Владимирские прожекты “русского Монте-Кристо”

Железную дорогу между Ковровом и Муромом пустили в 1880 году. На это ушло семь лет и более трех миллионов рублей. Между тем древний город на Оке мог бы получить железнодорожное сообщение почти на 30 лет раньше благодаря отставному гвардейскому офицеру Александру Вонлярлярскому, которого за деловую хватку, огромное богатство и эксцентричность современники звали “русским Монте-Кристо”. Более того, благодаря тому же Вонлярлярскому, в 1848 году могло начаться строительство железной дороги Москва – Нижний Новгород через Владимир и Ковров. Случись это, и судьба Владимира, Коврова и Мурома могла бы сложиться совсем по-иному…

Александр Александрович Вонлярлярский родился в 1802 году в семье отставного офицера. Получив домашнее образование, он поступил офицером в лейб-гвардии Семеновский полк. Однако в полку произошел бунт из-за самодурства командира, все офицеры-семеновцы были переведены в армию, и лейб-гвардии прапорщик Вонлярлярский неожиданно для самого себя оказался в Бутырском пехотном полку. Столь неудачное начало военной карьеры привело к тому, что вскоре молодой офицер вышел в отставку в скромном чине армейского поручика.

Отставной поручик Вонлярлярский женился на богатой невесте Вере Дмитриевне Полторацкой и длительное время вел обычную жизнь состоятельного рядового помещика. Вонлярлярский был дальним родственником Варвары Аркадьевны Нелидовой, фаворитки Николая I. Их роман длился целых 17 лет, вплоть до смерти монарха.

Чем объясняются самые дружеские чувства, которые Варвара Нелидова испытывала к родичу Вонлярлярскому, — неизвестно. Но, став императорской фавориткой, она постоянно была на стороне своего кузена, всячески отстаивая и, как теперь бы сказали, лоббируя его интересы при царском дворе.

Поначалу она отрекомендовала Вонлярлярского другому своему родственнику графу Клейнмихелю, любимцу царя, занимавшему видную и хлебную должность главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий. Благодаря этому Вонлярлярский получил выгодный подряд на строительство шоссе Малоярославец — Бобруйск за огромную сумму в 9 миллионов рублей. Именно из-за больших денег у Вонлярлярского вышел конфликт с Клейнмихелем, который считал, что смета крайне завышена. Но ни Клейнмихелю, ни другим министрам не удалось победить фаворитку Николая I. В итоге Вонлярлярский получил из казны всю сумму сполна, сказочно разбогатев. Ну а царь остался доволен новым шоссе и пожаловал подрядчика титулом статского советника, аналогичным армейскому бригадному генералу.

Через Нелидову Вонлярлярский получил и несколько других очень выгодных подрядов. Войдя во вкус, он решил заняться строительством железных дорог. В 1847 году он предложил правительству построить железную дорогу Москва – Нижний Новгород за 12 миллионов рублей. Для такой магистрали это была более чем приемлемая цена (дорога Москва – Петербург обошлась в 67 с лишним миллионов). Но министерство финансов отказало, сославшись на то, что проект плохо проработан. Та же судьба постигла другой проект Вонлярлярского о строительстве железной дороги Москва – Муром с продолжением трассы вплоть до Елатьмы, с которым он выступил в 1849 году. Его, тоже не без участия Клейнмихеля, “зарубили”. Тем не менее Николай I в 1851 году демонстративно назначил статского советника Вонлярлярского в 1-е отделение Собственной Императорской канцелярии, ведавшей подготовкой высочайших указов, приказов и рескриптов, а также контролем за их исполнением. Кстати, шефом Вонлярлярского оказался Александр Сергеевич Танеев, двоюродный дядя композитора Сергея Ивановича Танеева.

Кончина Николая I в 1855 году лишила Вонлярлярского поддержки Нелидовой, потерявшей влияние при дворе. Но, тем не менее, в 1856 году он вновь выступил с предложением построить Московско-Нижегородскую железную дорогу. На этот раз предложенный им проект был тщательно проработан, а будущая трасса обследована на всем ее протяжении, причем Александр Александрович лично курировал подготовку документации и нивелировку местности. Но подряд отдали не ему, а частной компании с французским капиталом. По всей видимости, не бескорыстно. Причем по свидетельству инженера-путейца барона Андрея Ивановича Дельвига, при начавшемся летом 1857 года строительстве железной дороги Москва – Нижний Новгород, которая прошла через всю Владимирскую губернию, в том числе через Владимир и Ковров, “при прокладке трассы изучались проект и сметы, разработанные Вонлярлярским”.

Потерпев неудачу со строительством железных дорог, Вонлярлярский, тем не менее, нажил огромное состояние. В Петербурге он выстроил огромный роскошный дом на аристократической Английской набережной, где давал балы и вечера с участием высшего света столицы, а родовое смоленское имение перестроил в подобие Петергофа. О богатстве и возможностях Вонлярлярского в обществе ходили легенды, а сам он получил прозвище “русский Монте-Кристо” в честь главного героя популярного романа Александра Дюма.

Граф Михаил Дмитриевич Бутурлин вспоминал о Вонлярлярском так:

“Вонлярлярский был любезнейший человек, вполне созданный для общественной жизни, веселого нрава, услужливого до крайности, и добрейшей души, но со склонностью пустить при удобном случае пыль в глаза. Поговоркой у него было, “что надо стремиться к невозможному, чтобы получить лишь возможное”. И признавался, что деятелен и предприимчив потому, что на душе у него спокойно, а спокойно на душе потому, что дома у него семейное счастье”.

А.А. Вонлярлярский скончался в июне 1861 года, ему было 59 лет. Его сын, гвардейский офицер Александр Вонлярлярский-младший, был женат на Анне Вырубовой, представительнице старинного владимирского дворянского рода. А дочь Вера вышла замуж за статского советника Александра Рачинского, владельца богатого имения Яковлево в Ковровском уезде.

Сегодня “русский Монте-Кристо” основательно забыт. А его сказочный дворец в селе Вонлярово Смоленской области снесен до основания. Лишь у чудом сохранившегося храма в честь св. Александра Невского уцелел гранитный валун на могиле Александра Александровича и Веры Дмитриевны Вонлярлярских, сполна познавших удачу и семейное счастье.

Николай Фролов