А мне летать охота!

Перебороть свои страхи и увидеть землю с высоты птичьего полета – что может быть прекрасней? Впечатления от покорения неба останутся с вами если не на всю жизнь, то на пару месяцев точно. Ровно до следующего прыжка или полета. Парашют, параплан, воздушный шар – выбор во Владимире есть. Расскажем вам о трех самых популярных способах воспарить над землей.

Прыжки с парашютом

В теплое время года (обычно с мая по октябрь) с территории аэропорта Семязино неустанно поднимается в небо легендарный “кукурузник”. Владимирский аэроклуб ДОСААФ встречает очередных покорителей неба. Здесь можно прыгнуть одному, в тандеме с инструктором или же совершить ознакомительный полет на Ан-2.

Самостоятельный прыжок с парашютом – для самых смелых и уверенных в себе. Есть только ты и небо. Ну, и парашют, конечно. С запаской. Если решитесь, берите паспорт, надевайте одежду, полностью закрывающую руки и ноги, кроссовки (а лучше берцы) и захватите с собой два эластичных бинта для фиксации голеностопа. Дальше все зависит только от вас. И от погоды. Прыжкам могут помешать осадки, сильный ветер и низкая плотная облачность.

В аэроклубе необходимо будет пройти регистрацию и медосмотр. Причиной отстранения от прыжков могут быть повышенное или пониженное давление, тахикардия, алкогольное опьянение или абстинентный синдром, недавние травмы конечностей или черепно-мозговая травма. А еще придется встать на весы. Самостоятельный прыжок доступен для людей с весом от 45 до 100 килограммов. Возрастное ограничение – с 14 лет. Дети от 14 до 18 могут совершить прыжок только при родителях или же с их письменного согласия.

Перед тем как подняться в небо, предстоит пройти инструктаж. Запаситесь терпением, дело это не быстрое, но безопасность – превыше всего.

Инструктор проведет теоретическую и наземную подготовку. После чего проверит, как усвоен материал. Если зачет сдан – можно надевать парашют…

…и занимать место в самолете.

Ах да. Цена вопроса – 4000 рублей. В эту стоимость входит инструктаж, медосмотр, сам прыжок и укладка основного парашюта. Фото и видеосъемка для перворазрядников запрещена в целях безопасности.

Забудьте о гаджетах! Наслаждайтесь полетом! Тем более что длится он в среднем две минуты.

Прыжок с инструктором значительно упрощает задачу. От вас требуется только одно – получать удовольствие от открывающейся картины с высоты 3000 метров.

Медицинские противопоказания – те же, что и при самостоятельном прыжке. А вот возрастной ценз при прыжке в тандеме снижен до 8 лет (конечно, с согласия родителей). Цена вопроса – 8000 рублей. В стоимость сертификата входит инструктаж, медосмотр, сам прыжок и аренда комбинезона. Дополнительно возможно заказать фото и видеосъемку, заплатив еще 2500 рублей. Для тех, кто пока не решился шагнуть “в пропасть”, аэроклуб предлагает ознакомительный полет на “кукурузнике”.

Авиапутешествие вдоль города Владимира на высоте 800 метров в течение 20-25 минут обойдется в 2000 рублей.

Говорят, прыгнувшие впервые возвращаются снова… Кстати, второй прыжок в тот же день можно совершить за 2800. Также действуют скидки для больших компаний и именинников.

Полет на параплане

Прогуливаясь вечером по центру Владимира, часто можно увидеть парапланеристов, рассекающих небо в районе Загородного парка.

Участники парапланерного клуба “Пилот” не только сами с удовольствием поднимаются в небо, но и готовы покатать других на мотопараплане и аэрошюте. Все, что от вас требуется, – хорошее настроение и желание подняться в небо. Ну, и маленькое “но”: ограничение по весу в 100 килограммов. Полет не требует специальной подготовки, за вас все сделает пилот. После прохождения небольшого инструктажа можно смело отправляться в путь.

Мотопараплан и аэрошют оснащены моторами, что позволяет им выполнять полеты, несмотря на капризы погоды. Пилот поднимет вас на высоту 100-250 метров, откуда вы сможете не только рассмотреть красоту Владимира, но и сделать прекрасные снимки. Только держите телефон или фотоаппарат покрепче – за сохранность вашей техники пилот ответственности не несет.

Клуб “Пилот” использует две площадки для полетов: у Загородного парка и у гипермаркета “Глобус”. Путешествие на протяжении 15 минут обойдется вам в 3000 рублей.

Полет на воздушном шаре

Сегодня в Суздале открывается фестиваль воздухоплавателей “Золотое кольцо России”. 18 и 19 июля, по словам организаторов, будут катать всех желающих. Стоимость полета для детей до 16 лет составляет 4000 рублей, для взрослых – 7000 рублей.

Записываться на полеты на воздушных шарах нужно заранее. В стоимость включены: процесс подготовки аэростата с вашим участием, часовой полет на воздушном шаре и торжественное посвящение в воздухоплаватели. Нужно отметить, что полеты осуществляются только при определенных погодных условиях: скорости ветра не более 6 м/с и отсутствия сильных осадков. В случае непогоды организаторы вернут предоплату, внесенную за несостоявшийся полет.

Юлия Денисова

Фото: sky33.ru