Кто такой Андрей Рублев: слышали многие, знают не все

17 июля по православному календарю был день преставления преподобного Андрея (Рублева) Московского – так церковь именует прославленного иконописца, которого мы знаем просто как Андрея Рублева. Историки спорят, где он родился – в Московском княжестве или новгородских землях. Но в любом случае неоспоримо, что он долгое время жил и работал во Владимире, а его фрески до сих пор украшают Успенский собор. Андрею Рублеву даже поставили памятник в центре города. Но знают ли горожане, кто такой Андрей Рублев? Ответ на этот вопрос между памятником Рублеву и местом его работы искал Слава Логинов.

Фото: Pruzyv.ru