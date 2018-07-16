Три экспресс-метода приготовления малосольных огурцов

Нам понадобятся: огурцы — 500 г, чеснок — 1-2 зубчика, укроп — половина пучка, хрен — 0,5 листа, перец и соль — по вкусу.

Огурцы помойте и срежьте с двух сторон кончики. Порежьте некрупными кружочками или брусочками и хорошенько их посолите. Измельчите чеснок и укроп, причем только нежные его части, грубые стебли удалите. Половинку листа хрена порвите на небольшие фрагменты, чтобы потом их можно было легко удалить. Растолките 2-3 горошины перца, аромат будет просто сногсшибательным.

Все приготовленные продукты сложите в полиэтиленовый пакет, а лучше сразу в два – для прочности. Закрутите пакет и очень энергично потрясите его вверх-вниз, чтобы все компоненты перемешались, при этом должен появиться сок. Дайте полежать пакету 10 мин. и затем еще раз потрясите. После чего наберите в пакет воздуха, плотно завяжите и уберите в холодильник. Через час можете смело подавать огурцы на стол.

Если нет холодильника, то при комнатной температуре можно выдерживать 30-40 мин., периодически потряхивая пакет. Когда такая закуска долго лежит, то начинает преобладать чесночный запах, а сами огурцы теряют форму. Поэтому съесть все желательно за один день.