплоть до черного. Готовую заварку сложите в стеклянные банки, накройте плотной хлопчатобумажной тканью и завяжите бечевкой.
Татьяна Лысова
Фото Эдуарда Кошевца
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