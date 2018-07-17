Что такое фейк и как его распознать?

Начало XXI века попадет в истори, как время беспрецедентного тотального вранья в средствах массовой информации, социальных сетях и блогосфере. МИД РФ запустило страницу на официальном сайте, где публикуются фейки и опровержения в отношении России. Подобные сервисы существуют и в других странах, например, в Чехии и Франции. Ведущие социальные сети начинают активную борьбу с фейками. И поди разбери, кто врет, а кто нет! А давайте все-таки попробуем разобрать.

Так что же такое фейк? Фейк — это информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.

В свое время я провел эксперимент в одной из социальный сетей. Я обещал, что найду фейк на странице любого пользователя, кто периодически репостит чужую информацию. Желающих провериться оказалось не так много, но у всех отозвавшихся фейки были-таки обнаружены.

Масштаб проблемы просто колоссальный! Кто-то называет это третьей мировой информационной войной, кто-то – эпохой постправды. Факт остается фактом: сидя в Интернете, надо быть всегда начеку. Кстати, насчет постправды (post-truth) – этот термин в 2016 году был признан словом года по версии редакции Оксфордского словаря в Англии.

Термин “постправда” пришел к нам с Запада. Согласно Википедии:

Поли́тика постпра́вды (англ. post-truth politics) — тип политической культуры, в которой дискурс в основном формируется через обращение к эмоциям и личным убеждениям аудитории (при этом подробности политической реальности остаются без внимания), повторение одной и той же аргументации и упорное игнорирование объективных фактов, противоречащих заданной концепции.

Обращение к эмоциям, личным убеждениям играют куда большую роль в формировании общественного мнения, чем объективные факты. Так, например, классическим примером постправды является утверждение Дональда Трампа, сделанное в 2008 году, что Барак Обама не был рожден в США. Оно получило широчайшее освещение в СМИ, и Белому дому даже пришлось опубликовать свидетельство о рождении Президента. Тем не менее, согласно опросам, в 2008 году 20% населения Америки верили, что Барак Обама – мусульманин. Причина подобного кроется в том, что яркий, эмоциональный, вызывающий сильный всплеск интереса фейк распространяется гораздо быстрее, чем вышедшее вслед за ним опровержение, которое, как правило, получает совсем слабое распространение и его практически никто не замечает.

Но не только в политическом дискурсе применяются фейки. Также этим инструментом активно пользуются интернет-маркетологи. Так, например, все мы сталкивались в Интернете с ложными сообщениями о смерти того или иного знаменитого человека. Задача подобных сообщений всего одна – получить ваш клик. Нагнав трафик на сайт, можно продать больше рекламы и попутно подняться в выдаче в поисковиках. Даже придуман специальный термин – “кликбейт-заголовки”, который наиболее точно отражает всю суть вирусного механизма. Click – это нажатие мышкой по ссылке, а bait – это приманка, как на рыбалке, только в роли рыбы – человек. Чем больше кликов на приманку поймано, тем крупнее улов и удачнее “рыбалка”.

Поэтому довольно часто в Интернете суть материала и заголовок имеют очень мало общего.

В 2012 году американские исследователи Джонатан Шоенфелд (Jonathan D Schoenfeld) и Джон Иоаннидис (John PA Ioannidis) опубликовали в журнале “The American Journal of Clinical Nutrition” исследование, в котором они проанализировали сообщения о научных достижениях в борьбе с раком, в которых фигурировали ингредиенты из обычной поваренной книги. В итоге они получили вот такую картинку:

Как мы видим, так популярные сегодня сообщения о медицинских прорывах имели диаметрально разные результаты в разное время в разных источниках. Или другой пример: я просто погуглил горячую нынче тему о влиянии веса на продолжительность жизни.

Как тут не заработать когнитивный диссонанс?

Наибольшую роль в распространении фейков играют, конечно же, социальные сети. Буквально на днях Твиттер стал массово удалять ботов (подставные страницы, мимикрирующие под реальных пользователей, автоматически рассылающих ту или иную информацию). В результате многие топовые блогеры лишились миллионов подписчиков – они были ненастоящими. Все эти годы Твиттер, пожалуй, был лидером по числу зарегистрированных ботов. Все эти фейковые аккаунты в один прекрасный момент могут начать распространять одно и то же, выводя ту или иную новость в тренды или продвигая определенные страницы в поисковиках. И если новость вызывает эмоцию или соответствует личным убеждениям человека, к распространению подключаются реальные люди. При таком наплыве опровержение становится практически незамеченным, чем и пользуются самые разные лица – от маркетологов, запускающих вирусные рекламы, до политиков, формирующих то или иное общественное мнение.

Так как же сохранить рассудок в этом нескончаемом информационного потоке, в котором мы живем? Для себя я выработал три правила:

1. Всегда ищу первоисточник информации.

2. Всегда проверяю, насколько первоисточник авторитетен в описываемом вопросе.

3. Всегда слушаю мнение второй стороны для понимания полноты картины. Вторая сторона – это те или тот, кто упоминается в публикации первоисточником.

Эти три правила позволяли мне регулярно опровергать фейки, в том числе и в том эксперименте в социальных сетях, о котором я упоминал в начале статьи. В следующий раз, когда рука потянется нажать кнопку “перепост”, просто проверьте взволновавшее вас сообщение по этим трем критериям. И помните, если то или иное сообщение вызвало у вас сильные эмоции, – это первый повод усомниться и подвергнуть новость критике.

Виктор Волчек

Главное фото: карикатура “Распространители фальшивых новостей” (Фредерик Оппер, 1894 год, Библиотека Конгресса США)