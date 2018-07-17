Путешествие в пик сезона

Не секрет, что погода является одной из главных тем разговора россиян, и все мы ждем наступления теплого лета, чтобы скорее отправиться к морю. При этом очень важно хорошо подготовиться к такой поездке, и сегодня мы приведем несколько простых советов, которые помогут вам оставить в вашей памяти только хорошее впечатление от проведенного отпуска.

Покупаем билеты

Некоторые предпочитают покупать горящие билеты буквально за несколько дней до вылета. Они могут стоить значительно дешевле. Однако не забывайте, что в пик сезона по самым популярным направлениям, таким как Сочи, Крым, Турция, Греция, Испания и другие страны, их может просто не оказаться на выбранные вами даты. Могут возникнуть трудности и с бронированием отелей. Поэтому если вы собираетесь в путешествие летом или в праздничные дни, все-таки лучше позаботиться об этом заранее, чтобы иметь возможность сместить дату поездки. Можно подписаться на рассылку агрегаторов авиа и ж/д билетов, чтобы оперативно воспользоваться выгодным предложением. Подписку можно оформить и на популярные сервисы по подбору жилья. Отметьте приоритетные направления и оставьте заявку на отслеживание цен. Или воспользуйтесь предложением туроператоров – путевки могут оказаться значительно дешевле, чем поездка «дикарем».

Готовим документы

Если вы собираетесь в страну, где требуется виза, оставьте запас времени на её оформление. В пик сезона посольства зачастую не справляются с потоком туристов и могут выдавать документы с задержкой. Или выбирайте безвизовые направления, страны, где виза ставится на границе, или государства, которые оперативно оформляют онлайн-визу, например, Кипр, Индия, ОАЭ и другие. Помимо паспортов и свидетельства о рождении ребенка возьмите с собой есть копии этих документов. Если вдруг по какой-то причине вы потеряете оригиналы, это серьезно поможет вам вернуться обратно. Кроме того, скан паспорта можно использовать, если вы берете на прокат автомобиль, скутер, спортивное снаряжение и т.д.

Составляем маршрут

Заранее продумайте маршрут путешествия, если не собираетесь просто лежать на пляже. Куда можно съездить, что посмотреть, какие развлечения есть на курорте? Это поможет вам правильно составить список вещей, которые вы возьмете с собой, включить все необходимые опции в страховой полис, заранее забронировать отели, транспорт, рестораны, экскурсии, купить электронные билеты в музеи, скачать на смартфон карту местности и т.д. Тогда в путешествие точно пройдет по плану.

Оформляем страховку

Ни в коем случае не пренебрегайте покупкой страхового полиса тем более, что оформить его сейчас можно буквально за день до отъезда. Например, полисы ВТБ Страхование во Владимире (ООО СК “ВТБ Страхование”) можно купить в офисе страховой компании, в отделениях банка ВТБ и даже онлайн. Компания часто проводит акции и дарит промо-коды. Вы также можете расширить стандартную медицинскую страховку за счет страхования от несчастных случаев, гражданской ответственности и от несчастных случаев во время занятий любительскими видами спорта. Если вы заядлый экстремал, то лучше обратиться в офис компании заранее, чтобы вам подобрали индивидуальный полис. Он, конечно, будет стоить дороже, но это лучше, чем остаться без помощи и поддержки. Помните, что экстремальные виды отдыха не входят в страховое покрытие обычного полиса. Если вы купили путевку, имейте в виду, что в нее входит самый дешевый полис медицинского страхования с минимальным страховым покрытием. Для более надежной защиты вы можете оформить дополнительный полис. Тогда вы в любом случае будете уверены, что денег по страховке точно хватит для решения проблемы.

Защищаемся от солнца

Это первое, о чем нужно помнить, собирая чемодан. Чем выше UV-фильтр, тем лучше: в пик сезона солнечные лучи максимально агрессивны. Ведь помимо витамина D, который вырабатывается на солнце и которого нам так не хватает, мы рискуем получить и крайне неприятные заболевания. Ожоги и попадание ультрафиолета на родинки могут стать причиной развития меланомы. Это серьезное заболевание, которое не так просто вовремя обнаружить. Если вы часто путешествуете в жаркие страны, не пренебрегайте регулярными визитами к онко-дерматологу, чтобы убедиться, что с вами все хорошо. Кстати, вы можете подумать о том, чтобы позаботиться об онкозащите своего здоровья и членов семьи и приобрести страховой полис «Управляй здоровьем», который создан специально для того, чтобы обеспечить финансовую и медицинскую помощь на случай диагностирования онкологических заболеваний. Подробнее об этом мы расскажем в следующий раз.

По данным компании ВТБ Страхование чаще всего ездят отдыхать в зону Шенгена, Черногорию, Кипр.

40% туристов покупают полис за неделю до вылета.

25-35 лет – люди именно в этом возрасте чаще всего путешествуют.

Июль, август, январь – самые популярные месяцы для поездок.

Апрель, первая неделя июня, последняя неделя декабря – время, когда чаще всего покупают страховые полисы.

ООО СК “ВТБ Страхование”