Забери меня домой: невыдуманные истории жителей котокафе

Сова у нас “старожил”, еще из первой партии. Когда мы только открывались, ее к нам привезли. Всех уже разобрали, а ее пока нет. Она наполовину перс, поэтому у нее немного сложный характер. С другими кошками особо не ладит. Это та самая “кошка, которая гуляет сама по себе”. Но если человек ей понравится – она даст себя погладить. Насилия над собой не терпит: за хвост или за усы ее брать нельзя – будет рычать. Наверное, поэтому Сова не очень подойдет семьям с совсем маленькими детьми.