18+

Кто такой Андрей Рублев: слышали многие, знают не все

Владимирцы и гости города вспоминают знаменитого иконописца

17 июля по православному календарю был день преставления преподобного Андрея (Рублева) Московского – так церковь именует прославленного иконописца, которого мы знаем просто как Андрея Рублева. Историки спорят, где он родился – в Московском княжестве или новгородских землях. Но в любом случае неоспоримо, что он долгое время жил и работал во Владимире, а его фрески до сих пор украшают Успенский собор. Андрею Рублеву даже поставили памятник в центре города. Но знают ли горожане, кто такой Андрей Рублев? Ответ на этот вопрос между памятником Рублеву и местом его работы искал Слава Логинов.

Фото: Pruzyv.ru

Обсуждение 1

  • Елизавета:
    18.07.2018 в 11:27

    Зачем ведущий задает вопросы и, получая неправильные ответы, кивает утвердительно? Он сам не знает? Если это сарказм, то ничего глупее и придумать нельзя! А сам автор-то знает факты, которыми интересуется?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Как с вами связаться? (обязательно)

Сообщение

Наш Рублев – копия с Дюрера?

В Успенский собор – только группой

Успенский собор преодолел 5-тысячный рубеж

Суздальские колокола звонили по Тарковскому

Рублева пока не тронут

Фрески Рублёва засияли в новом свете