Плацебо для недужных душ

Дали на «Призыв ТВ» заметку про гормональные расстройства, донимающие наших земляков. Ажиотажа она не вызвала. Если бы эти заболевания заменить сердечно-сосудистыми или дыхательной системы, которые куда как чаще становятся причинами печальных исходов, интереса читателей это, думаю, не добавило бы.

Ведь зачастую вопрос жизни и смерти кроется не в самих недугах, а совсем в других обстоятельствах. Даже в совокупности обстоятельств. Как то: где живёт заболевший – в городе, в глубинке ли; как быстро он может попасть на приём к нужному специалисту (глядишь, такового вообще нет в районе проживания); насколько профессиональным оказался врач; есть ли у пациента деньги на лечение и т.д. и т.п. Все эти «организационные моменты» столь сложны и не увязаны, что характер болезни может порой играть далеко не самую главную роль.

Моя тётушка из Собинки в прошлом году, простите за интимные подробности, что-то такое заподозрила у себя по части эндокринной системы. Такой роскоши, как эндокринолог, в Собинке нет, пришлось идти к терапевту, брать направление в областную больницу, записываться в ОКБ (за месяц-полтора вперёд), после чего уже во Владимире врач выдал ей направления на анализы (которые, разумеется, быстро тоже не делаются), а затем надо было опять приезжать в ОКБ, предварительно снова записавшись. Но без номера нового направления электронная система записать отказалась, так что следовало опять идти к терапевту за направлением, да, кроме того, выяснилось, что эндокринолог во Владимире ушёл в отпуск. Весь процесс – от похода к терапевту до постановки диагноза и назначения лечения – занял бы в совокупности около пяти месяцев…

Мне впоследствии говорили, что эндокринолог, назначив анализы, сама должна была выдать направление или что-то в этом роде – наверное, тётушка чего-то не поняла… Наверное. Если бы она поняла, процесс занял бы куда меньшее время – месяца три-четыре. А так тётушка решила, что заболевания эндокринной системы, наверное, не самое страшное, что может быть на свете, и хождение по врачам бросила.

Ладно, есть болезни, с которыми можно годами мириться, терпеть, переносить. Потом аукнется, конечно, но пока… А ведь зачастую нет этого времени – счёт на дни идёт, на часы. Быстрота нужна, оперативность. Которые при сонной неповоротливости казённого здравоохранения могут обеспечить преимущественно деньги, платное лечение, то есть для большинства – не вариант… Да и деньги – не гарантия…

И если раньше я с воодушевлением воспринимал новости о том, что где-то – в Европе, Америке, России – придумали панацею против ранее неизлечимого недуга, то сейчас отношусь к этому сдержанно, почти пессимистично: пока до нас дойдёт… и сколько это стоит… и как туда попасть… и кому это доступно?

А надежду поддерживает русский авось: авось пронесёт, авось со мной или близкими беды не случится. Авось – наше народное плацебо. Разве что запатентовать осталось.

Николай Лившиц