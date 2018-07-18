Дуэли на Владимирской земле были не редкостью

110 лет назад в издательстве «Сириус» вышел в свет «Дуэльный кодекс». Написал его чиновник российского МИДа Василий Дурасов – представитель старинного дворянского рода, тесно связанного с Владимирской губернией. Автор предусмотрел все, что может прямо или косвенно относится к дуэлям на шпагах, пистолетах, саблях, включая правила относительно степени оскорблений, одежды для поединков, обязанностей секундантов и даже ответственности за ложные статьи журналистов! Свой опыт Дурасов мог получить и на примере поединков, участниками которых оказались наши земляки.

Принц крови

Василий Дурасов официально доказал свое происхождение по мужской линии от короля Франции Людовика VIII. Тем самым он получил официальное признание Западной Европы и российского императора Николая II на герцогский титул в качестве принца крови. Скончался он в Риме в 1971 году, более полувека прожив в эмиграции. Но все-таки наибольшую известность Дурасов снискал в качестве признанного арбитра дуэлей в России.

Дуэли являлись неотъемлемой стороной жизни Российской Империи. В отечественной истории поединки – почти обыденное явление, как, скажем, охота, балы и званые обеды. Со времен Петра Великого российское дворянство переняло западные обычаи выяснять отношения с оружием в руках, которые были не чем иным, как отголоском давно отживших свое средневековых ристалищ.

Величайшие поэты Пушкин и Лермонтов погибли от дуэльной пули, Грибоедов получил рану на дуэли с декабристом Якубовичем, Лев Толстой едва не сошелся в поединке с Тургеневым, а писатель Вениамин Каверин вызвал своего коллегу по цеху Михаила Зощенко на дуэль аж в 1922 году!

Неудивительно, что и в нашей литературе соперники сходятся у барьеров едва ли не чаще, чем в жизни. Это Гринев и Швабрин в «Капитанской дочке», Сильвио и граф Б. в «Выстреле», Онегин и Ленский в «Евгении Онегине» Пушкина, Печорин и Грушницкий в «Герое нашего времени» Лермонтова, Пьер и Долохов в «Войне и мире» Толстого, Базаров и Кирсанов в «Отцах и детях» Тургенева, Ромашов и Николаев в «Поединке» Куприна. Не является исключением Владимирский край, выходцы из которого тоже не раз становились участниками поединков, о которых известно куда меньше, чем о классических дуэлях.

Пустая ссора

В мае 1811 года сын владимирского помещика штабс-ротмистр Кавалергардского полка Михаил Николаевич Авдулин, выросший в усадьбе Гаврильцево нынешнего Камешковского района, вызвал на поединок ротмистра-однополчанина Николая Николаевича Шеншина. Поводом стала пустая ссора: заспорили, можно ли водить караул через Летний сад в Петербурге или в обход его ограды. Авдулин повел кавалергардов напрямик по аллеям Летнего сада, Шеншин сделал ему замечание. В итоге они стрелялись на пистолетах, и Шеншин был убит наповал. Авдулин позже стал героем Отечественной войны 1812 года и дослужился до генеральского чина.

Осенью 1818 года сын владимирского помещика чиновник МИДа Александр Сергеевич Грибоедов, уже задумавший создание комедии «Горе от ума», стрелялся с будущим декабристом – корнетом лейб-гвардии Уланского полка Александром Ивановичем Якубовичем. Они были секундантами на известной в истории дуэли, где камер-юнкер граф А.П. Завадовский застрелил штабс-ротмистра Кавалергардского полка В.В. Шереметева, и поссорились. Якубович прострелил нашему земляку кисть левой руки. После гибели Грибоедова в 1829 году в Тегеране по искалеченному пулей Якубовича пальцу удалось опознать останки растерзанного толпой фанатиков драматурга.

Оскорбление даме

В 1840-е годы из-за дуэли загубил свою карьеру сын бывшего харьковского губернатора и богатого помещика Александровского и Ковровского уездов гусарский офицер Павел Васильевич Муратов. За поединок его сослали из Петербурга в захолустный Оренбургский линейный батальон. Оттуда он и вышел в отставку в скромном чине штабс-капитана. В 1854 году скончался в своей усадьбе сельце Сельчугово Ковровского уезда ещё совсем не старым человеком. Имя его соперника так и осталось неизвестным.

25 декабря 1851 года в селе Зименки Ковровского уезда прямо во время рождественского вечера стрелялись отставной поручик Белевского пехотного полка Михаил Иванович Култашев, сын хозяина зименковского имения, и отставной поручик Гусарского наследного гросс-герцога Саксен-Веймарского полка Василий Евлампиевич Кашинцев. Дуэль произошла из-за дамы: Кашинцеву показалось, что Култашев недостаточно почтительно отозвался о его невесте Александре Шубиной. Поединок оказался роковым для обоих дуэлянтов: Култашев погиб на месте, а Кашинцев получил смертельную рану, от которой позже скончался.

Памятник Култашеву сохранился в Зименках до сих пор. Могила Кашинцева при церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Барское Татарово Вязниковского уезда уничтожена в 1950-е годы, когда этот храм был приспособлен под котельную для турбазы в бывшем имении Кашинцевых-Протасьевых. Невеста Кашинцева девица Шубина так и не вышла замуж и в итоге ушла в монастырь, который сама же и основала.

Смерть по недоразумению

В декабре 1857 года во Владимире стрелялись молодой дворянин и богатый судогодский помещик Сергей Андреевич Хоненев и штабс-капитан Якутского пехотного полка Александр Петрович Маньков, герой обороны Севастополя во время Крымской войны, сын ветерана Отечественной войны 1812 года, ковровского и вязниковского помещика. Причиной дуэли стало недоразумение: Хоненев приревновал офицера к своей девушке Любови Алалыкиной, хотя на самом деле тот находился в обществе сестры последней – Софии Алалыкиной.

Девицы были очень похожи, и вечером при свечах молодой человек попросту обознался, к тому же его спровоцировали на конфликт. Однако он публично дал пощечину офицеру-фронтовику, и хотя недоразумение разъяснилось, дуэль все-таки состоялась. Видимо, Алалыкин был не на шутку оскорблен выходкой юнца и застрелил соперника наповал, так как с оружием в качестве кадрового военного с огромным боевым опытом обращался не в пример лучше 21-летнего светского вертопраха. Позже Алалыкин сделал карьеру по выборам дворянства и в ковровском земстве.

Бурбон-уклонист

10 января 1864 года племянник погибшего на дуэли поручика В.Е. Кашинцева, о котором шла речь выше, выпускник Александровского лицея (того самого, где учился Пушкин), 29-летний отставной коллежский асессор Евлампий Иванович Протасьев, сын состоятельного вязниковского помещика и фабриканта, а также влиятельного чиновника, стрелялся с поручиком Екатеринославского драгунского полка Небольсиным. Вызов прислал поручик, он же был и ранен, хотя остался жив. Причины дуэли до конца неизвестны. Любопытная деталь: секундантом Протасьева был чиновник канцелярии московского генерал-губернатора, вязниковский помещик, коллежский регистратор Петр Александрович Неронов. Через 11 лет после дуэли Неронов женился на вдове Протасьева Марии Николаевне.

В 1885 году 26-летний участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. подпоручик Великолуцкого пехотного полка Сергей Михайлович Прокудин-Горский вызвал на дуэль нагрубившего ему командира полка полковника Болеслава Константиновича Кобордо. 54-летний полковник-бурбон, назначенный командиром Великолуцкого полка уже после войны, драться не пожелал, а доложил о вызове по команде. В результате дуэль не состоялась. Прокудина-Горского, помещика Покровского уезда и троюродного брата знаменитого основателя цветной фотографии С.М. Прокудина-Горского, военный суд приговорил к четырехмесячному заключению в крепости, после чего его перевели в 9-й Ингерманландский пехотный полк. Вскоре он вышел в отставку и потом служил податным инспектором в Петербурге и в Туркестане. Очевидно, к середине 1880-х гг. дуэли уже были не в моде.

Раритетный кодекс

Разумеется, данный перечень далеко не полон, но все равно дает представление о том, как и почему происходили пресловутые поединки. Долгое время дуэли регламентировались зарубежными (чаще – французским) неофициальными дуэльными кодексами, которые в России дополнялись и ужесточались. И когда, наконец, другой наш земляк Василий Дурасов, составил полноценный отечественный дуэльный кодекс, дуэли в России уже стали анахронизмом.

Впрочем, сам по себе дуэльный кодекс Дурасова сегодня является ценным антикварным изданием. В апреле 2016 года на аукционе в Москве один из экземпляров данной книги был продан за 42 тысячи рублей. Однако, возможно, его купили не просто как раритет, а в качестве руководства к действию?

Николай Фролов