Забери меня домой: невыдуманные истории жителей котокафе

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Нет ли здесь вашего кота?
Пообщаться с котами из приюта, и без долгих проволочек забрать понравившегося домой – это можно сделать, если прийти в первое во Владимире котокафе “Котангенс”. Благотворительный проект супругов Олега и Ирины Лисовских открылся в марте, за это время здесь смогли пристроить семь животных, но на их место пришли другие коты и кошки. Узнать, как помочь зоозащитникам, можно в группе котокафе “ВКонтакте”. А мы пообщались с Ириной Лисовской, которая рассказала нам об обитателях котокафе. Присмотритесь, может быть, среди них есть кот, которого вы искали всю жизнь?
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Маркиз
Маркиз очень добродушный кот, я бы даже сказала, “валеночек” – его можно гладить бесконечно. У него есть здесь родной брат Семен. Они очень любят друг друга. Маркиз и Семен вместе жили у пожилой хозяйки, но, к сожалению, женщина умерла, и они остались без крыши над головой. Их передали в приют, откуда они и попали к нам в котокафе.
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Семен
Семен – брат Маркиза. У них очень нежные братские чувства: они вместе спят, вместе кушают, вылизывают друг другу шерстку – заботятся друг о друге. Нам, конечно, очень хочется хотя бы одного из них пристроить, но было бы здорово, если бы их взяли вдвоем. Они точно будут друг по дружке скучать. Причем Маркиз еще общается с другими обитателями котокафе, а Семен к брату очень сильно привязан и к другим котам относится с подозрением. Зато с удовольствием идет на руки к людям.
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Семен Семеныч
Семен Семеныч – наш самый взрослый обитатель, ему четыре года. Дело в том, что он тоже Семен, поэтому, чтобы не путаться, ему дали еще и отчество. Очень интеллигентный кот. Наполовину перс, наполовину – британец. Его шерстка сейчас выглядит не лучшим образом. Когда его подобрали, у него были колтуны, пришлось все выстригать. Обрастет – будет пушистым красавцем. У нас он совсем недавно, около недели.
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Сара
Сара была подвальной кошкой, над которой кто-то сжалился, подобрал и отвез в приют. Ее обработали, сделали все прививки, а потом привезли к нам. Она совсем еще молоденькая кошечка, ей нет и девяти месяцев. Как и все котята, очень игривая. У нее есть особенность: почему-то она обожает лизать посетителям ноги.
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Сова
Сова у нас “старожил”, еще из первой партии. Когда мы только открывались, ее к нам привезли. Всех уже разобрали, а ее пока нет. Она наполовину перс, поэтому у нее немного сложный характер. С другими кошками особо не ладит. Это та самая “кошка, которая гуляет сама по себе”. Но если человек ей понравится – она даст себя погладить. Насилия над собой не терпит: за хвост или за усы ее брать нельзя – будет рычать. Наверное, поэтому Сова не очень подойдет семьям с совсем маленькими детьми.
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Монро
Кошка-монрошка – девочка из второй партии, с чудесной расцветкой. Она даже не рыжая, а именно огненная, как называют этот окрас. Глаза – ярко-янтарные, все влюбляются в них. Очень добрая и ласковая к людям, ластится ко всем, на ручки идет. А вот с котами и кошками ведет себя как королева, любит гонять “новобранцев”.
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Снежок
Наш самый младший член коллектива, ему нет и шести месяцев – совсем малыш. Наполовину ангорский. Есть стереотип, что белые кошки глухие. У Снежка никаких нарушений в этом плане нет, на имя откликается отлично. Очень ласковый котенок, очень игривый, бегает за мячиками, все сшибает, все сносит. Обычно, он очень активный, но не против и подремать в дождливую погоду.
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Лучик
Лучик тоже один из “старичков” – приехал в одно время с Монро. Очень игривый, ему годика нет еще. Обожает таскать мышей резиновых, хотя и с палочкой тоже любит играть. Ласковый, приходит ко всем, всех обнюхивает, ко всем ластится. С другими котиками не конфликтует. Отлично подойдет семье с детьми.
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Тучка
Этой кошке годик с небольшим. Шерсть как у пантеры, глаза – изумруды. Она ласковая, но в то же время игривая. А еще эта кошка любит “поговорить”, озвучивает свои действия. Но и вас всегда выслушает с внимательным видом. Очень любит обниматься и играть. Тучка наверняка станет лучшим другом для одиноких людей, но и семье с ней будет комфортно.
Алена Славина
Фото: Алена Славина/Prizyv.ru
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