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Три экспресс-метода приготовления малосольных огурцов

Супербыстрые рецепты лучшей летней закуски

  1. Супербыстрые рецепты летней закуски

    Засолка огурцов в пакете, с соком лайма или соевым соусом позволяет получить вожделенную закуску не просто быстро, а очень быстро. Эти варианты приготовления малосольных огурцов будут востребованы и дома, и на даче, и даже на работе. А уж те, кто выехал на природу, вообще считают их самыми лучшими. Малосольные огурчики — прекрасная летняя закуска по поводу и без повода. Их отлично подать к вареной картошечке, к шашлыкам, к жареной курице, к любым другим блюдам. Их можно использовать как компонент для салатов или просто похрустеть для удовольствия.

    Кулинарный блогер Светлана Баталова раскрывает простые секреты супербыстрого приготовления малосольных огурцов.

  2. Пакетный способ

    Нам понадобятся: огурцы — 500 г, чеснок — 1-2 зубчика, укроп — половина пучка, хрен — 0,5 листа, перец и соль — по вкусу.

    Огурцы помойте и срежьте с двух сторон кончики. Порежьте некрупными кружочками или брусочками и хорошенько их посолите. Измельчите чеснок и укроп, причем только нежные его части, грубые стебли удалите. Половинку листа хрена порвите на небольшие фрагменты, чтобы потом их можно было легко удалить. Растолките 2-3 горошины перца, аромат будет просто сногсшибательным.

    Все приготовленные продукты сложите в полиэтиленовый пакет, а лучше сразу в два – для прочности. Закрутите пакет и очень энергично потрясите его вверх-вниз, чтобы все компоненты перемешались, при этом должен появиться сок. Дайте полежать пакету 10 мин. и затем еще раз потрясите. После чего наберите в пакет воздуха, плотно завяжите и уберите в холодильник. Через час можете смело подавать огурцы на стол.

    Если нет холодильника, то при комнатной температуре можно выдерживать 30-40 мин., периодически потряхивая пакет. Когда такая закуска долго лежит, то начинает преобладать чесночный запах, а сами огурцы теряют форму. Поэтому съесть все желательно за один день.

    Фото: internet2u.ru

  3. Быстрый посол с лаймом

    Нам понадобятся: огурцы — 1,5 кг, лайм — 3 шт.,  укроп — 1 пучок,  мята — 4 веточки, соль — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., перец душистый — 3 горошины, перец черный — 4 горошины.

    Огурцы помойте и обрежьте кончики с двух сторон. Разрежьте каждый из них на две-четыре части в зависимости от их размера. Растолките горошины перца. Лаймы вымойте и обсушите. Потрите на терке цедру, добавьте ее к перцу и вместе потолките. Чувствуете, какой пошел аромат?! Вот также, а может, еще лучше будут пахнуть и наши огурчики.

    Выжмите из лаймов сок в отдельную емкость. Мяту и укроп порежьте помельче. Огурцы аккуратно смешайте с зеленью, специями и соком. Дайте постоять 30 минут. Лучше закуску трудно придумать!

    Фото: foodgeek.ru

  4. С чесноком и зеленью в соевом соусе

    Нам понадобятся: огурцы — 1 кг, чеснок — 5-6 шт., укроп — 1 пучок, кинза (петрушка) — 1 пучок, соевый соус — 200 мл, масло растительное — 1 ч. л., уксус (лучше винный или рисовый) — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., перец молотый — по вкусу, соль — 1 ч. л., кунжут — 2-3 ст. л.

    Огурцы помойте и срежьте с двух сторон кончики. Нарежьте ломтиками на два укуса. Посолите, перемешайте и дайте немного постоять. Чеснок потрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. Высыпьте семена кунжута в миску или глубокую тарелку. Влейте соевый соус, уксус и масло. Все перемешайте. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Закуска приобретет еще один замечательный аромат.

    В кастрюльку с огурцами положите зелень, чеснок и молотый перец, все хорошенько перемешайте. Залейте соусом с кунжутом и снова перемешайте. Поставьте кастрюльку в холодильник, закрыв ее крышкой. Через несколько часов наши оригинальные малосольные огурчики готовы. В холоде они прекрасно сохраняются в течение недели.

    Фото: sekreti-domovodstva.ru

    Татьяна Лысова

    Главное фото: zelenj.ru

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