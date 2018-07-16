Три экспресс-метода приготовления малосольных огурцов

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Супербыстрые рецепты летней закуски
Засолка огурцов в пакете, с соком лайма или соевым соусом позволяет получить вожделенную закуску не просто быстро, а очень быстро. Эти варианты приготовления малосольных огурцов будут востребованы и дома, и на даче, и даже на работе. А уж те, кто выехал на природу, вообще считают их самыми лучшими. Малосольные огурчики — прекрасная летняя закуска по поводу и без повода. Их отлично подать к вареной картошечке, к шашлыкам, к жареной курице, к любым другим блюдам. Их можно использовать как компонент для салатов или просто похрустеть для удовольствия.
Кулинарный блогер Светлана Баталова раскрывает простые секреты супербыстрого приготовления малосольных огурцов.
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Пакетный способ
Нам понадобятся: огурцы — 500 г, чеснок — 1-2 зубчика, укроп — половина пучка, хрен — 0,5 листа, перец и соль — по вкусу.
Огурцы помойте и срежьте с двух сторон кончики. Порежьте некрупными кружочками или брусочками и хорошенько их посолите. Измельчите чеснок и укроп, причем только нежные его части, грубые стебли удалите. Половинку листа хрена порвите на небольшие фрагменты, чтобы потом их можно было легко удалить. Растолките 2-3 горошины перца, аромат будет просто сногсшибательным.
Все приготовленные продукты сложите в полиэтиленовый пакет, а лучше сразу в два – для прочности. Закрутите пакет и очень энергично потрясите его вверх-вниз, чтобы все компоненты перемешались, при этом должен появиться сок. Дайте полежать пакету 10 мин. и затем еще раз потрясите. После чего наберите в пакет воздуха, плотно завяжите и уберите в холодильник. Через час можете смело подавать огурцы на стол.
Если нет холодильника, то при комнатной температуре можно выдерживать 30-40 мин., периодически потряхивая пакет. Когда такая закуска долго лежит, то начинает преобладать чесночный запах, а сами огурцы теряют форму. Поэтому съесть все желательно за один день.
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Быстрый посол с лаймом
Нам понадобятся: огурцы — 1,5 кг, лайм — 3 шт., укроп — 1 пучок, мята — 4 веточки, соль — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., перец душистый — 3 горошины, перец черный — 4 горошины.
Огурцы помойте и обрежьте кончики с двух сторон. Разрежьте каждый из них на две-четыре части в зависимости от их размера. Растолките горошины перца. Лаймы вымойте и обсушите. Потрите на терке цедру, добавьте ее к перцу и вместе потолките. Чувствуете, какой пошел аромат?! Вот также, а может, еще лучше будут пахнуть и наши огурчики.
Выжмите из лаймов сок в отдельную емкость. Мяту и укроп порежьте помельче. Огурцы аккуратно смешайте с зеленью, специями и соком. Дайте постоять 30 минут. Лучше закуску трудно придумать!
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С чесноком и зеленью в соевом соусе
Нам понадобятся: огурцы — 1 кг, чеснок — 5-6 шт., укроп — 1 пучок, кинза (петрушка) — 1 пучок, соевый соус — 200 мл, масло растительное — 1 ч. л., уксус (лучше винный или рисовый) — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., перец молотый — по вкусу, соль — 1 ч. л., кунжут — 2-3 ст. л.
Огурцы помойте и срежьте с двух сторон кончики. Нарежьте ломтиками на два укуса. Посолите, перемешайте и дайте немного постоять. Чеснок потрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. Высыпьте семена кунжута в миску или глубокую тарелку. Влейте соевый соус, уксус и масло. Все перемешайте. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Закуска приобретет еще один замечательный аромат.
В кастрюльку с огурцами положите зелень, чеснок и молотый перец, все хорошенько перемешайте. Залейте соусом с кунжутом и снова перемешайте. Поставьте кастрюльку в холодильник, закрыв ее крышкой. Через несколько часов наши оригинальные малосольные огурчики готовы. В холоде они прекрасно сохраняются в течение недели.
Татьяна Лысова
Главное фото: zelenj.ru
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